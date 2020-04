Gewinner und Verlierer brachte am 15. April der ÖFB-Beschluss, die Meisterschaften im Amateurbereich zu beenden. Zwei Gewinner sind definitiv der SC Frauenkirchen und der ASV Zurndorf. Während die Frauenkirchner das erste Mal in der Geschichte als „SC“ die „Letztklassigkeit“ drohte, wäre der Schritt in die 2. Klasse Nord auch für Zurndorf, im Jubiläumsjahr zum 70er, ein bitterer gewesen.

„Es war die einzig richtige Entscheidung“

Josef Hatos, Sektionsleiter von Frauenkirchen, wollte sich dafür sogar für „Hilfe von oben“ bedanken: „Normalerweise müssten wir jetzt sofort in die Basilika beten gehen“, ließ er bereits kurz nach dem Entscheid wissen. Aber er weiß, dass auch das kräftige Aufrüsten im Winter nun eine Gefahr werden kann: „Natürlich ist der Kader ein bisschen teurer, allerdings wollen wir alle Spieler und auch Trainer Dieter Firmkranz halten, dass wir nicht wieder in dieselbe Situation kommen.“

Auch beim ASV Zurndorf sieht man die Situation ähnlich: „In unserer Lage ist es natürlich optimal, aber ich denke, es war die einzig richtige Entscheidung“, sagte Sektionsleiter Josef Bartolich. Angesprochen auf die Zukunft meinte er: „Nicht nur uns trifft die Legionärsproblematik. Viele Vereine werden umdenken müssen, ich befürchte sogar, dass sich das Teilnehmerfeld im ganzen Burgenland lichten könnte.“

Wahrscheinlich einem schwierigen Frühjahr entronnen ist der ASV Nickelsdorf. Der von Verletzungen und Karriereenden ausgedünnte Kader hätte es im Frühjahr wohl schwer gehabt. Eine besondere Rolle spielen in Nickelsdorf auch die Legionäre, wie Sektionsleiter Robert Lebmann formuliert: „Natürlich hört sich die Idee, nur mit Einheimischen zu spielen, immer gut an, aber sie ist de facto zurzeit nicht umsetzbar in den meisten Ortschaften. Es spielt die Legionärsthematik eine größere Rolle bei uns, wir werden uns in den nächsten Wochen auch mit den Spielern zusammensetzen.“

Ein weiterer potenzieller Abstiegskandidat, der UFC Sankt Georgen, hat hingegen seine Planung fast abgeschlossen: „Wir haben jetzt dank der Philosophie-Änderung in Richtung Nachwuchs einen Vorteil und haben sowohl mit dem Trainer als auch mit beinahe dem gesamten Kader eine weitere Zusammenarbeit beschlossen“, so Obmann Erwin Nemeth.