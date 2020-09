ASKÖ Burgenland

ASKÖ DC Young Boys Mattersburg Obmann Gerald Popovits, ASKÖ Landesgeschäftsführer Andreas Ponic, ASKÖ Kunstturnen Obmann Günter Dorner und der Obmann Stellvertreter vom Tennisverein ASKÖ TC Mattersburg freuen sich am 26.9.200 bei der #beactive Night am Veranstaltungsplatz in Mattersburg viele MattersburgerInnen zur Bewegung zur motivieren.