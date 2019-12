TISCHTENNIS Viel besser hätte die Herbst an der Platte für die Bezirksteams nicht laufen können. Gleich drei Mannschaften stehen zur Saisonhalbzeit auf Position eins. In der 2. Landesliga liegt Neudörfl II an der Spitze – nicht nur, dass das Team die Vereinskollegen von Neudörfl I hinter sich ließ, mit Imre Horvath stellte man auch den besten Spieler der Liga. Der Ungar gewann alle seine 27 Partien.

Ähnliches gilt für Michael Schweritz in der 2. Klasse, seine Bilanz lautet 23:0. Damit trug er dazu bei, dass Neudörfl IV auf Platz eins überwintert. In der 1. Klasse liegt Mattersburg III voran. Das Besondere an diesem Team: Mit Thomas Ulrich (17 Jahre), Tobias Neugebauer (16) und Michael Ulrich (15) spielen ausschließlich Teenager.