„Die Trainer sind wieder top motiviert, den Kids eine unglaubliche Campwoche zu bieten. Leider kann ich selbst nicht dabei sein, aber ich wünsche allen Kids eine tolle Woche bei uns“, so Organisator Bernd Eibler von der ELITE-Fußballschule, der aktuell als Co-Trainer bei den New York Red Bulls tätig ist. Und auch Eiblers Fußballschulen-Partner Christoph Stifter erwartet eine super Woche, denn: „Nach unserem erfolgreichen Ostercamp unter außergewöhnlichen Bedingungen freuen wir uns jetzt schon auf ein Camp mit „normaleren“ Umständen.“

Dazu wartet von 5. bis 9. Juli an fünf Tagen ein umfangreiches Programm auf die Youngsters jeder Niveaustufe. Diese werden vor Ort professionell betreut – dafür sorgen die Trainer Christoph Mandl, Florian Perner und Marco Kepler. „Ich freue mich schon sehr auf unser Sommercamp, speziell in dieser besonderen Zeit. Die Kinder brauchen Bewegung und Spaß am Spiel und genau das wollen wir ihnen in dieser Woche bieten“, blickt Mandl mit viel Vorfreude auf die Trainingswoche. Plätze sind noch verfügbar, die Anmeldung ist möglich.