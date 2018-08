Die 15-jährige Alissa Mörz schrieb in Glasgow Burgenländische Sportgeschichte. Die Mattersburgerin war die erste rot-goldene Athletin, die bei einer EM der Allgemeinen Klasse an den Start ging. Im Team-Vorkampf war Mörz am Sprung am Start. „Mit der Leistung bin ich zufrieden“, meint die Tochter des früheren SVM-Profis Michael Mörz, die ihren Sprung sicher stand und mit einer Wertung von 12.833 Punkten den 54. Platz unter 78 Starterinnen belegte. Für ein besseres Ergebnis fehlte der jüngsten österreichischen Teilnehmerin noch der Schwierigkeitsgrad, aber das komme mit der Erfahrung: „Ich habe noch Zeit werde einen schwereren Sprung lernen. Mein Ziel sind die Top acht bei einem Großereignis“, meint Mörz zu ihren Karriereplänen.

Alissa Mörz zeigte nicht nur vor der SSE Hydro Arena in Glasgow ihre Sprungkraft, sondern auch in der Halle war sie mit ihrer Performance zufrieden. Die Platzierung (Rang 54) soll bei den nächsten Auftritten auf der großen Bühne noch besser werden. | privat/Zottl

Für das Erste ist einmal wichtig, dass nichts passiert ist, denn kurz nach Mörz‘ Auftritt verletzte sich Kollegin Marlies Männersdorfer schwer am Kreuzband. Ohne ihre Sprung-Wertung landete Österreich im geschlagen Feld: Platz 23 unter 26 Nationen. „Wenn dir 13, 14 Punkte fehlen, geht nichts mehr“, weiß Mörz, warum es mit dem Finale der ersten acht nicht klappen konnte.

Bis auf die Verletzung ihrer Kollegin übertraf die Europameisterschaft die Erwartungen der Burgenländerin sogar noch: „Das Stadion war wirklich riesig. Es war noch schöner, als ich es mir vorgestellt habe“, lechzt Mörz nach weiteren Erlebnissen dieser Art. Die erste Möglichkeit dazu gibt es vielleicht schon bei der WM in Doha Ende Oktober. Die Ziele dafür sind durchaus ambitioniert: „Vielleicht kann ich dort auf zwei oder drei Geräten starten“, hofft Mörz auf mehr Einsätze. Für den restlichen Sommer heißt es deshalb hart trainieren, neue Elemente lernen und bis zur WM die neuen Übungen festigen.