Beide Mannschaften traten mit einer Rumpftruppe an. Bei Bad Sauerbrunn musste die gelernte Feldspielerin Kamilla Hegedüs sogar zwischen die Pfosten. Die Heimischen gingen aber bereits in der ersten Viertelstunde durch Emma Reithofer in Führung, verpassten es danach aber nachzulegen.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs machte Bad Sauerbrunn Druck und nach einem Corner und einem folgenden Gestocher bugsierte Livia Habeler den Ball über die Linie. Erst in der Schlussphase drehte Mönchhof auf. Doch Großchancen blieben aus.

Nach einer Freistoßflanke von rechts gelang Michelle Gombay der Anschlusstreffer. Da war die Nachspielzeit allerdings schon angebrochen. Bad Sauerbrunn brachte die Führung über die Runden, darf nun am Pfingstwochenende zum Finalturnier nach Goberling.