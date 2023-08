33 Tore zum Saisonauftakt

Apetlon – Podersdorf 0:6. Beide Mannschaften spielten eine gute Vorbereitung, doch Podersdorf ließ Apetlon bei diesem Spiel nicht den Hauch einer Chance. Das 0:1 in der 20. Minute von Daniel Schillinger war der sogenannte Dosenöffner. Der Zug der Gäste schien danach keine Bremse mehr zu haben, denn am Ende wurde es ein deutlicher 0:6-Auswärtssieg für das Team von Trainer Franz Ziniel. „Bei uns haben zwar ein paar Spieler gefehlt, doch das soll die starke Leistung der Podersdorfer nicht schmälern“, wie SCA-Obmann Josef Koppi erklärte. „Wir freuen uns natürlich enorm und haben – auch, was die Höhe betrifft – absolut verdient gewonnen“, so Ziniel.

Rust – Wallern 4:3. Es schien, als wäre in beiden Abwehrreihen „Tag der offenen Tür“ gewesen. Bereits nach fünf gespielten Minuten stand es durch Treffer von Thorsten Lang und Wallerns Patrick Mayer bereits 1:1. Danach war es ein flottes Hin und Her mit Chancen auf beiden Seiten. Mit einem 2:2 ging es in die Pause. Nach Wiederanpfiff erwischte die Gastmannschaft den besseren Start und Patrick Mayer schnürte nach einer knappen Stunde das 2:3. Je länger die Partie andauerte, desto mehr ging den Wallernern der Saft aus und das wusste Rust auszunutzen und schaffte es, die Partie sogar noch zu drehen. „Wenn du trotz drei erzielter Auswärtstore verlierst, ist es natürlich sehr bitter“, meinte Wallern-Coach Rene Hoffmann.

Zagersdorf – Hornstein 3:4. Die erste Halbzeit konnte man auch als Lehrstunde für den SC Zagersdorf bezeichnen. Hornstein spielte enorm starke 45 Minuten und konnte die Erwartungen von Trainer Sebastian Reinprecht voll und ganz erfüllen. Was den zweiten Durchgang betrifft, wendete sich das Blatt. Einige individuelle Fehler führten dazu, dass die Hausherren sogar fast noch den Ausgleich erzielten. „In der ersten Hälfte mussten wir leider Lehrgeld zahlen, aber danach haben wir Moral bewiesen“, stellte Zagersdorf-Betreuer Gerald Gollubics klar. „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen, aber was zählt, sind die drei Punkte“, betonte ASV-Trainer Sebastian Reinprecht.

Sankt Andrä – Mönchhof 2:1. Das erste Tor erzielten die Mönchhofer nach einem Diagonalball von Theo Koch auf Julian Luisser in der 11. Minute. Diese Führung hielt nur eine Viertelstunde, ehe Lukas Mihalik per Abstauber den Ausgleich erzielte. Das Spiel gestaltete sich sehr ausgeglichen, mit einem doch glücklichen Ende für die Zeiselbären aus St. Andrä. Mihalik schoss einen Freistoß in Minute 81 genau ins Kreuzeck und setzte damit den Schlusspunkt. „Es war ein Arbeitssieg, denn mit einem Unentschieden hätten wir uns auch nicht beschweren dürfen“, gab Sankt Andrä-Coach Heinz Fleischhacker zu. „Wir hätten uns definitiv einen Punkt verdient, aber ich bin trotz allem stolz auf die Leistung meiner Jungs“, wie Mönchhof-Trainer Robby Szombat schilderte.

