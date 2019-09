Läuft am Wochenende alles nach der Papierform, dann wird es für viele Klubs der unteren Tabellenhälfte nicht viel zu ernten geben. Austria muss in Salzburg bestehen, WSG Tirol beim WAC, Admira bei Sturm und St. Pölten empfängt den LASK. Zudem ist der Sechste Hartberg in Wien bei Rapid (die Hütteldorfer punkteten zuletzt fleißig) gefordert.

Einzig im Ländle steigt ein schulbuchmäßiges Duell auf Augenhöhe, wenn Altach am Sonntag (14.30 Uhr) den SVM empfängt. Auf den Sieger wartet möglicherweise eine neue Perspektive an den Hartberger Fersen. Wenn tatsächlich alles nach der Papierform läuft. Das ist der zuversichtliche Ansatz für die nächste Runde.

Und doch gilt beim SVM trotzdem nicht nur der Blick nach vorne, sondern auch jener in den Rückspiegel. „Die Platzierung ist aktuell gar kein großes Thema. Wir müssen schauen, von unten weg Abstand zu gewinnen, dann ergibt sich der Rest von selbst,“ will Trainer Franz Ponweiser nicht blind agieren, aber die Flucht nach vorne antreten.

„Es hilft genau gar nichts, auf die verlorenen Punkte zurückzuschauen. Viel wichtiger ist, jetzt konzentriert weiterzumachen.“ Stürmer Patrick Bürger über die aktuelle Situation

Der 44-Jährige erwartet in Altach ein Match gegen eine Mannschaft, die „richtig gut spielen kann, wenn man ihr die Räume dazu gibt“. Dass die Vorarlberger verwundbar sind, zeigt die Bilanz, die mit 2-1-5 gleich durchwachsen ist wie jene der Mattersburger. „Die Austria hat beim 2:0-Sieg am Sonntag aber gezeigt, dass sie nicht nur über spielerische Wege Lösungen gefunden hat. Es wird sich auch über den Kampf definieren, der uns dann wiederum in einen Spielfluss bringen kann.“

Ein wuchtiger SVM kann also nicht schaden. Hier passt der Name Patrick Bürger, der gegen Sturm Graz von Beginn weg spielte. Der 32-jährige Routinier sagt: „Es hilft genau gar nichts, den verlorenen Punkten noch nachzutrauern. Viel wichtiger ist, jetzt konzentriert weiterzumachen. Wir müssen schauen, dass wir zumindest einen Punkt holen und auch genauso in die Partie reingehen, wie wir das schon gegen Sturm getan haben.“

Hier sah Ponweiser neben der großen Moral seiner Elf auch ein „gutes Spiel nach vorne. Das Anlaufen hat funktioniert. Wir haben den Gegner immer wieder durch Pressing auch zu hohen Bällen gezwungen.“

Weit weniger zufrieden war der Chefcoach mit den Gegentreffern – die ersten beiden Tore fielen nach Eckbällen, das dritte dann aus dem Spiel, allesamt landete aber ein Kopfball im Netz (einmal unglücklich durch Philipp Erhardt per Eigentor).

Zudem bugsierte Bekim Balaj einen Ball auch noch per Kopf an die Latte. Ponweiser fordert hier nicht nur physische, sondern vor allem auch psychische Anwesenheit, denn: „Da waren wir nicht genug mit dem Kopf bei der Sache. Man kann sich nicht nur auf die Größe verlassen. In manchen Szenen braucht es defensiv mehr Eigenverantwortung.“

Einige Personalfragen für Altach noch offen

Nach vorne wäre bei mehr Effizienz wohl mehr möglich gewesen, wenngleich Sturm seinerseits die Partie ebenfalls entscheiden hätte müssen (Beispiel Stange und Kuster-Glanzabwehr beim Nachschuss). Beim Blick auf SVM-Chancen wiederum bleibt jedenfalls der gehaltene Bürger-Elfmeter in Hälfte eins und eine Riesenchance von Andi Kuen nach der Pause im Kopf, als er beim Stand von 2:2 an Goalie Jörg Siebenhandl vorbeiging, den Ball aber nicht im Tor unterbringen konnte.

Für Bürger war es überhaupt eine emotionale Achterbahnfahrt. Nach dem Elferärger versenkte er in der zweiten Hälfte eine Vorlage von Christoph Halper im Sechzehner per Drehschuss wunderbar, ganz in seiner unnachahmlichen Manier. „Natürlich habe ich mich nach dem Elfer kurz wild geärgert, aber dann gleich weitergemacht, weil ich schon gewusst habe, dass ich im Spiel noch die Möglichkeit bekommen werde.“

So war es dann auch – Bürger netzte in der Bundesliga übrigens erstmals seit 21. April 2018, als er gegen St. Pölten in der 95. Minute zum 1:1 ausgeglichen hatte und in der vergangenen Saison 18/19 – unter anderem auch verletzungsbedingt – nur etwas mehr als 200 Minuten zum Einsatz gekommen war. Gut möglich, dass er auch am Sonntag wieder aufläuft.

Alternativen: Marko Kvasina, der fit ist, zuletzt aber nicht über eine Reservistenrolle hinauskam. Auch Stephan Schimandl wäre vorne eine Variante. Fix nicht dabei sein wird Martin Pusic, der sich am Dienstag einer Arthroskopie unterziehen musste.

Der Meniskus bereitete Probleme, weshalb ein Eingriff nötig war. Pause: vier bis sechs Wochen. Im Mittelfeld wäre Florian Hart gegen Sturm schon ein Thema gewesen. Er fehlte aufgrund der Geburt seiner Tochter Luisa, könnte aber möglicherweise dafür in Altach dabei sein. Fix nicht: Alois Höller, der nach seiner Bänder- und Knöchelverletzung bislang nur individuell trainierte und noch nicht im Mannschaftstraining stand. Julius Ertlthaler netzte in der Ostliga beim 2:4 der Amateure gegen den Sportclub zweimal, bekam aber einen Schlag ab – und ist fraglich.