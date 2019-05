In Korneuburg holte die Gymastik&Tanz-Union Mattersburg sieben österreichische Meistertitel. Bei den Juniorinnen setzte sich Judith Michalitsch gegen neun Konkurrentinnen durch. Das Tanzpaar Christina Hamp und Sandra Waler startete erstmals in der A-Leistungsklasse, holte nicht nur Gold, sondern mit 27,9 Punkten auch die zweithöchste Tageswertung aller Starter. Bei den Aufsteigern gewannen Lisa Unger/Sabine Wondrusch, bei den Kindern Elene Kelaptrishvili und Lara Bsteh.

Die 35 Tänzer der Gruppe La Shox Extended, bestehend aus La Shox, Show 9 und Show 5, tanzte mit „This is me“ auf das oberste Treppchen. In der Kategorie Moderne Gruppenformation 12 bis 15 Jahre mit Hebefiguren holte sich die Gruppe Show 9 den Sieg, Bronze ging an Gruppe Show 5. Die Medaillensammlung machte La Shox mit dem Sieg im Seniorenbewerb komplett.