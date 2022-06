Mattersburgerinnen sind Europameister

Werbung

Europameisterinnen aus Mattersburg: nichts Alltägliches. Die Mädels der Tanz- und Gymnastik-Union Mattersburg sorgten im Rahmen der International Championship in Erl für diesen Coup.

Geiger, Sandra Walter, Hamp, Kaja Kiss, Vogl Johanna Illedits, Judith Michalitsch, Gebhardt, Andrea Walter, Unger und Wondrusch siegten in der Lyrical-Klasse. Foto: zVg

Die Gruppe La Shox setzte sich in der Kategorie Open mit „Hit the Road Jack“ gegen die internationale Konkurrenz durch. In der Kategorie Lyrical gewannen die Mattersburgerinnen mit „Losing My Religion“.

Die beiden Auszeichnungen als „European Champion“ sind der Abschluss einer höchst erfolgreichen Wettkampfsaison. Gefeiert wird am 25. Juni beim traditionellen Sommer-Tanz-Fest in der NMS Mattersburg. Schnupperstationen, Kinderschminken, Eis, Schönwetterbar sowie eine Showdance-Aufführung werden geboten.