Alexander Gschiel, das Multitalent aus Walbersdorf

Werbung

Der Walbersdorfer Alexander Gschiel machte in den vergangenen Tagen mal wieder in zwei verschiedenen Sportarten auf sich aufmerksam. Beim Tennis Europe-Turnier in Bad Waltersdorf gewann er mit dem Lanzenkirchner Niklas Maislinger den U16-Doppel-Bewerb. Am Weg zum Titel gab das Duo des UTC Neudörfl gerade einmal vier Games ab.

Eine gute Figur macht Gschiel nicht nur am Tennisplatz, sondern auch am Schachbrett. Bei den 26. Hit Open in Nova Gorica (Slowenien) landete das Nachwuchstalent im 98-köpfigen Starterfeld an der 29. Stelle.

Beim Turnier über neun Runden verbuchte der Burgenländer Siege über Sampsa Nyysti (Finnland), Liudmila Goroshkov (Ukraine) und Maksym Goroshkov (Ukraine), so wie Remis gegen Alex Beliavsky (Slowenien), Nenad Fercec (Kroatien), Lorenzo Lodici (Italien) und Domen Tisaj (Slowenien). Pleiten musste Gschiel gegen den Engländer Nigel Davies und den Deutschen Jasper Holtel einstecken.