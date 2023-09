Bad Sauerbrunner Aufstiegsrückschlag: „Es tut schon weh“

Unter normalen Umständen sei St. Pölten über Bad Sauerbrunn zu stellen, vermutete Mannschaftsführer Patrick Dobesch im Vorfeld des ersten Duells beim Aufstiegsturnier der Gruppe B um den Gang in die 2. Bundesliga. Dass es so eng werden würde, hätte er wohl nicht erwartet. Mehr noch: Nach der 4:5-Niederlage regierte der Frust, denn das rot-goldene Team hatte den möglichen Sieg durchaus am Schläger. „Da wäre wirklich was drin gewesen. Sowas tut schon weh“, redete Dobesch gar nicht erst um den heißen Brei herum. Kleinigkeiten entschieden am Ende.

So brachte Tennisakademie Burgenland-Spieler Jan Hemetzberger (15) den um acht Jahre älteren Julian Rainer gehörig ins Wanken, sieben Satzbälle im zweiten Satz hätten ein dramatisches Champions Tie Break bedeutet. So endete die Partie aus Sicht des toll aufspielenden Youngsters eben 5:7, 6:7. Im Doppel kippte das Momentum beim hochdramatischen Duell zwischen Janis Graski/Georg Nowak und ihren Gegnern David Tomic/Julian Rainer wiederum zugunsten der Niederösterreicher – 12:10 im Champions Tie Break. Einzig Routinier Sebastian Beutel konnte im Sechser-Einzel seinen Tennis-Krimi gegen Markus Klaus mit 10:8 für sich in der entscheidenden Phase fixieren.

Nun gegen Steyrermühl um Platz zwei

Zeit zum Trübsalblasen bleibt freilich keine. Bereits am Samstag geht es gegen ASKÖ Steyrermühl 1 im direkten Duell um Platz zwei der Gruppe B. Neben Jan Hemetzberger wird laut Dobesch auch Tennisakademie-Youngster Constantin Neubauer am Start sein. „Wir werden so viele Junge wie möglich einsetzen, und wir werden gleichzeitig auch so stark wie möglich aufstellen“, lässt sich Dobesch noch nicht genau in die Karten blicken. Es geht jedenfalls um einiges, konkret um den zweiten Platz in der Gruppe B des Aufstiegsturniers. Der berechtigt zwar (noch) nicht zum Gang nach oben, aber: Sollte eine Mannschaft in der Bundesliga zurückziehen, dann würden sich die beiden Gruppenzweiten des Aufstiegsturniers das freie Ticket untereinander ausspielen. Alleine deshalb will sich Bad Sauerbrunn gut positionieren. Auch wenn es kein Selbstläufer wird, wie Dobesch zugibt: „Ich kenne diese Mannschaft nicht. Wir müssen abwarten, wer da kommt und uns dann dementsprechend darauf einstellen.“

2. Runde: TSG St. Pölten – UTC Bad Sauerbrunn C&P Immobilien 1 5:4.

Einzel: David Tomic – David Perez (ESP) 3:6, 5:7; Matej Maruscak (SVK) – Janis Graski 6:1, 6:2; Christian Kloimüllner – Andrej Stehlik (SVK) 6:4, 6:1; Gerald Schwarzenpoller – Patrick Jozwicki 0:6, 0:6; Julian Rainer – Jan Hemetzberger 7:5, 7:6; Markus Klaus – Sebastian Beutel 4:6, 7:5, 8:10.

Doppel: Maruscak/Kloimüllner – Stehlik/Jozwicki 6:1, 7:5; Tomic/Rainer – Graski/Georg Nowak 6:7, 6:4, 12:10; Schwarzenpoller/Klaus – Perez/Hemetzberger 6:7, 0:6.

1. Runde am 27. August: ASKÖ Steyrermühl 1 – TSG St. Pölten 3:6.

Zwischenstand Gruppe B nach zwei von drei Runden:

1. TSG St. Pölten (4 Punkte)

2. Bad Sauerbrunn (0)

3. Steyrermühl (0)

Zwischenstand Gruppe A nach zwei von drei Runden:

1. Irdning (4)

2. Hard (0)

3. Kolsass (0)

Samstag, 11 Uhr: UTC Bad Sauerbrunn – ASKÖ Steyrermühl 1, TC Hard 1 – TC Kolsass 1.