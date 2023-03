1. Klasse Mitte: Los geht's mit Derbies und David gegen Goliath-Duell

Werbung

WEPPERSDORF - NIKITSCH, FREITAG, 19.30 UHR. Weppersdorf absolvierte eine gelungene Vorbereitung: „Ergebnisse und auch die Art und Weise, wie wir in den Testspielen aufgetreten sind, waren schwer in Ordnung. Unseren Plan haben wir großteils durchziehen können“, gibt sich Trainer Christian Janitsch zuversichtlich, was die Rückrunde betrifft. In dieser will sich der Vorletzte der Tabelle, Stück für Stück, nach oben orientieren. Die erste Hürde heißt Nikitsch. „Schwer einzuschätzen, auch weil sie einen neuen Trainer haben“, so Janitsch. Bei den Gästen verlief die Vorbereitung auch im Großen und Ganzen reibungslos, wie Obmann Christian Balogh bestätigt: „Wir sind gerüstet, auch wenn uns bewusst ist, dass Weppersdorf mit Sicherheit besser ist, als es der Blick auf die Tabelle vermuten ließe.“

Aktuelle Infos: Nikitsch kann aus dem Vollen schöpfen. Bei den Hausherren müssen Manuel Renner (Knieprobleme) und Sebastian Böhm (doppelter Bänderriss) passen. Zudem ist Kapitän Hans Jürgen Blahna fraglich. Der Routinier fehlte zuletzt krankheitsbedingt und wird wohl noch nicht fit sein.

KOBERSDORF - NECKENMARKT, FREITAG, 19.30 UHR. Der ASK Kobersdorf ist als Tabellendritter in Lauerstellung und bekommt es gleich in der ersten Frühjahrsrunde mit jenem Team zu tun, das Kobersdorf in der letzten Runde der Saison 2021/22 den Aufstieg vermasselte. Damals siegte Neckenmarkt auswärts mit 4:2. Und auch diesmal ist der UFC krasser Außenseiter: „Wir können nur überraschen und wollen das auch tun“, so Neo-Trainer Markus Tschank. Kobersdorfs Sportlicher Leiter, Matthias Steiner, erhofft sich einen guten Auftakt. „Wir wissen aber, dass wir fokussiert sein müssen.“ Kobersdorf braucht die Punkte, um am Spitzenduo dran zu bleiben, Neckenmarkt, um irgendwie noch Anschluss zu finden. Die Gäste halten nach der Saison-Halbzeit bei einem Punkt, brauchen in Wahrheit schon ein mittleres Fußballwunder, um am Ende nicht abzusteigen.

Aktuelle Infos: Beide Teams können wohl ziemlich aus dem Vollen schöpfen. Von gröberen Verletzungen ist man verschont.

KROATISCH MINIHOF - PIRINGSDORF, SAMSTAG, 15.30 UHR. „Wir haben etwas gutzumachen“, weiß Piringsdorfs Trainer Markus Schnabl. In der Meisterschafts-Auftaktrunde im vergangenen Sommer gab es gegen Kroatisch Minihof eine herbe 0:6-Klatsche. „Das Spiel damals haben wir irgendwie verpennt“, ergänzt Schnabl, der die Favoritenrolle auch diesmal den Minihofern zuschiebt: „Trotzdem wollen wir uns dort teuer verkaufen.“ Der letzte Test, 4:1 gegen Mannersdorf, verlief verheißungsvoll. Die Gastgeber nehmen die Rolle auch so an: „Man braucht nur auf die Tabelle schauen, dann ist die Rollenverteilung klar. Aber wir müssen auf der Hut sein, Piringsdorf wird alles reinwerfen. Wir wollen gewinnen und wenn wir unser Spiel abrufen können, dann bin ich zuversichtlich“, so Minihofs Obmann Norbert Darabos.

