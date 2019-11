Fünfmal Gold, einmal Silber und einmal Bronze für die Mattersburger beim Turn10-Titelkampf in Ried/Innkreis.

In Ried im Innkreis turnten über 800 Sportler um die nationalen Titel im Turn10. Die ASKÖ Matterbsurg war mit fünf Mannschaften vertreten. In der AK10 gewannen die Nachwuchstalente Eva Hartwanger, Elisa Schaffer, Chiara Wilfinger und Chiara Zirkovits die Goldmedaille. Die Erwachsenen standen den Youngsters um nichts nach: In der AK25 standen Lisa Dorner-Szalay, Helga Lehner, Andreas Leitgeb und Nader Ben Kheder ganz oben.

In der AK13 schnappte sich das Mattersburger Mixed-Team bestehend aus Robert Haberl, Jana Sugetich, Moritz Lindauer und Rosa Pfeiffer die Bronzemedaille. Bei den Erwachsenen ging es auch um die Meistertitel in den Einzeldisziplinen. Lehner, Dorner-Szalay und Leitgeb holten in ihren Altersklassen Gold nach Mattersburg. Ben Kheder holte Silber.