Nickelsdorf – Neusiedl 2:0. An diesem Tag führten zwei individuelle Schnitzer zum Sieg für den ASV Nickelsdorf. Nach dem 2:0 war die Luft bei den Seestädtern draußen. Bis dahin schien es, als wäre der Ausgleich noch möglich. NSC-Sektionsleiter Gernot Tick: „In Summe war es ein verdienter Sieg für Nickelsdorf.“

Oggau – Frauenkirchen 0:2. Im ersten Durchgang konnten die Oggauer den Frauenkirchnern gut Paroli bieten, doch das änderte sich in der zweiten Halbzeit. Martin Antol platzierte den Ball im Kreuzeck und brachte die Gäste nach einer Stunde in Führung. Das alles entscheidende 0:2 fiel erst in der fünften Minute der Nachspielzeit. Oggau-Betreuer Wolfang Mayer meinte: „Die Möglichkeit zum 1:1 war da, aber wir haben unsere Chancen leider nicht genutzt.“

Neudorf/Parndorf – Zurndorf 5:1. Neudorf erwischte einen Traumstart und ging nach nicht einmal 30 Sekunden durch ein Eigentor mit 1:0 in Front. Auch im weiteren Verlauf der Partie blieb das Team von Trainer Paul Hafner spielbestimmend und war stets am Drücker. Die Gäste spielten keinen schlechten Fußball, doch an diesem Tag war gegen Neudorf/Parndorf kein Kraut gewachsen und man verlor schlussendlich mit 5:1. „Wir waren extrem präsent und fokussiert“, so Hafner. „Das Spielglück war leider nicht auf unserer Seite“, bedauerte ASV Zurndorf-Coach Markus Geissler.

SpG Neudorf/Parndorf Juniors – ASV Zurndorf 5:1 (3:0).-Torfolge: 1:0 (1.) Bauer (ET), 2:0 (35.) Gruber, 3:0 (41.) Thalhammer, 3:1 (48.) Pethö, 4:1 (55.) Pinter, 5:1 (71.) Hudec.-Reserve: 6:3 (Frank 2, Suliashvili 2, Welleschütz, Mulamustafic (ET); Fertsack, Wohlfahrt, Brandstetter.-SR: Sahin (N: gut / Z: gut).- Neudorf, 200.Neudorf: Weidinger; Hudec, Daniel Lamster, Marton, Panic; Thalhammer,Thomas Lamster (64. Belmenen), Schweiger (64. Savoric), Hoffmann (72. Fischer); Gruber (72. Schuber); Pinter (78. Frank).Zurndorf: Reif; Pull, Mayerhofer (45. Nevrivy), Dürr, Bauer; Unger, Prakisch, Wrba (73. Meixner), Dziaba (85. Beidl); Weber (83. Fertsak), Pethö.

FC Veganis Sankt Andrä – FC Mönchhof 2:1 (1:1).-Torfolge: 0:1 (11.) Luisser, 1:1 (26.) Mihalik, 2:1 (81.) Mihalik.-Reserve: 1:3 (Busch; Huber, Kirschner, Göltl.-SR: Gregorits (S: gut / M: Durchschnitt).- Sankt Andrä, 300.Sankt Andrä: Maluniak; Muminovic, Ziniel, Sekera, Hrdlicka (52. Bors); Mihalik (90.+3 Patrick Pfeffer), Durmaz (52. Maximilian Pfeffer), Janovsky, Macho; Friedl (69. Schopf); Sovcik.Mönchhof: Könnyü; Karner, Vinay, Koch, Elias Luisser; Julian Luisser, Iacovino-Protiva (64. Gollowitzer); Philipp Karner, Glenda, Junior; Enz

UFC Oggau – SC Frauenkirchen 0:2 (0:0).-Torfolge: 0:1 (64.) Antol, 0:2 (90.+5) Dombai.-Reserve: 4:7 (Haret, Mad, Strasser, Salomon; Saphita 3, Gollowitzer, Mahr, Bertok, Michael Kucher (ET).-SR: Fir (O: Durchschnitt / F: sehr gut).- Oggau, 200.Oggau: Ruffini; Grassl, Kordanic, Hanifl; Pejic, Hamdaoui; Saadi (62. Schmit), Allacher, Salomon (88. Haret); Florian Kucher, Rak.Frauenkirchen: Brauneis; Martinov, Weigl, Derka, Bauer; Kurcsis; Hudec (60. Haszonits) Schmid (62. Bertok), Antol, Szöllös (90.+2 Gollowitzer); Dombai.

