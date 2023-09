Bad Sauerbrunn gehen als Außenseiter in das Aufstiegsturnier

Zuerst müssen die – dank des Verzichts von Landesmeister Neudörfl – spielberechtigten Burgenländer auswärts bei TSG St. Pölten ran. Die Niederösterreicher haben am vergangenen Wochenende ihr erstes Spiel bei ASKÖ Steyrermühl 1 bereits 6:3 gewonnen. Demnach könnte St. Pölten mit einem Erfolg bereits den Aufstieg in die 2. Bundesliga fixieren – der Erste darf fix rauf. Bad Sauerbrunn wiederum will die Überraschung schaffen und sich über den Auswärtstrip in die niederösterreichische Landeshauptstadt eine Top-Ausgangslage für das Heimspiel gegen Steyrermühl am 10. September schaffen. Realistischerweise ist Bad Sauerbrunn allerdings Außenseiter. „Wir haben hier eine relativ schwere Gruppe. Wenn beide Gegner in Bestbesetzung spielen, wird es ganz schwer“, weiß Mannschaftsführer Patrick Dobesch. Der Jung-Papa wird nach der Geburt seiner ersten Tochter am Sonntag nicht dabei sein, Sebastian Beutel wird das Team betreuen. Ein Aufstieg in die 2. Bundesliga, wo mit dem ASKÖ TC Eisenstadt nach dem Aufstieg im Vorjahr bereits ein rot-goldener Vertreter aktiv ist, wäre freilich eine tolle Sache. „Weil wir eine Strategie verfolgen, um vor allem jungen Spielern hier künftig eine noch bessere sportliche Plattform bieten zu können“, so Dobesch. Sollte es nicht klappen, werde an der Strategie nichts geändert. „Dann werden wir es wieder versuchen.“

Übrigens: Die Sieger der beiden Aufstiegsturnier-Gruppen A und B gehen fix in die 2. Bundesliga. Es ist aber auch ratsam, zumindest Platz zwei anzustreben. Sollte nämlich eine Bundesliga-Mannschaft zurückziehen (Dobesch: „Das ist ein mögliches Szenario.“), würden sich die beiden Zweitplatzierten der Gruppen den einen zusätzlichen freien Platz untereinander ausspielen. Aber das ist jetzt noch eine andere Geschichte.