Mattersburg musste sich Aufsteiger Hartberg vor eigenem Publikum mit 1:2 geschlagen geben. Die Chancen, am Ende des Grunddurchgangs in die Top-Sechs der Bundesliga zu kommen, um dann in der Meistergruppe weiterzuspielen, haben mit dieser Niederlage einen herben Dämpfer erhalten.

MATTERSBURG – HARTBERG 1:2. Von Beginn weg sahen die Besucher einen abwechslungsreichen Kampf, bei dem Andi Gruber schon nach drei Minuten per Kopf die Führung vergab und sich Hartberg mit Fortdauer des Spiels besser und besser auf die Burgenländer einstellen konnte. Immer wieder zogen die Steirer ein schnelles Umschaltspiel auf, blieben aber vorerst im Abschluss zu harmlos – entweder bei einem Kopfball von Rajko Rep, einem Schuss von Rep oder einem Abschluss von Florian Flecker (den Tormann Markus Kuster parierte).

Trotzdem: Die zwingenden Chancen auf die Führung hatte der SV Mattersburg in Person von Martin Pusic. Erst scheiterte der Stürmer bei einer guten Gelegenheit an Hartberg-Goalie Rene Swete (in deren Zuge auch Andi Gruber beim Nachschuss nicht erfolgreich blieb), ehe er in der 32. Minute die Top-Möglichkeit der ersten Hälfte vorfand. An sich nahm er den Ball perfekt mit, brachte die Kugel aber aus kurzer Entfernung nicht an Swete vorbei im Tor unter.

Zunehmende SVM-Passivität wurde doppelt bestraft

Fakt ist aber, dass sich die Burgenländer schwer taten und der anfängliche Elan mehr und mehr verblasste. Eine Chance von Marko Kvasina nach Zuspiel von Gruber war in der ersten Viertelstunde nach der Pause schon das Höchste der Gefühle. Und es kam noch dicker. Minute 58: Ballverlust der Burgenländer in der eigenen Hälfte, Rajko Rep brachte den eingewechselten Dario Tadic perfekt ins Spiel und der Burgenländer im Dress der Steirer schloss eiskalt ab.

Und als wäre das nicht schon bitter genug – Minute 61: Erneut verlor Grün-Weiß den Ball völlig unnötig in der eigenen Hälfte, erneut schalteten die Gäste über Rep blitzschnell und Christoph Kröpfl schloss mit links zum 0:2 ab.

Positiv: Zumindest gaben die Mattersburger nach diesem Doppelschlag nicht auf, nahmen den Kampf an und kamen auch prompt zum Anschlusstreffer in der 66. Minute, als Gruber Kvasina ins Spiel brachter, der flankte und Martin Pusic vor Gegenspieler Philipp Siegl per Kopf zur Stelle war – 1:2.

In der Folge gab es zwar keine Ausgleichschancen am Fließband, sehr wohl aber hätte die Mannschaft von Trainer Klaus Schmidt das 2:2 machen können. Etwa, als Rene Renner in Minute 77 einen Freistoß von der Sechzehnergrenze trat, der Ball aber von der Mauer über das Tor geleitet wurde. Oder als ein Getümmel im Strafraum in Minute 86 folgte, sich Hartberg parallel dazu mehr und mehr zurückzog und Thomas Rotter per unglücklicher Kopfballrückgabe über Swete hinweg Glück hatte, als der Ball neben der Stange ins Torout rollte.

Und dann war Schluss, durften die Gäste jubeln – und die Stimmung bei den Heimischen war dementsprechend im Keller.

STATISTIK

MATTERSBURG – HARTBERG 1:2 (0:0).- Torfolge: 0:1 (58.) Tadic, 0:2 (61.) Kröpfl, 1:2 (66.) Pusic.

Gelb: Ilic (37., Foul); Mahrer (6., Foul), Gruber (79., Foul), Jefte Betancor (90., Foul).

SR: Weinberger.- Pappelstadion, 2.800.

Mattersburg: Kuster; Mahrer, Erhardt, Ortiz; Höller (87. Jefte Betancor), Salomon, Jano (83. Ertlthaler), Renner; Kvasina (75. Prosenik), Pusic, Gruber.

Hartberg: Swete; Blauensteiner, Rotter, Siegl, Ilic; Sittsam, Ljubic, Kröpfl (80. Kaintz); Flecker, Rep, Sanogo (46. Tadic).

STIMMEN

SVM-Trainer Klaus Schmidt: „Hartberg hat das in der zweiten Halbzeit richtig gut gemacht. Wir haben es vor der Pause verabsäumt, das Spiel in unsere Richtung zu lenken. Im Finish sind wir noch All In gegangen, aber außer durch Standards hat es nichts Zwingendes mehr gegeben. Die Kopfball-Rückgabe von Hartberg am Schluss wäre mit etwas Glück noch ein versöhnliches Ende gewesen.“

Hartberg-Trainer Markus Schopp: „Ein extrem spannendes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Vor der Pause hatte Mattersburg die klareren Chancen, aufgrund der zweiten Hälfte geht der Sieg aber in Ordnung.“