Meister Neudörfl zieht zurück

In der Vorsaison dominierte Habeler&Knotzer Neudörfl noch die Damen-Landesliga A. 2022 spielt der Titelverteidiger aber nur in der Landesliga B. Für viele kam der Schritt überraschend. Elisabeth Habeler klärt auf: „Es haben mehrere Faktoren eine Rolle gespielt.“

Aufgrund ihrer Turniereinsätze war unklar, wie oft die Youngsters Kim Kühbauer und Anna Richtar wirklich zur Verfügung stehen. Elisabeth und Eva Habeler wollen ein Jahr Pause vom Ligatennis nehmen. „Wir spielen seit 40 Jahren Meisterschaft. Jetzt ist es an der Zeit auch einmal eine Saison Pause zu machen.“ Fad wird den beiden ohnehin nicht. 23 Mannschaften hat Habeler&Knotzer für die kommende Saison genannt: organisatorisch eine ordentliche Aufgabe.

Dieses Jahr werden die Neudörfler auch drei Jugendteams an den Start schicken. Elisabeth wird die Nachwuchs-Cracks betreuen. „Da sind die Spiele am Samstagvormittag. Da kann ich nicht am Nachmittag Meisterschaft spielen.“ Der Aufwand sei einfach zu groß geworden. Bisher trainierte Habeler ab Februar gezielt Richtung Meisterschaft. „Das geht sich einfach nicht mehr aus.“ Der Fokus liege im Tenniscenter vor allem auf den Hobby- und Breitensport. „Außerdem wollen wir die Jungen an das Meisterschaftsspielen heranführen.“ Darüber hinaus nahm Habeler vor kurzem Talent Richtar unter ihre Fittiche, wird mit ihr auch auf Turnieren unterwegs sein.