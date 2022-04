5:0 bei St. Georgen! Podersdorfs großer Schritt Richtung Klassenerhalt

Werbung

Bereits vor dem Duell Letzter gegen Vorletzter war die Ausgangslage klar: St. Georgen braucht ein mittelgroßes Wunder um den Abstieg in die 2. Klasse Nord zu vermeiden. Nun setzte sich der UFC Podersdorf satt mit 5:0 bei den „Schurldorfern“ durch und das benötigte Wunder wird noch größer.

Plötzlich beträgt nämlich der Vorsprung der Mannschaft von Franz Ziniel 16 Punkte. Bereits in zwei Wochen könnten die Podersdorfer somit auch rechnerisch den Klassenerhalt fixieren. So oder so kann man auf jeden Fall bereits für die neue Saison planen, auch weil es, egal in welchem Szenario, immer nur einen Absteiger aus der Liga geben wird.

„Der Sieg gegen St. Georgen war von großer Bedeutung. Der Klassenerhalt ist nun gegessen, das gibt uns Planungssicherheit“, ließ auch Trainer Franz Ziniel wissen. Nicht nur der satte Auswärtssieg gibt den Podersdorfern Hoffnung für die Zukunft, die jüngsten Auftritte im Frühjahr ließen sich ganz anders beobachten wie noch im Herbst.

„Wir sind mannschaftlich sicher gereift, obwohl wir nun jünger sind, aber wir sind sicher ein engeres Team geworden“, so Ziniel über die Leistungssteigerung seiner umgekrempelten Elf rund um die Neuzugänge Peter Püspök, Marek Vlk, Martin Pataki und Radoslav Arvensis die allesamt weitgehend gute Leistungen bringen.

„Wir haben gegen Neudorf und St. Georgen gewonnen und auch die Leistungen gegen Steinbrunn, Breitenbrunn und Jois waren keine schlechten“, ist Ziniel mit dem Frühjahr bis jetzt zufrieden.