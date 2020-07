18 Punkte aus 13 Spielen, zehn Punkte Vorsprung auf einen Nichtabstiegsplatz. Die annullierte Saison war für den ASV Nickelsdorf weder Fisch noch Fleisch.

Um weiterhin ohne Abstiegssorgen zu sein, wurde frühzeitig mit der Kaderplanung begonnen, und bereits jetzt sind einige Transfers fixiert. So kehrt beispielsweise aus Deutschland mit Peter Limbeck ein Einheimischer zurück, der seinem Heimatverein sicher weiterhelfen kann.

Für Stabilität in der Defensive soll hingegen ein Legionär sorgen. Der 31-jährige Bence Bakos wurde von Mosonmagyarovari TE geholt und durfte in seiner Heimat bereits Profiluft schnappen. „Er bringt jede Menge Erfahrung mit und soll einer unserer Führungsspieler werden“, so Sektionsleiter Michael Liedl, der den Transfer einfädelte.

Lebmann: „Vertrauen den Burschen“

Einen schwerwiegenden Abgang gibt es hingegen auf der Torhüterposition. Peter Kostolansky verlässt den Verein. Er soll durch die junge Garde vorerst ersetzt werden, wie Präsident Robert Lebmann wissen ließ: „Wir haben für die Torhüterposition zwei junge Nickelsdorfer und wollen denen die Chance geben, sich zu beweisen. Natürlich ist ein Risiko dabei, aber wir vertrauen den Burschen und sollte es wirklich nicht funktionieren, können wir im Winter immer noch nachlegen.“

Skeptisch zeigt sich Lebmann allerdings wegen der Corona-Lage: „Es wird sicher eine sehr schwere Situation werden, man braucht beispielsweise nur nach Kapfenberg schauen. Sollte so etwas im Amateurbereich passieren, wäre es schwierig für die Vereine.“