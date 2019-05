In der Sommerferienzeit stehen im Neudörfler Tennis- und Freizeitcenter Habeler&Knotzer unter Tags vor allem Kinder und Jugendliche von fünf bis 18 Jahren im Fokus. In jeder Woche finden von Montag bis Freitag Fun Tennis-Camps statt, in deren Zuge den Youngsters einerseits Tennis schmackhaft gemacht werden soll, andererseits eine sportlich-spaßige Rundumbetreuung angeboten wird.

BVZ

Organisatorin Elisabeth Habeler: „Hier geht es nicht primär um Leistungssport, sondern darum, dass Kinder während der Ferien unter Tags bei uns professionell betreut werden und Spaß haben sollen.“

So wird es unter anderem für die Kleinsten auch eine Hüpfburg geben, das gesamte Angebot ist mit einem Funpark (Trampolin, Minifußball, et cetera) vielfältig. Die Camps finden täglich von 9 bis 16 Uhr, am Freitag von 9 bis 12 Uhr (Abschlussveranstaltung mit Siegerehrung) und bei jeder Wetterlage statt. Geeignet sind die Sommer Fun Tennis-Camps für all jene, die sich in den Ferien bewegen und Sport betreiben möchten, die den Tennissport an sich kennenlernen wollen oder die auch ihre Tenniskenntnisse intensivieren möchten.

www.tennistreff.at