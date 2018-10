Der SV Mattersburg verlor bei Didi Kühbauers Trainer-Debüt für Rapid in Wien-Hütteldorf mit 0:1. Nach der Pause waren die Burgenländer zwar wesentlich aktiver, am Ende reichte es aber nicht für einen Punktgewinn.

RAPID – MATTERSBURG 1:0. Es war ein fast schon kitschiges Drehbuch, dass Rapids neuer Trainer Didi Kühbauer im ersten Bundesliga-Spiel daheim ausgerechnet auf seinen ehemaligen Verein Mattersburg treffen sollte. Im Burgenland war der gebürtige Mattersburger bekanntlich nach der Rückkehr als Legionär bis zum Ende seiner aktiven Karriere als Kapitän im Einsatz.

Schnee von gestern, nun ist der 47-Jährige bei Rapid, wo er ebenfalls viele Jahre als Spieler verbrachte, gelandet.

Dort gilt es derzeit, die sportliche Talfahrt in der heimischen Liga zu stoppen. Und das gelang seiner Mannschaft insofern gut, als die Hütteldorfer bereits in Minute elf in Führung gehen konnten. Eine geblockte Flanke von Kapitän Stefan Schwab wollte Daniel Kerschbaumer klären, bediente aber dabei Christoph Knasmüllner, der mit einem klugen Haken plötzlich Platz im Strafraum hatte und via Innenstange durchaus spektakulär zum 1:0 traf.

Der Rest ist rasch erzählt. Zwingende Chancen blieben trotz der optisch deutlichen Überlegenheit eher Mangelware. Ein Schuss von Pavlovic, ein abgefälschte Schuss von Schwab, einmal klärte Goalie Markus Kuster vor Pavlovic bei einem schnellen Gegenstoß – richtig gefährlich wurde es aber selten. Bis zur 40. Minute, da fand Rapid noch eine Top-Chance vor, als Schwab eine scharfe Hereingabe auf den Weg schickte, Deni Alar aber per Kopf nicht abschließen konnte.

Mattersburg? Blieb anfangs harmlos und beschränkte sich vor allem auf eine stabile Defensive. Offensiv war es Stückwerk, oft wurden die Bemühungen im Ansatz eingedämmt. Kurz hielten die Besucher in der 37. Minute aber doch den Atem an, als nämlich Martin Pusic nach einer Flanke per Kopf der vermeintliche Ausgleich gelang. Schönheitsfehler: Vor dem Abschluss war ein Kontakt mit Christopher Dibon da, weshalb Referee Markus Hameter den Treffer auch nicht anerkannte.

Aktivere Mattersburger nach der Pause

Konkreter wurden die Burgenländer dann nach Wiederbeginn, als etwa Jano mit einem Schuss Strebinger bereits in Minute 47 prüfte. Vor der Pause setzte er einen Freistoß aus aussichtsreicher Distanz noch harmlos Richtung Rapid-Gehäuse. Am nächsten dem Ausgleich kam Andi Gruber, der in der 61. Minute nicht lange fackelte und aus vollem Lauf das lange Eck anvisierte – Strebinger parierte aber am letzten Zacken. Und auch Martin Pusic wurde einmal gut ins Spiel gebracht, als der eingewechselte Alois Höller den Ball Richtung Mitte brachte, Pusic aber zu spät kam. Jener Pusic agierte dann auch zu hektisch, als Hart den Ball durchsteckte und die Nummer 19 des SVM rasch abzog, jedoch völlig verzog.

Rapid fand freilich ebenso gute Gelegenheiten vor, hatte parallel dazu aber nicht mehr die totale Kontrolle über das Geschehen. Die wohl größte Chance in Hälfte zwei passierte schon in der 51. Minute, als ein Ball von Murg zurück auf Knasmüllner und dann zu Alar kam, der aber aus kurzer Distanz den Ball über das Tor setzte. In höchster Not rettete auch Nedeljko Malic, als Deni Alar abzog, sein Schuss aber noch geblockt werden konnte. Zehn Minuten vor Schluss verzog Alar dann noch aus spitzem Winkel, wenig später scheiterte Boli Bolingoli. Und auch Stefan Schwab konnte bei einem Freistoß nicht jubeln, Markus Kuster blieb Sieger und wehrte den Ball ab.

Doch auch wenn die Heimischen nicht mehr trafen, reichte es am Ende zum angepeilten Heimsieg - weil Mattersburg zwar in Hälfte zwei gut mitspielte, aber seinerseits im Abschluss nicht kaltblütig genug war.

STATISTIK

RAPID – MATTERSBURG 1:0 (1:0).- Tor: 1:0 (11.) Knasmüllner.

Gelb: Bolingoli (82., Foul).

SR: Hameter.- Allianz-Stadion, 18.200.

Rapid: Strebinger; Potzmann (63. Müldür), Sonnleitner, Dibon, Bolingoli (88. Auer); Ljubicic, Schwab, Knasmüllner (75. Martic), Murg; Pavlovic, Alar.

Mattersburg: Kuster; Mahrer, Malic, Cesar Ortiz; Kerschbaumer (67. Höller), Erhardt, Jano, Hart (82. Ertlthaler), Renner; Gruber, Pusic (76. Prosenik).

STIMMEN

Florian Hart: „Wir haben die Anfangsphase etwas verschlafen, da war Rapid die bessere Mannschaft. Erst danach haben wir begonnen Fußball zu spielen. Uns war klar, dass Rapid nach Glasgow in der zweiten Hälfte körperlich zurückfallen wird – so war es dann auch. Wir haben aber in der Phase unsere Chancen nicht richtig gut zu Ende gespielt. So verliert man ärgerlich mit 1:0.“

Andreas Gruber: „20, 30 Minuten haben wir gebraucht, danach haben wir uns besser eingestellt. In der zweiten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft, aber es hat eben nicht sollen sein.“

SVM-Coach Klaus Schmidt: „In den ersten 25 Minuten haben wir nicht die richtigen Mittel gegen das Spielsystem gefunden und waren nicht mutig genug. Im Laufe des Spiels haben wir dann umgestellt und sind mit Fortdauer des Spiels auch immer besser geworden. Rapid ist dann im Finish in den Seilen gehängt, aber da haben der Faktor Glück und Kaltschnäuzigkeit gefehlt. Somit muss man Niederlage hinnehmen.“

Rapid-Coach Didi Kühbauer: „Für uns war das heute eine komplett andere Situation, wir mussten gewinnen. In der ersten Halbzeit haben wir ein ganz gutes Spiel gemacht, leider haben wir es da verpasst ein zweites Tor nachzulegen. Trotzdem: Fazit drei Punkte - alles wunderbar.“