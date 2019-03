SVM-Lauf fortgesetzt .

Der dritte Sieg in Folge reichte zwar nicht mehr für die Teilnahme an der Meisterrunde, aber der SV Mattersburg geht dank einem 1:0-Sieg in St. Pölten als Führender in das Untere Play-off. Den Siegestreffer erzielte Christoph Halper mit seinem ersten Tor in der Bundesliga und das gleich bei seinem Startelf-Debüt.