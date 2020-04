Es hätte eine richtige Erfolgsgeschichte werden sollen — und man war auf dem besten Weg dorthin. Der SC Wiesen und Coach Peter Strodl bildeten in der Saison 2019/20 ein verdammt gutes Team und standen zur Saisonhalbzeit überlegen mit sieben Punkten Vorsprung auf Platz eins.

Dementsprechend groß war die Ernüchterung in der Vorwoche, als der ÖFB nach seinem Präsidiumsbeschluss verkündete, dass die Saison annulliert wird.

„Sponsoren sind ausgestiegen, eine Prämie seitens der Gemeinde für einen möglichen Meistertitel gibt es jetzt auch nicht mehr.“Wiesen-Obmann Roman Pinter, zerknirscht

Obmann Roman Pinter: „Wir hatten einen Fünfjahres-Plan, wo am Ende auch die 2. Liga draufstand. Wir waren drauf und dran den ersten Schritt, den Aufstieg in die 1. Klasse zu erledigen.“ Doch dann kam die Corona-Krise, machte dem Klub aus der Erdbeergemeinde einen gehörigen Strich durch die Rechnung — sportlich und finanziell.

Martin Ivansich Keine Meisterparty, dafür geschlossenes Tor. Für den SC Wiesen, der heuer viel erreichen hätte können, geht es statt in die 1. Klasse Mitte zurück zum Start.

„Sponsoren sind ausgestiegen, eine Prämie seitens der Gemeinde für einen möglichen Meistertitel gibt es jetzt auch nicht mehr“, so Pinter zerknirscht. Dadurch war der Klub zum Handeln gezwungen.

Am Montag gab der Vereinsboss bekannt, das Trainer-Duo Peter Strodl und seinen Assistent Dominik Gruber freizustellen. „Wir können auf dem bisherigen Level einfach nicht mehr weitermachen.“ Der neue Plan: „Mit einheimischen Spielern das Auslangen finden. Anders geht es nicht, wir müssen zurück zum Start.“

„Der Zeitpunkt ist für mich unverständlich“

Für den scheidenden Erfolgstrainer ist der Entschluss enttäuschend: „Vor allem der Zeitpunkt ist für mich unverständlich. Ich weiß auch gar nicht den genauen Grund der Freistellung.“ Trotzdem bringt Strodl ein gewisses Maß an Verständnis mit: „Die Krise hat sicher mitgespielt. Dennoch glaube ich, dass man eine andere Lösung finden hätte können.“

Zu schnell sei für seinen Geschmack reagiert worden: „Ich wäre auch bereit gewesen mit jungen Wiesener Spielern weiterzumachen, sehr gerne sogar. Das war ja in der ersten Saison nicht viel anders, da haben wir ohne Ausländer gespielt – und auch keine schlechte Figur abgegeben. Wir hätten auch so viel erreichen können. Ich bin schon richtig schwer angeschlagen jetzt“, gibt sich der 45-Jährige ernüchtert, lenkt aber ein: „Ich will mich beim SC Wiesen für diese Chance bedanken und auch bei meinen Jungs für die wunderbare Zeit. Das waren alle richtig feine Burschen. Ich habe mich in Wiesen enorm weiterentwickeln können als Trainer.“

Trotz Niedergeschlagenheit brodelt das Feuer in Strodl, der ja durch und durch ein Fußballer ist, weiter: „Am liebsten würde ich heute wieder auf dem Platz stehen, wobei es gerade jetzt schwer sein wird einen Trainerposten zu bekommen. Offen bin ich für alles, sei es als Cheftrainer, Co-Trainer oder im Nachwuchs.“