„Es wird in dieser Woche Gespräche geben und dann ein Plan erstellt, wie wir ein Mannschaftstraining unter den aktuellen Vorgaben umsetzen können. Bis dahin gibt es weiterhin ein Heimprogramm. Unser Trainerteam ist da wirklich sehr dahinter und die Spieler nehmen das auch sehr gut an. Alles geschieht ja auf freiwilliger Basis. Die Schwierigkeit ist auch ein Training zu erstellen, ohne zu wissen, wann es weitergeht. Ich gehe nicht davon aus, dass es vor September sein wird und Amateurfußball ohne Zuschauer macht für mich kaum Sinn.“ Ernst Wild, Obmann des ASV Draßburg

„Wir haben in dieser Woche eine Besprechung mit Funktionärs- und Trainerteam, wie wir generell weitermachen und auch mit der Situation umgehen, dass ab 15. Mai unter den Gegebenheiten trainiert werden kann. Einfach wird es nicht, weil man ja zahlreiche Kriterien beachten muss, wie Aufwandsentschädigung und auch die Unsicherheit, wann überhaupt wieder gespielt werden kann.“ Thomas Wallner, Trainer des SC Neudörfl

„Wir wissen noch nicht, wie wir damit umgehen und werden demnächst darüber sprechen und entscheiden. Wenn die Spieler wollen, dass wir gemeinsam trainieren und der Verein das anbieten möchte, dann stehe ich natürlich zur Verfügung. Aber Training ohne Körperkontakt ist definitiv für eine andere Sportart gedacht und nicht für Fußball.“ Viktor Hanak, Trainer des SV Antau

„Wir haben es bei uns noch nicht ganz genau besprochen. Was wir aber wollen, ist, dass wir uns die Testspieler einmal herholen und diese dann auch sichten. Klar ist für mich auch, dass wir es unseren Spielern auf jeden Fall freistellen werden zum Training zu kommen, weil es jetzt nur mit unbezahltem Trainingsaufwand geht. An ein reguläres Training glaube ich nicht. In Kleingruppen mit sechs Leuten zu trainieren, ist zwar lieb und nett, den großen Sinn im Amateurbereich macht das aber nicht.“ Philipp Schordje, Trainer des UFC Sieggraben

„Wir treffen uns am Wochenende, um genau zu kommunzieren, wie es beim SV Loipersbach ablaufen wird. Fakt ist, ich will noch vor der Sommerpause mit der Mannschaft trainieren. Ich habe auch schon eine Idee, wie ich es in punkto Training angehen will. Allerdings sind noch einige Fragezeichen da, die ausgeräumt werden müssen. Dürfen mehr als zehn Spieler trainieren? Und was genau steht in der Verordnung? Es ist noch ein bisschen schwammig formuliert.“ Marco Amminger, Trainer des SV Loipersbach

„Wir haben beschlossen, dass wir nur mit den einheimischen Spielern und jenen aus der näheren Umgebung trainieren werden. Die slowakischen Spieler müssen logischerweise nicht auf das Training kommen. Wie das Training genau aussehen wird, darüber mache ich mir jetzt Gedanken. Trotz zwei Meter Abstand kann man einiges tun. Kondition, Torschuss und Technik sind auch unter den Vorgaben der Regierung möglich. Und darauf werden die Einheiten basieren.“ Lorandt Schuller, Trainer des ASK Marz

„Gedanken über ein mögliches Training haben wir uns gemacht. Die Frage ist, ob es umsetzbar ist. Fix ist, dass die Spieler auf freiwilliger Basis trainieren. Mein Wunsch wären zwei Gruppen, wo eine am Montag und Mittwoch, die andere Dienstag und Donnerstag trainiert. Die Einheiten teilen sich mein Co-Trainer und ich auf. Wenn das nicht möglich ist, haben wir einen Plan B mit einem Online-Training, das Offensivmann Pawel Pawlowski, der auch Athletiktrainer ist, machen würde.“ Andreas Feurer, Trainer des SV Forchtenstein

„Wir können noch nicht genau sagen, wie es im Nachwuchs funktionieren wird. Es gibt noch keine Richtlinien seitens des ÖFB. Es hat einmal Vorgespräche mit der Akademie gegeben, aber das bringt zum jetzigen Zeitpunkt nicht wirklich viel. Da heißt es noch abwarten, bis der Verband etwas Konkretes ausschickt.“

Hannes Reisner, Nachwuchsleiter SV Mattersburg

„Die Burschen sind aktuell im Heimtraining, das wird auch konsequent gemacht. Wie genau wir ab 15. Mai in ein mögliches Mannschaftstraining übergehen werden, gilt es noch abzuklären.“ Michael Ohrner, Obmann des ASV Pöttsching

„Offiziell bestätigt ist es ja noch nicht, dass wir trainieren dürfen. Wenn man nach Aussagen gewisser Politiker geht, könnte man glauben, dass wir erst 2025 wieder spielen. Es wird leider wenig auf den Amateurfußball geschaut. Wir machen weiterhin Heimtraining, Athletik und – sofern es daheim geht – Training mit Ball.“ Christian Rotpuller, Trainer des SV Sigleß