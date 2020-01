Die 26. Auflage des Rosalienpokals brachte keine große Überraschung mit sich. Der Titelverteidiger, die Mattersburg Amateure, sicherten sich so wie 2019 den Turniersieg. Dabei war es aber bis zum Finale ein hartes Stück Arbeit für die Mannschaft von Trainer Marek Kausich. „Wir haben gebraucht, um uns wieder an den Hallen-Fußball zu gewöhnen. Dann waren wir aber gut drin und haben uns am Ende durchaus verdient den Turnieg geholt“, so der Coach der SVM Amateure. Weil man in der Gruppe hinter Oberwart (2:3-Niederlage) Zweiter wurde, ging es im Halbfinale gegen die starke AKA U18-Mannschaft.

„Die haben auch den besten Fußball gespielt“, gab es von Kausich für die jüngste Mannschaft des Bewerbs Extralob. Gereicht hat es gegen die Amas dann aber nicht ganz. Diese setzten sich knapp mit 2:1 durch und trafen im Finale dann auf das Überraschungsteam aus Horitschon, das sich im Semifinale gegen Oberwart durchsetzte.

Zweiter Turniersieg für die SVM Amateure

Und auch das Finale war letztendlich eine enge Kiste. „Horitschon hat sich gut vorbereitet und uns mit defensiver Taktik viel Mühe bereitet“, so Kausich. Trotzdem gelang es den Mittelburgenländern nicht, die Mattersburg Amateure auf dem Weg zum zweiten Turniersieg zu stoppen. Mit 5:3 holten sich die Amas nachdem ASKÖ-Hallencup nun auch den Titel beim Rosalienpokal. Für die drei anderen Bezirksteams lief das Turnier nicht ganz so rund wie für den Turniersieger. Veranstalter Forchtenstein und Bad Sauerbrunn blieben in ihren Gruppen ohne Zähler, Schattendorf hingegen zeigte erfrischenden Hallenfußball. „Das war ein deutlich besserer Auftritt als beim ASKÖ-Hallencup“ freute sich SVS-Trainer Alfred Wagentristl über eine ordentliche Leistung seiner Mannschaft.

Diese hatte sogar die Chance auf den Einzug ins Semifinale. Gegen Oberwart verspielte man eine 1:0-Führung und musste sich trotz vieler guter Chancen am Ende 1:2 geschlagen geben. Bad Sauebrunn wurde 3:1 geschlagen und gegen die Amas ging im Entscheidungsspiel um den Aufstieg (0:4) ein wenig die Luft aus.