Philipp Schordje: „Das gibt uns Zuversicht“

„Ich bin sehr zufrieden, wir konnten körperlich auf alle Fälle mithalten und hatten auch noch eine Top-Chance auf den Siegestreffer. Diese Spielleistung gibt auf alle Fälle Zuversicht für die letzten vier Spiele des Grunddurchganges und das obere Play Off. Meiner Meinung nach war es eines der besten Spiele in den letzten sechs Jahren, seit ich beim UFC Sieggraben bin“, fasste UFC-Spielertrainer Philipp Schordje das 1:1-Unentschieden gegen den SC Oberpullendorf zusammen. Auch an der Trainingsbeteiligung hat der Wiener Neustädter wenig auszusetzen: „Die Burschen sind fleißig. Sowohl bei den Mannschaftstrainings als auch bei ihren Heimprogrammen. Wir trainieren nur zweimal am Platz, es ist einfach nötig, dass sich die Spieler in Sachen Grundlagenausdauer selbst auf ein gewisses Niveau bringen und das machen sie auch. Das hat man auch in dem Spiel gegen Oberpullendorf deutlich gesehen.“

Mitterhöfer angeschlagen

Wermutstropfen an diesem erfreulichen Wochenende war sicher, dass sich „Denker und Lenker“ Raffael Mitterhöfer beim Aufwärmen verletzt hat und die nächsten beiden Wochen wohl nicht zum Einsetzen sein wird. „Allerdings hat, durch den Ausfall von Raffael, wieder einmal Rene Leitner beweisen können, wie stark er auf der Zehnerposition spielen kann. Er hat eine tolle Leistung abgeliefert“, so Schordje. Am Samstag geht es für den UFC gegen den SC Zillingtal und dann folgt als Generalprobe für den Meisterschaftsauftakt das Spiel in Wulkaprodersdorf.

Schordje: „Natürlich haben wir noch eine Menge Arbeit vor uns, aber die Richtung stimmt schon einmal und so wie es aussieht, dürften wir zum Auftakt in Dörfl Ende Mai, gerüstet sein.“