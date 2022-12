Der Mattersburger Herbst im Rückblick

Werbung

In der Vorsaison holte TTC Mattersburg in der burgenländischen Landesliga den Meistertitel. Nach der Hinrunde sind die Mattersburger erneut voll im Titelrennen. Der Vorjahreschampion überwintert mit einem Punkt Rückstand auf Oberpullendorf, dem Absteiger aus der 2. Bundesliga, auf dem zweiten Rang. Auch Hornstein hat als Dritter noch Titelchancen. TTC-Obmann Christof Giefing glaubt, dass die Meisterschaft bis zum Schluss spannend bleibt: „Es ist sehr knapp beinander. Das war vor der Saison auch so zu erwarten. Wir sind mit dem Herbst zufrieden, auch wenn wir das ein oder andere gesundheitliche Problem hatten. Long Covid hat uns das Leben schwer gemacht.“

Aufstiegsspiele wären sportlich sehr reizvoll

Das führte auch dazu, dass Mattersburg (mit nur einem fitten Spieler) nicht zum Kracherspiel gegen Oberpullendorf antreten konnte. Auf eine Verschiebung konnten sich beide Vereine nicht einigen. Zunächst gab es im Online-System einen fingierten 10:0-Sieg von Oberpullendorf. Der BTTV ließ das so nicht stehen, wertete das Spiel mit 0:0 und null Punkten. „Es gibt aber keinen Streit zwischen den beiden Vereinen – gar nicht“, stellt Giefing auf Nachfrage klar. Im Frühjahr wird das Duell der beiden Leader im Titelkampf vorentscheidend sein. Verstecken müssen sich die Mattersburger vor dem Herbstmeister nicht. Peter Bohony und Bjülent Bordo (ex aequo 4.) und Akos Bohony (9.) sind in der Einzel-Rangliste allesamt unter den Top-Ten, genauso wie die Oberpullendorfer Cracks Florian Schmidt (1.), Philipp Patzelt (3.) und Gernot Beck (6.).

Es ist schön, dass das Training den Kindern guttut und sie eine Zeit lang ihre persönlichen Schwierigkeiten vergessen können.“ Christof Giefing über einen ukrainischen Jugendlichen und die Klienten des Phönixhofs, die beim TTC Mattersburg trainieren.

Ein spannender Kampf um die Krone ist garantiert. Der Landesliga-Meister darf im Sommer in einer Barrage um den Aufstieg in die 2. Bundesliga spielen. Mattersburg machte diese Erfahrung schon in der Vorsaison, verpasste damals bekanntlich den Aufstieg. „Wenn wir es sind, die das Aufstiegs-Play-off spielen dürfen, werden wir wieder überlegen, dass wir auch antreten. Der Modus hat uns sehr getaugt. Da sind wirklich gute Leute dabei. Aus sportlicher Sicht wäre das sicher wieder sehr interessant.“

Erfreulich war das Abschneiden von Mattersburg II in der 2. Landesliga. Zu Saisonbeginn waren Giefing und Co. sogar Tabellenführer. Aufgrund von Verletzungssorgen musste der TTC einige Spiele mit zwei statt drei Spielern bestreiten. „Das waren leider die Partien gegen die Mannschaften, die in der Tabelle jetzt auch vorne sind“, beschloss die zweite Mannschaft des TTC die Hinrunde schlussendlich am fünften Platz.

Nicht zu bremsen war im Herbst das Mattersburger Jugendteam, das in der 2. Klasse aufschlägt. Die Youngsters feierten in zehn Spielen acht Siege und sind damit Erster. „Sie haben sich sehr, sehr wacker geschlagen. Die Entwicklung ist wirklich toll. Wir sind stolz darauf, dass wir Jugendliche sinnvoll beschäftigen und bewegen können.“

Die Jugendförderung ist den Mattersburgern auch abseits des Meisterschaftsbetriebs wichtig. So trainierte im Herbst ein junger, tischtennis-begeisterter Ukrainer im Verein: „Wir schauen, dass wir ihn technisch weiterbringen. Man sieht, dass es ihm wirklich Spaß macht. Wir haben auch immer wieder Jugendliche vom Phönixhof beim Training. Es ist schön, dass das Training den Kindern guttut und sie eine Zeit lang ihre persönlichen Schwierigkeiten vergessen können.“