TTC Mattersburg: Voll auf der Titeljagd

Werbung

Mattersburg und Tischtennis: eine wechselvolle Beziehung. Einst gab es hier den ersten Tischtennis-Verein im Burgenland. Vor rund 30 Jahren gab es dann die erste Ära des TTC Mattersburg. „Damals waren wir alle gerade dabei die Schule fertigzumachen. Dann haben wir uns in alle Winde zerstreut – nach Wien, nach Graz und so weiter“, erinnert sich der heutige Obmann Christof Giefing: „2013 haben sich einige von damals in Mattersburg wieder getroffen und festgestellt, dass die Leidenschaft noch immer da ist“, gab es für den TTC eine Wiedergeburt. Binnen vier Jahren marschierten die Bezirkshauptstädter von der 2. Klasse bis in die 1. Landesliga durch.

„Wir werden das Überleben des Vereins nicht durch einen möglichen Aufstieg gefährden.“

Christoph Giefing, Obmann TTC Mattersburg

Jetzt, knapp neun Jahre später, steht das Mattersburger Tischtennis vor einem der größten Erfolge seiner Geschichte. Die erste Mannschaft mit Thomas Knickrehm, Bjülent Bordo und Akos Bohony steht kurz vor dem Titel in der burgenländischen Landesliga. Das Trio liegt Kopf-an-Kopf mit Oberwart II. Drei Runden sind noch zu spielen. Wirklich überraschend war der Saisonverlauf für Obmann Giefing und Co. nicht: „Wir waren uns bewusst, dass Oberwart und wir die stärksten Mannschaften sind. Wir wollten zumindest unter die ersten Drei kommen. Jetzt ist das erklärte Ziel den Titel nach Mattersburg zu holen.“ Das Restprogramm ist machbar. Es geht noch gegen Kirchschlag (7.), Neudörfl (8.) und Oberpullendorf II (6.). Doch in der Endabrechnung kann jeder Punkt entscheiden. Bei Punktegleichheit zählt das Spielverhältnis. Mattersburg hält aktuell bei +73. Oberwart bei +66.

Bundesliga: kostspieliges Abenteuer im Reisekoffer

Die Top-Zwei haben die Berechtigung, an der Qualifikation für die 2. Bundesliga teilnehmen. Ob Mattersburg diese Chance wahrnimmt, ist noch nicht klar. „Das wäre sehr reizvoll, aber das werden wir trotzdem noch gesondert in Ruhe bereden.“ Denn sollte der Aufstieg in die 2. Bundesliga gelingen, wäre der Aufwand viel größer. Statt Auswärtsspielen in Neusiedl/See oder Oberpullendorf, gäbe es Reisen bis nach Innsbruck.

Die neue Liga wäre vor allem finanziell eine Herausforderung. „Wir haben kein Polster. Die letzten zwei Jahre mit Corona waren schwierig, da sind wir alles andere als eine Ausnahme. Wir sind von Förderungen abhängig, die sind häufig an Erfolge geknüpft, aber es gab keine Erfolge, weil Turniere wie Landesmeisterschaften abgesagt wurden“, berichtet Giefing von einem Art Teufelskreis: „Vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass wir es durch Sponsoren finanzieren. Wenn wir vor der Wahl stehen, werden wir das Überleben des Vereins aber nicht durch einen möglichen Aufstieg in die 2. Bundesliga gefährden.“