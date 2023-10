Schattendorfs U15 glänzte beim Bundesfinale als beliebtestes Team

Die Youngsters aus Schattendorf sicherten sich vor wenigen Wochen den U15-Landesmeistertitel und lösten dadurch das Ticket für das Bundesfinale in Kärnten. Das Erfolgsteam, bestehend aus Sebastian Schuh, Julian Erhardt, Jonas Bauer und Tobias Spelitz reiste deshalb kürzlich zum rot-weiß-roten Endturnier. Beim Auftaktspiel gegen den späteren Semifinalisten Niederösterreich war noch wenig zu holen. Mit Fortdauer des Bewerbs steigerten sich die Schattendorfer Burschen und holten am Ende den siebenten Rang.

„Für uns als Hobby-Mannschaft war es eine große Ehre, das Burgenland bei diesem hochkarätigen Turnier vertreten zu dürfen. Unsere Jungs spielen zwar nicht auf Top-Niveau wie viele andere Teilnehmer, aber dennoch mangelt es ihnen nicht an Trainingsdisziplin und Begeisterung“, so Mannschaftsführer Alexander Grasl. „Sie haben großen Spaß am Tennis und sind zu einem tollen Team zusammengewachsen. Das ist uns im Verein für den Breitensport sehr wichtig.“

Cornhole-Sieger und beliebtestes Team

Auch wenn es für den ganz großen Erfolg in Wolfsberg nicht reicht, war der Trip nach Kärnten für die Schattendorfer eine Reise wert - neben zahlreichen Erfahrungen, die man gegen die heimischen Top-Teams sammelte, durften sich die Burgenländer am Ende auch über einen Sieg und eine Auszeichnung freuen. Beim „Cornhole“-Rahmenprogramm war man eine Klasse für sich und fuhr einen klaren Erfolg ein. Daneben präsentierte sich die Abordnung des TC Schattendorf abseits der eigenen Matches als richtig sympathisch, weil man bis zum Finale die anderen Teams anfeuerte. Dafür gab es die begehrte Trophäe „beliebteste Mannschaft des Turniers“.