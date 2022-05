Zweiter Padelplatz in Mattersburg eröffnet

Werbung

Kürzlich wurde vom Padelclub Mattersburg der zweite Platz eingeweiht, der sich gleich neben der bisherigen Anlage befindet. Damit ist Mattersburg der einzige burgenlandweite Padel-Standort, der gleich zwei Plätze aufweist.

Sehr zur Freude von Peter Grandits, dem Vereinsvorsitzenden: „Immerhin war der eine Platz stets gut ausgebucht und das auch in den vergangenen Wochen und Monaten, wo ja nicht unbedingt das beste Padel-Wetter war.“

Der Padel-Sport boomt also in Mattersburg. Ein Blick auf die Mitgliederzahlen unterstreicht dies. Da gab es im vergangenen Jahr einen regelrechten Ansturm, konnte die Mitgliederzahl von knapp 50 auf über 100 verdoppelt werden. Eine mehr als beachtliche Anzahl für so einen jungen Verein, der gerade am Planen des Turnierkalenders und diverser Vereinsveranstaltungen ist .

Das Mitgliederformular so wie viele weitere Informationen rund um den Padel-Sport in Mattersburg gibt es unter: mattersburgpadel.at