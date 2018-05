SV Mattersburg: Feiner Abschluss auf Platz sechs .

​​​​​​​Ein 2:1-Erfolg über den LASK sicherte dem SV Mattersburg in der letzten Runde Platz sechs ab. Verfolger Austria setzte sich zwar auch gegen Meister Salzburg glatt mit 4:0 durch, konnte aber durch die drei SVM-Punkte klar auf Distanz gehalten werden. Währenddessen sickerten am Rande des Spiels bereits erste Meldungen am Transfermarkt durch.