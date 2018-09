Der SV Mattersburg hatte im Zweitrundenspiel daheim gegen Rapid im Elferschießen Matchball, weil Goalie Markus Kuster bereits einen Penalty entschärft hatte, aber Daniel Kerschbaumer den möglichen Strafstoß zum Sieg an die Latte setzte. In der Folge scheiterte Lukas Rath an Rapid-Schlussmann Richard Strebinger – und der SVM musste sich so mit 4:5 Elfern und insgesamt mit 5:6 geschlagen geben.

Im zweiten Spiel mit Burgenland-Beteiligung unterlag der SC Neusiedl am See Wacker Innsbruck mit 1:3.

MATTERSBURG – RAPID 5:6 n.E. (1:1; 1:1). Bereits nach zwei Minuten hätte Deni Alar das Cupspiel in Mattersburg deutlich Richtung Rapid lenken können, als er alleine vor Markus Kuster auftauchte. Hat er aber nicht, weil er am Tormann der Gastgeber scheiterte.

Ergo entwickelte sich ein Spiel, bei dem Rapid speziell in der ersten Hälfte mehr Spielanteile vorfand, der im Gegensatz zum Sieg bei Sturm an mehreren Positionen veränderte SVM aber dagegenhielt – etwa als Marko Kvasina einen Stangler von Andi Gruber im Rutschen Richtung Tor brachte, den Ball aber an Goalie Richard Strebinger nicht vorbeibrachte.

Auch die Führung der Hütteldorfer (herrliche Vorlage von Ex-Mattersburg-Profi Marvin Potzmann auf Christoph Knasmüllner, der trocken abschloss) konnten die Burgenländer noch vor der Pause egalisieren, als Marko Kvasina per Elfer traf. Stephan Auer hatte davor Julius Ertlthaler im Strafraum zu Fall gebracht.

Flotte zweite Halbzeit

Nach der Pause nahm die Partie dann Fahrt auf, gab es hüben wie drüben Chancen. Beim SV Mattersburg wurde ein Ertlthaler-Schuss abgeblockt, einen Jano-Kopfball nach einem Corner parierte Strebinger, ein Schuss des eingewechselten Martin Pusic ging drüber, außerdem schoss Strebinger Kvasina den Ball aus kurzer Distanz auf den Kopf, der Abpraller landete knapp neben dem Tor.

Auf Seiten von Rapid setzte Mateo Barac einen Kopfball knapp neben die Stange, nach einem Corner wurde ein Treffer von Dejan Ljubicic wegen Abseits aberkannt, zudem konnte sich Kuster bei einem Schuss von Thomas Murg auszeichnen. Und weil kein Tor mehr fiel, ging es – wie das im Cup eben so ist – in die Verlängerung.

Dort passierte dann nicht mehr allzuviel. Ein abgefälschter Schuss von Alar über das Tor sowie ein schwach getretener Freistoß von Stefan Schwab in Minute 118 waren lange das Höchste der Gefühle. Kurz vor dem Ende kam sie dann noch, die beste Gelegenheit der Rapidler, als sich ein leicht abgefälschter Weitschuss von Thomas Murg noch unter die Latte senkte – Kuster den Ball aber mit den Fingerspitzen ans Aluminium lenken konnte. Beim SVM hatte dann auch Rene Renner in der letzten Minute noch eine gute Kopfball-Gelegenheit, konnte die Kugel aber nicht gut genug setzen.

Und dann war die reguläre Spielzeit zu Ende.

Es folgte ein dramatisches Elferschießen, weil erst Kuster den dritten Rapid-Elfer von Thomas Murg parierte, dann aber Daniel Kerschbaumer den allerletzten und zum Sieg benötigten Strafstoß des SVM an die Latte setzte. So kam es zur „Overtime“ beim Elferschießen, wo dann Lukas Rath an Strebinger scheiterte – und Rapid so den Aufstieg in die nächste Runde fixieren konnte.

Der Spielfilm des Elferschießens:

