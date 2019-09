Nach der Cup-Pleite am Dienstag in St. Pölten hat sich der SV Mattersburg vor dem nächsten Heimspiel gegen Rapid wieder selbst einen kräftigen Schub an Selbstvertrauen geholt. Die Burgenländer setzten sich in Altach mit 2:0 durch und treten mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise an.

Viel war vor der Pause in dieser Begegnung aber mal nicht los. Auf Seiten der Mattersburger hatte Andreas Gruber zweimal seine Füße im Spiel, beide Male brachten die durchaus verheißungsvollen Szenen aber nichts ein. Bei den Gastgebern war es Mergim Berisha, der nach einem langen Ball vor Mattersburg-Tormann Markus Kuster auftauchte, aber nicht entscheidend am Schlussmann vorbeikam – die beste Gelegenheit vor der Pause. Zu allem Unglück wurde die schwache erste Hälfte auch noch von einer schweren Knieverletzung von Altach-Mittelfeldspieler Ousmane Diakite überschattet, der sich ohne Fremdeinwirkung beim Ballstoppen aus der Luft das Knie offensichtlich so stark verdrehte, dass er mit Verdacht auf Kreuzbandriss vom Platz getragen werden musste.

Langeweile pur, bis Christoph Halper kam und traf . . .

Auch nach der Pause plätscherte das Match vorerst beängstigend träge dahin. Bis zur 63. Minute passierte so gut wie gar nichts, was in die Kategorie „erwähnenswert“ fällt, dann aber sorgten die Burgenländer in Form von Christoph Halper für das erste echte Highlight der Partie. Andi Kuen brachte den Oberdorfer ins Spiel, Halper nahm sich ein Herz, zog aus der Distanz ab und traf ins Eck zur 0:1-Führung. Ein allgemeiner Weckruf für die Partie, die plötzlich wesentlich interessanter wurde. Keine zwei Minuten nach der Führung fanden die Vorarlberger auch schon die große Chance zum Ausgleich vor, als Berisha im Strafraum den Ball weiterleiten wollte, das Runde über Nedeljko Malic unbeabsichtigt zu Christian Gebauer weitergeleitet wurde, der dann den Ball aus kurzer Distanz über die Latte knallte. Jetzt zog Altach auch ein offensiveres Spiel auf, ohne aber zur ganz großen Ausgleichschance zu kommen.

Kartenspiele, Spieler als Goalie, spielend leichter Elfer – 0:2-Sieg

Im Gegenteil. Die großen restlichen Momente der Partie ließen das Spiel dann endgültig zugunsten der Gäste kippen. Erst musste Altach-Keeper Martin Kobras mit Rot vom Platz, nachdem ein zu schwacher Rückpass vom eingewechselten Victor Olatunji beinahe abgefangen wurde und der Keeper ihn lediglich per Foul am Vorbeilaufen hindern konnte (85.). Weil das Austauschkontingent erschöpft war, musste Verteidiger Jan Zwischenbrugger ins Tor. Keine guten Voraussetzungen für die Schlussoffensive . . . und als dann im Zuge eines Konters Matthias Maak Halper an der Strafraumgrenze zu Fall brachte (Maaks zweite Gelbe innerhalb weniger Momente – der zweite Altach-Ausschluss), gab es Elfer für Mattersburg. Den verwertete Andi Gruber spielend leicht und cool zum 0:2 – damit war der Deckel drauf.

Mit diesem Auswärtserfolg hat sich der SVM fürs Erste im gesicherten Mittelfeld der Liga festgesetzt. Kommenden Samstag (17 Uhr) folgt dann das Heimspiel gegen Rapid, auf das sich die SVM-Familie schon jetzt freuen darf.

Stimmen zum Spiel

Torschütze Christoph Halper: „Der Stein, der uns vom Herzen fällt, ist riesig. Wir haben uns vorgenommen, über die Moral ins Spiel zu kommen, haben alles gegeben und sind nun überglücklich, dass wir nicht mit traurigen Gesichtern zehn Stunden lang nach Hause fahren müssen, sondern dass wir auch ein bisschen feiern können.“

STATISTIK

ALTACH – MATTERSBURG 0:2 (0:0).- Torfolge: 0:1 (63.) Halper, 0:2 (91.) Gruber (Foulelfer).

Rot: Kobras (85., Torchancenverhinderung).

Gelb-Rot: Maak (89., Foul).

Gelb: Fischer (36., Foul), Maak (88., Foul); Gruber (50., Foul), Malic (52., Foul), Halper (65., Foul), Behounek (84., Foul).

SR: Weinberger.- Cashpoint-Arena, 3.500.

Altach: Kobras; Thurnwald, Zwischenbrugger, Maak, Schreiner; Gebauer, Oum Gouet (70. Pangop), Diakite (20. Nussbaumer), Tartarotti (70. Gschweidl); Fischer; Berisha.

Mattersburg: Kuster; Salomon, Malic (77. Behounek), Rath, Lercher (70. Hart); Jano; Gruber, Erhardt, Kuen, Halper; Bürger (81. Olatunji).