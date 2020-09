Auf der Anlage von Union Mattersburg (Wulkalände) veranstalten die Tennis Union und ASKÖ TC Mattersburg gemeinsam die Stadtmeisterschaft (10. - 20. September).

Spielberichtigt sind alle Mattersburger und alle Mitglieder, die bei einem Mattersburger Verein gemeldet sind. Die Nennung läuft noch bis bis 9. September um 17 Uhr – per Mail an gerald.huber1@gmail.com oder telefonisch an 0676/9672724 und 0664/88239109 . Das Nenngeld beträgt 25 Euro. Eine Nennung berechtigt zur Teilnahme an allen Bewerben. Geplant sind Damen-Einzel, Damen-Doppel, Herren-Einzel, Herren-Doppel, Mixed und Kinderbewerbe (U10, U14). Die Bewerbe kommen ab drei Nennungen zustande. Die Paarungen werden ausgelost.

Ab 10. September wird dann das Turniergeschehen aufgenommen, je nach Vereinbarung kann in den Einzeln gespielt werden. Die Siegerehrung ist für 20. September um 16 Uhr geplant. Neben dem Spielbetrieb haben sich die Veranstalter auch ein Rahmenprogramm überlegt:

Sonntag, 13 September (ab 9 Uhr): Kinderturnier mit Nudelbuffet zu Mittag und anschließendem Mixed-Turnier.

Freitag, 18. September (ab 18 Uhr). Come together mit Grillerei und Gratis-Weinverkostung.

Samstag, 19. September (ab 9 Uhr). Doppel- und Mascherl-Turnier mit anschließendem Grillabend.

Sonntag, 20. September (ab 10 Uhr). Halbfinal- und Finalspiele mit Siegerehrung.