Aktuelle Inofs: Die Gastgeber sind so gut wie vollzählig. Bei Piringsdorf gibt es das eine oder andere Fragezeichen. Fix fehlen wird Elias Stampf, der sich einen Muskelfaserriss beim 4:1 gegen Mannersdorf im Rahmen der Generalprobe zuzog.

LOIPERSBACH - KROATISCH GERESDORF, SAMSTAG, 15.30 UHR. „Vieles ist nach Plan verlaufen, aber die eine oder andere Baustelle gibt es schon noch“, so Loipersbachs Trainer Christian Freiler vor dem Rückrundenstart. Im Hinspiel gab es eine 1:2-Niederlage, Freiler saß damals noch nicht auf der SVL-Bank, weiß aber: „Wir treffen auf eine robuste Mannschaft, die sehr körperbetont spielt. Da müssen wir einfach die Zweikämpfe annehmen.“ Kroatisch Geresdorf kommt mit einer 1:4-Cupniederlage gegen Kroatisch Minihof nach Loipersbach: „Das war ein Spiel zum vergessen, auch wegen des extremen Windes. In Loipersbach wird es aber genau so schwer, dort hängen die Trauben immer hoch. Wir wissen auch nicht genau, was uns unter ihrem neuen Trainer erwartet. Fakt ist aber, wir werden alles für einen guten Start tun.

Aktuelle Infos: Loipersbachs Angreifer David Nemeth ist angeschlagen, wird die Auftaktpartie wahrscheinlich verpassen. Daneben sind mehrere Spieler fraglich. Die genaue Startelf wird Freiler wohl erst am Matchtag selbst wissen. Kroatisch Geresdorf kann aus dem Vollen schöpfen.

DRASSBURG II - KAISERSDORF/ST. MARTIN, SAMSTAG, 15.30 UHR. „Da weiß man nie, was auf einen zukommt, wenn man gegen eine 1b-Mannschaft spielt“, meint Gästetrainer Lorandt Schuller, der sich auch gar nicht lange mit möglichen Spielern aus deren Regionalliga-Team beschäftigen will: „Die Problematik ist ja bekannt, ob es jetzt fair ist, sollen andere entscheiden.“ Viel mehr will sich Schuller auf das eigene Spiel konzentrieren: „Wir haben zuletzt beim Test gegen Kirchschlag schon den Hauch von Meisterschaft gespürt. Das war eine sehr solide Leistung. Ich hoffe, wir können in Draßburg auch ähnlich auftreten.“ Draßburgs Coach Clemens Ivanschitz: „Unsere Vorbereitung war durchwachsen, immer wieder hatten wir Ausfälle. Und mit Kaisersdorf kommt ein Kaliber, eine echte Standortbestimmung.

Aktuelle Infos: Der Tabellenzweite ist vollzählig. Bei Draßburg II könnte der eine oder andere Spieler aus dem RLO-Kader dabei sein.

RAIDING - SPG HRVATI, SONNTAG, 15.30 UHR. Das Hinspiel in Großwarasdorf war Drama pur. Aufsteiger Raiding führte zur Pause 3:1 und ließ sich am Ende noch die Butter vom Brot nehmen. HRVATI siegte 4:3 durch einen Last-Minute-Treffer. „Wir wollen ja nicht nur die Revanche, wir wollen daheim in jedem Spiel gewinnen“, gibt Raidings Trainer Toni Drabeck die Devise aus. HRVATI-Kapitän Mark Domnanovich erhofft sich die selbe Leidenschaft von damals: „So wie damals, vor allem nach der Pause, muss man ein Derby angehen. Es wird auch diesmal über den Kampf gehen.“ Mit den Ergebnissen in den Testspielen war man in Großwarasdorf nicht restlos zufrieden: „Dafür war die Trainingsbeteiligung schwer in Ordnung und auch die Stimmung in der Mannschaft passt. Wir sind bereit für den Rückrundenstart.“

Aktuelle Infos: Beide Teams werden höchstwahrscheinlich in Bestbesetzung das Derby bestreiten können. Die Voraussetzungen für ein heißes Lokal-Duell stimmen also.