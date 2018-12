Die Profis des SV Mattersburg konnten beim so heimstarken LASK nicht reüssieren und fahren nach dem letzten Spiel vor der Winterpause mit einer 1:2-Niederlage aus Pasching nach Hause.

Mit einem 1:2 ab in die Winterpause .

Vor allem in der ersten Halbzeit war die Leistung wieder einmal zu wenig, um sich für einen Dreipunkter zu empfehlen. Nun geht es ab in den Urlaub, die Vorbereitung auf das Frühjahr startet dann am 7. Jänner.

LASK – MATTERSBURG 2:1. Der SVM und ein guter Start in ein Fußballspiel – diese Kombination passt einfach nicht. Wieder einmal gerieten die Burgenländer in Rückstand – zu Recht aufgrund einer schwachen ersten Halbzeit, in der die Linzer aktiver waren. Und die mit einer einstudierten Eckballvariante zum 1:0 kamen. Minute 20: Flacher Ball zwischen Julius Ertlthaler und Daniel Kerschbaumer auf Joao Victor, der sich den Ball im Sechzehner annehmen kann und flach ins lange Eck trifft.

Zumindest aber blieben die Grün-Weißen im Spiel, etwa als Kerschbaumer bei einer Hereingabe noch in höchster Not retten konnte.

Ausgleich sorgte kurzfristig für mehr Zuversicht

Und es kam kurz nach Wiederbeginn noch besser, als Marko Kvasina einen Energieanfall von Lukas Rath wunderbar verwertete und Goalie Alexander Schlager zum 1:1 bezwingen konnte. Da waren 47 Minuten gespielt, trotz des perfekten Starts in die zweite Hälfte sollte es aber nicht die Wende bedeuten. Weil sich der LASK bald wieder erholte, seinerseits wiederum zu Chancen kam und dann nach einer guten Stunde die Partie entscheiden sollte. Kerschbaumer foulte Joao Victor im Strafraum, den verhängten Elfer versenkte der Gefoulte souverän zum 2:1.

Dabei sollte es auch bleiben. Zwar riskierte SVM-Trainer Klaus Schmidt im Finish alles, waren mit Kvasina, Martin Pusic, Patrick Bürger und Philipp Prosenik sogar vier Stürmer am Feld, aber es sollte nicht zum Ausgleich reichen. Ein Drehschuss von Pusic sowie ein Kopfball des aufgerückten Verteidigers Thorsten Mahrer waren hier die gefährlichsten Situationen, auf der anderen Seite bügelte Goalie Markus Kuster in der Nachspielzeit einen Fehler im Spielaufbau mit einer starken Abwehr selbst aus – so blieb es am Ende beim 2:1.

STATISTIK

LASK – MATTERSBURG 2:1 (1:0).- Torfolge: 1:0 (20.) Joao Victor, 1:1 (47.) Kvasina, 2:1 (61.) Joao Victor (Foulelfer).

Gelb: Ranftl (35., Foul), Trauner (79., Handspiel); Ortiz (44., Foul), Erhardt (55., Foul), Rath (57., Foul), Mahrer (72., Foul).

SR: Grobelnik.- TGW-Arena, 4.797.

LASK: Schlager; Ramsebner, Frieser, Trauner, Ranftl; Ullmann, Goiginger (85. Pogatetz), Holland, Wiesinger; Michorl, Joao Victor (73. Jamnig).

Mattersburg: Kuster; Ortiz, Mahrer, Rath; Kerschbaumer (88. Prosenik), Erhardt (84. Bürger), Jano, Renner; Ertlthaler (46. Pusic), Gruber, Kvasina.

STIMMEN

SVM-Trainer Klaus Schmidt: „Der Spielverlauf war eigentlich unserer Leistung angepasst. In der ersten Halbzeit haben wir nur phasenweise dagegenhalten können, der LASK ist durch seine große Stärke in Führung gegangen. Dann haben wir nach der Pause „All in“ gespielt und dann ist auch einiges aufgegangen. Der LASK hat aber dann noch einmal beschleunigt und wir haben am Ende leider zu wenig Druck nach vorne gebracht.“

LASK-Trainer Oliver Glasner: „In der ersten Halbzeit waren wir ganz klar überlegen. Nach der Pause waren wir kurz ein bisschen schläfrig. Die Reaktion nach dem Ausgleich war aber sehr sehr gut und hinten raus war es dann schwierig durch die langen Bälle.“

Torschütze Marko Kvasina: „Wir haben wieder eine Halbzeit gebraucht, bis wir aufgewacht sind. Da war der LASK in allen Belangen besser. In der zweiten Hälfte haben wir gut begonnen, aber unterm Strich war der LASK heute besser als wir. Mit unserer kämpferischen Leistung hätten wir uns am Ende jedoch ein Tor verdient.“

Doppeltorschütze Joao Victor: „Das war ein toller Abend und ein wichtiger Sieg für uns.“