Stefan Schwab – getroffen, 1:0

Martin Pusic – getroffen, 1:1

Andrija Pavlovic – getroffen, 2:1

Flo Hart – getroffen, 2:2

Mateo Barac – getroffen, 3:2

Rene Renner - getroffen, 3:3

Thomas Murg – Kuster pariert, 3:3

Jano – getroffen, 4:3

Deni Alar – getroffen, 4:4

Daniel Kerschbaumer – Latte, 4:4

Dejan Ljubicic – getroffen, 5:4

Lukas Rath – Strebinger pariert, 5:4

NEUSIEDL/SEE – WACKER INNSBRUCK 1:3. Was auch immer sich der Riesentöter von Runde eins (der NSC schaltete die Admira bekanntlich mit 1:0 aus) vorgenommen hatte, nach wenigen Minuten galt dieser Plan ganz offensichtlich nicht mehr. Die Tiroler kamen durch einen Doppelschlag in den Minuten fünf und sechs zur raschen 0:2-Führung. Besonders bitter war das 0:1, bei dem erst die Latte Schlimmeres verhinderte, der Abpraller dann aber zurücksprang und der zweite Schussversuch der Gäste dann ganz unglücklich abgefälscht wurde. Nach zwölf Minuten war die Partie dann durch das dritte Tor de facto entschieden. Die Seestädter bewiesen aber viel Moral, kamen durch Osman Bozkurt auch noch vor der Pause zum 1:3-Anschlusstreffer und zogen sich am Ende noch durchaus achtbar aus der Affäre. Manager Lukas Stranz: „Die ersten Minuten haben wir verschlafen, danach war die Reaktion aber hervorragend. Wir haben heroisch gekämpft, auch ein Tor gemacht und den Innsbruckern in der zweiten Halbzeit auch Paroli geboten. Das war auf jeden Fall mehr als in Ordnung.“

STATISTIK

MATTERSBURG - RAPID 5:6 n.E. (1:1; 1:1).- Torfolge: 0:1 (38.) Knasmüllner, 1:1 (45+1) Kvasina (Foulelfer).

Gelb: Gruber (42., Foul); Alar (72., Foul).

SR: Ciochirca.- Pappelstadion, 5.300.

Mattersburg: Kuster; Ortiz (46. Hart), Malic, Rath; Kerschbaumer, Jano, Erhardt, Ertlthaler (93. Renner), Lercher; Gruber (103. Höller), Kvasina (73. Pusic).

Rapid: Strebinger; Auer (100. Müldür), Sonnleitner, Barac, Potzmann; Ljubicic, Schwab; Murg, Knasmüllner (67. Pavlovic), Berisha (46. Ivan); Alar.

SC NEUSIEDL/SEE – WACKER INNSBRUCK 1:3 (1:3).- Torfolge: 0:1 (5.) Buchacher, 0:2 (6.) Eler, 0:3 (12.) Rieder, 1:3 (37.) Bozkurt.

Gelb: Szikonya (15., Unsportlichkeit), Bozkurt (35., Unsportlichkeit), Szegner (58., Foul), Gangl (62., Foul), Steinacher (84., Kritik); Knett (35., Unsportlichkeit), Rieder (45., Unsportlichkeit), Hupfauf (75., Foul).

SR: Lechner.- Neusiedl, 600.

Neusiedl: Schaufler, Wodicka, Christ, Gregora, Szegner; Gangl (77. Enguelle); Steinacher, Oravec, Kienzl; Bozkurt, Szikonya (71. Enz).

Innsbruck: Knett; Buchacher, Meusburger, Baumgartner, Hupfauf; Kerschbaum; Durmus (71. Vallci), Gabriele, Rieder (80. Freitag), Dieng; Eler (88. Harrer).

STIMMEN AUS MATTERSBURG

Daniel Kerschbaumer: „Wir haben Rapid an den Rand einer Niederlage gebracht und mit viel Selbstvertrauen gespielt. Wenn man im Elferschießen verliert, ist das bitter. Wir haben aber einfach zwei Elfer verschossen, das war einer zu viel.“

Philipp Erhardt: „Das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir über den Großteil des Spiels umgesetzt und haben Rapid zu wenig Chancen kommen gelassen. Ein Elferschießen ist dann halt am Ende oft eine glückliche Entscheidung.“

Trainerstatements

SVM-Coach Klaus Schmidt: „Gratulation an Rapid, dass sie im letzten Wimpernschlag die Glücklicheren waren und gewonnen haben. Wir ziehen die positiven Lehren aus dieser Partie und gehen auch sicher nicht mit hängenden Köpfen da raus – auch wenn es in diesem Moment extrem weh tut, dass wir uns nicht belohnen konnten.“

Klaus Schmidt (angesprochen auf die personelle Rotation vor dem Spiel): „Heute war es an der Zeit, auch Spielern die Möglichkeit zu geben sich zu zeigen, die nicht oft drangekommen sind. Ich hatte da überhaupt keine Angst. Unser Kader ist gut und sehr ausgeglichen, wir haben wenige Ausreisser nach oben und keine Ausreisser nach unten.“

Rapid-Trainer Goran Djuricin: „Das war ein richtiger Cupfight. Wir sind heute nicht so gut ins Spiel reingekommen und waren im Elferschießen dann die Glücklicheren.“