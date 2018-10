​​​​​​​Mattersburg und Altach trennten sich in einem schwachen Bundesliga-Match am Ende mit einem gerechten 1:1.

Zur Tabelle der Tipico Bundesliga

MATTERSBURG – ALTACH 1:1. Wer erst zur Halbzeit ins Stadion kam, hatte eigentlich Glück: Er oder sie hatte nämlich nichts versäumt. Ein Kopfball von Altach-Stürmer Brian Mwila sowie der eine oder andere Hauch von Gefahr auf Seiten des SV Mattersburg - mehr war es im Wesentlichen nicht, was den Zuschauern an diesem verregneten Spätnachmittag geboten wurde.

Verständlich, dass ob des langweiligen Kicks da schon ein Freistoß von Rene Renner in Minute 47 aus rund 20 Metern in die Kategorie „aufsehenerregend“ fiel.

Trotzdem: Nach Wiederbeginn war zumindest spürbar, dass die Mannschaft von Trainer Klaus Schmidt gegen die Vorarlberger nun einen Gang höher schalten und die Offensivbemühungen steigern wollte – auch wenn die großen Chancen weiterhin ausblieben.

Standardsituationen sorgten für etwas Würze

Und weil die Partie weiterhin eher farblos dahindümpelte, mussten eben ruhende Bälle her. Die hatten es aber in sich. Erst versenkte Stefan Nutz in der 69. Minute einen Freistoß von der Strafraumgrenze aus ins Tormanneck sehr schön zum 0:1, ehe Cesar Ortiz nur zwei Minuten später einen Freistoß von Rene Renner per Kopf zum 1:1 in die lange Ecke setzte.

Danach nahm das Geschehen wenigsten ein wenig Fahrt auf. Es blieb aber beim gerechten Unentschieden, weil Martin Pusic auf der einen Seite die Chance auf die Entscheidung per Kopf verpasste und auf der anderen Seite SVM-Goalie Markus Kuster einen Weitschuss auf Raten abwehrte.

Weiter geht es für den SVM nun am kommenden Wochenende mit dem schweren Auswärtsmatch in Salzburg.

STATISTIK

MATTERSBURG – ALTACH 1:1 (0:0).- Torfolge: 0:1 (69.) Nutz (Freistoß), 1:1 Cesar Ortiz (71.).

Gelb: Ertlthaler (30., Foul), Ortiz (68., Foul), Varga (79., Foul); Piesinger (52., Foul).

SR: Gishamer.- Pappelstadion, 1.600.

Mattersburg: Kuster; Erhardt, Malic, Ortiz; Höller (63. Kerschbaumer), Hart, Jano, Renner; Ertlthaler (63. Varga); Pusic (83. Jefte Betancor), Gruber.

Altach: Kobras; Gebauer, Zech (86. Karic), Piesinger, Luckeneder, Schreiner; Dobras, Müller, Nutz; Gatt (70. Grbic), Mwila (60. Oum Gouet).

STIMMEN

Florian Hart: „Beide Mannschaften haben sich heute schwer getan Chancen herauszuspielen. Am Ende ist es ein gerechtes Unentschieden geworden.“

SVM-Trainer Klaus Schmidt: „In der ersten Halbzeit haben wir wesentlich mehr für das Spiel getan, aber zu wenig Chancen für den Aufwand kreieren können. Letztlich haben wir bissl weniger Mut gezeigt als noch in der Vorwoche gegen St. Pölten – und auch weniger Risiko genommen.“

Derselbe, angesprochen auf die aktuelle Situation in der Tabelle, wo nach 22 Runden die Teilung ab Platz sieben erfolgt: „Wir sind Achter, müssen das X nehmen, das ist die Realität.“

Altach-Trainer Werner Grabherr: „Wir nehmen den einen Punkt mit. Mattersburg hatte am Ende den Ball am Kopf, wir hatten ihn am Fuß. Der 1:1-Ausgleich ist zu schnell gefallen, den Freistoß hätten wir nicht zulassen dürfen. Das ist bitter, aber am Ende passt das 1:1 auch.“