ASV Nickelsdorf – NSC Juniors 2:0 (1:0).-Torfolge: 1:0 (36.) Horvath, 2:0 (62.) Kellner.-Reserve: 1:1 (Kuen; Pernicka).-SR: Selmani (Ni: sehr gut / Ne: Durchschnitt).- Nickelsdorf, 220.Nickelsdorf: Bolech; Konya,Semjan, Horvath, Scherhaufer;Kellner (72. Hutta), Enz, Weisz (89. Hlavac); Orosz, Kovacs (79. Pahr), Varga.Neusiedl: Kanka; Pittnauer, Haider, Michael Sola, Sonnleiter; Tick (79. Braunschmidt), Vlna; Michal Maas, Matej Maas, Maletschek (57. Chakabkab); Arslan.

SC Zagersdorf – ASV Hornstein 3:4 (0:4).-Torfolge: 0:1 (18.) Grgic, 0:2 (27.) Niklas, 0:3 (39.) Kusolits, 0:4 (44.) Reich, 1:4 (53.) Reich (ET), 2:4 (65.) Lazarevic, 3:4 (72.) Ivancsits.-Rote Karte: Rosenbauch (58., Torchancenverhinderung).-Reserve: 2:1 (Joel Schmal 2; Lux).-SR: Koc (Z: sehr gut / H: sehr gut).- Zagersdorf, 250.Zagersdorf: Altenburger; Zivanov (46. Stocker), Lang, Barilich, Leidl; Wutzlhofer (46. Reiff, 88. Andreas Frank), Tobias Frank, Mardaus, Schmal; Schaffer (46. Lazarevic), Ivancsits.Hornstein: Ferko (46. Özkanli); Rosenbauch, Grgic, Sara, Reich (78. Pogats); Sadowski; Kusolits, Horvath; Hajdinger (89. Ertl), Niklas, Kospo.

SC Apetlon – UFC Podersdorf 0:6 (0:4).-Torfolge: 0:1 (20.) Daniel Schillinger, 0:2 (37.) Nemeth, 0:3 (43.) Böcskey, 0:4 (45.+2) Böcskey, 0:5 (55.) Nagy, 0:6 (75.) Nemeth.-Rote Karte: Rabi (45. +1, Torchancenverhinderung).-Reserve: 4:0 (Fleischhacker, Welleschütz, Bors 2).-Apetlon: Zsoldos; Rabi, Dettl, Savchuk, Fabio Haider; Bagi, Marco Haider (75. Fleischhacker); Scheiblhofer, Atik, Lentsch (22. Halai, 81. Payer); Badinsky (45. Matz).Podersdorf: Binter; Bujtas (64. Steiner), Richard Schillinger, Leiner, Szücs; Lentsch, Nemeth; Daniel Schillinger, Püspök, Nagy; Böcskey.

SC Rust – USC Wallern 4:3 (2:2).-Torfolge: 1:0 (2.) Lang, 1:1 (5.) Mayer, 2:1 (22.) Nemeth, 2:2 (40.) Mayer, 2:3 (56.) Mayer, 3:3 (79.) Barbosa, 4:3 (90.+4) Steinhauser.-Reserve: 3:4 (Hauptmann, Ries, Hirschmann; Müllner 2, Michlits, Florian Perlinger).-SR: Ziermann (R: gut / W: Durchschnitt).- Rust, 150.Rust: Schwarz; Petrik (56. Mandalovic), Orsak, Steinhauser, Michael Balogh (46. Müllner); Kovacs, Petermann (74. Stagl); Fandel (87. Kriszanich), Nemeth, Lang; Barbosa.Wallern: Schwarz; Steiner, Janisch, Morhac, Perlinger; Oliver Theiler, Engelbert; Pichler, Kusalik (71. Haider), Pecko (82. Macher); Mayer.

Die nächste Runde:Freitag, 19.30 Uhr: Frauenkirchen - Apetlon. Samstag, 17.00 Uhr: Zurndorf- Oggau, Podersdorf/See - St. Andrä, Hornstein - Nickelsdorf, Mönchhof - Rust, 18.00 Uhr: Neudorf/Parndorf - NSC Juniors. Sonntag, 17.00 Uhr: Wallern - Zagersdorf.