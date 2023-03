Mattersburger La Shox-Mädels fahren zum Weltfinale

Werbung

Die Mädchen der Gruppe La Shox ertanzten sich beim Dance Star-Qualifikationsturnier in Bratislava gleich zwei Tickets für die Dance World Masters. Ein Stockerlplatz sorgte für doppelten Grund zur Freude. Trotz Ausfällen erreichte die Gruppe mit „Keeping me alive“ in Lyrical Formation Seniors den zweiten Platz. Mit einem stark besetzten Starterfeld hatte es La Shox in der Kategorie Open Formation Seniors zu tun. Mit ihrer mitreißenden Nummer „Friends“ beendete die Gruppe den Meisterschaftstag und teilt sich in der Gesamtwertung ex equo mit einer slowakischen Tanzschule den siebenten Platz.

Beide Beiträge der GTU Mattersburg konnten sich für das Finale in der B-Liga qualifizieren. Gemeinsam mit über 7.000 Tänzerinnen stellen sich die Mädchen den World Dance Finals Mitte Mai in Porec (Kroatien). Bis dahin wird die Zeit genutzt, um nochmals an den Tänzen zu feilen.