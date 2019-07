Im Vorjahr setzte sich der SV Mattersburg zum Saisonauftakt auswärts in Altach mit 3:2 durch. Auch diesmal gab es in der ersten Runde der Meisterschaft gleich ein Erfolgserlebnis für die Burgenländer. Grün-Weiß schlug Hartberg in einem unterhaltsamen Spiel unter'm Strich doch verdient mit 2:1.

Neo-Trainer Franz Ponweiser hatte es bereits angekündigt, dass Youngster Stephan Schimandl eine Variante für die Startformation sei. Der 20-Jährige begann im ersten Spiel der neuen Saison gegen Hartberg tatsächlich von Beginn an in der Spitze. Neben ihm durfte Routinier Patrick Bürger ran, Martin Pusic nahm auf der Bank Platz. Ebenfalls nicht mit dabei bei der ersten Elf waren Jano und Andreas Gruber. Dafür begann Neuzugang Fabian Miesenböck links in der Viererkette, das Mittelfeld bildeten Philipp Erhardt, Christoph Halper, Patrick Salomon und Andi Kuen im Rautensystem.

Bevor beide Teams loslegten, gab es noch eine Trauerminute für den am Samstag im 91. Lebensjahr verstorbenen Ehrenpräsidenten Michael Koch.

Dann war Anpfiff. Dass es nicht schon nach wenigen Minuten 1:0 für den SV Mattersburg stand, lag an Salomons Ungenauigkeit per Kopf. Viel besser konnte die Flanke nicht getreten werden, die der 31-Jährige aber eben nicht verwertete.

Auch in der Folge war Grün-Weiß überlegen, verlegten sich die Steirer vor allem auf Konter. Nach abgeblockten Schüssen von Erhardt,Schimandl und Kuen (bei Hartberg erzeugte ein Volley aus 25 Metern von Andreas Lienhart so etwas wie Gefahr) war es in der 28. Minute ausgerechnet Schimandl, der bei seinem Startelf-Debüt als Profi prompt zur 1:0-Führung traf: Ballverlust Hartberg, Weitschuss Halper, Goalie Rene Swete parierte nur kurz, Bürger legte den Abpraller quer und Schimandl drückte den Ball über die Linie.

Plötzlich kippte das Spiel . . .

Auch nach Wiederbeginn blieb der SVM gleich einmal am Drücker. Da war es Patrick Bürger, der in der 49. Minute die Kugel aus der Drehung gefühlvoll über Swete – aber auch über die Latte – setzte. Mehr und mehr beteiligten sich die Gäste aber nun aktiver am Spielgeschehen. Die Folge waren erste handfeste Chancen, wie ein Ball von Christian Klem neben die Stange sowie ein Schuss von Rajko Rep, den Tormann Markus Kuster über die Latte drehte, belegen. Mattersburg verlegte sich da auf die Defensive und überließ Hartberg die Räume. Ein Fehler, denn plötzlich kippte das Match komplett. Und die Steirer belohnten sich. 62. Minute: Eckball Tobias Kainz, Andreas Lienhart stieg am höchsten und versenkte den Ball per Kopf im kurzen Eck. Beinahe kam es noch dicker, als Rajko Rep zwei Minuten danach wunderbar ins Spiel gebracht wurde, sein Ball an Kuster vorbei aber neben die Stange ging.

. . . und dann war wieder Mattersburg am Drücker

Die Mattersburger Schockstarre löste sich aber prompt wieder, das Match war nun nicht nur hochspannend, sondern auch höchst unterhaltsam. Plötzlich stand die SVM-Offensive wieder total im Mittelpunkt, und das innerhalb von wenigen Augenblicken. Nach einem Kopfball von Christoph Halper wäre Swetes Abwehr beinahe vom eigenen Mitspieler ins Netz befördert worden (67.). Den anschließenden Eckball leitete der eingewechselte Jano per Kopf an die Innenstange weiter, ehe Referee Manuel Schüttengruber unmittelbar danach auf Elfer für Mattersburg entschied. Martin Pusic und Swete gerieten bei einem weiten Ball Richtung Hartberg-Tor aneinander, der Schiedsrichter entschied auf Foul des Goalies, der deutlich gestikulierte, erst den Ball weggefaustet zu haben, bevor Pusic zu Boden ging. Kurzum: ein tendenziell harter Strafstoß. Pusic war es egal, er übernahm als Gefoulter die Verantwortung und traf zum 2:1.

Dabei blieb es auch, die Gäste konnten am Ende nicht mehr entscheidend zusetzen. Zudem vergab Lukas Ried die Ausgleichschanche, als er aus spitzem Winkel den Ball über das Gehäuse jagte.

Somit waren die ersten drei Punkte der neuen Saison perfekt. Eine wichtige Basis, geht es für die Mannschaft von Franz Ponweiser doch schon in der nächsten Runde am kommenden Sonntag auswärts in Salzburg weiter.

MATTERSBURG - HARTBERG 2:1 (1:0).- Torfolge: 1:0 (28.) Schimandl, 1:1 (62.) Lienhart, 2:1 (69.) Pusic (Foulelfer).

Gelb: Heil (10., Foul), Swete (69., Foul); Erhardt (59., Foul).

SR: Schüttengruber.- Pappelstadion, 2800.

Mattersburg: Kuster; Höller, Malic, Mahrer, Miesenböck; Erhardt, Kuen, Halper (71. Gruber), Salomon; Schimandl (54. Pusic), Bürger (67. Jano).

Hartberg: Swete; Lienhart (83. Ostrak), Huber, Obermüller, Rasswalder (60. Cancola); Kainz, Klem, Heil (46. Ried); Rakowitz, Rep; Tadic.

STIMMEN

SVM-Präsident Martin Pucher: „Der Sieg war verdient, wir waren vor allem in der ersten Halbzeit besser. Zeitweise hat mir das schon gefallen.“

SVM-Kapitän Nedeljko Malic: „Wir hätten uns leichter getan, wenn wir in der ersten Halbzeit die eine oder andere Chance, die wir hatten, zusätzlich genutzt hätten. Deshalb ist es in der zweiten Halbzeit noch einmal spannend geworden. Am Ende war es aber ein verdienter Sieg.“

Fabian Miesenböck: „Wir haben unsere Tugenden auf den Platz gebracht, sprich hervorragend gekämpft und dabei in der ersten Halbzeit auch noch sehr gut Fußball gespielt. In der zweiten Hälfte ist uns das nicht mehr ganz so gelungen, dennoch waren wir in Summe die bessere Mannschaft – die drei Punkte gehen in Ordnung. Es ist gut, mit einem positiven Ergebnis und Spiel nach Salzburg zu fahren, weil man weiß, was dort los ist. Wir werden trotzdem alles dafür tun, um etwas mitzunehmen.“

Stephan Schimandl: „Das ist überragend für mich. Erstes Spiel, erstes Tor und gleich ein Sieg.“