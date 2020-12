Platz zwei in der Zwischenwertung, nach Verlustpunkten sogar Tabellenführer und somit „heimlicher“ Winterkönig. Eigentlich sollte in Neudorf alles eitel Wonne sein, nach dem sportlich erfolgreichen Herbst. 16 Punkte holten die Neudorfer in nur sieben Spielen. Würde ein Koeffizient die Meisterschaft entscheiden, wäre der Titel sicher. Dabei hätten es sogar noch mehr Punkte sein können, wenn man beispielsweise die umstrittene 0:3-Niederlage im Nachtragsspiel gegen Zurndorf hernimmt.

Es war das erste Spiel nach 25 spielfreien Tagen aufgrund von gleich zehn Corona-Infektionen: „Uns haben damals drei Wochen gefehlt. Ich bin mir sicher, unter normalen Umständen wäre diese Partie sicher anders ausgegangen“, so Trainer Josef Werdenich. Besonders bitter für die Neudorfer war, dass nur einen Tag nach dieser Partie der Stillstand im burgenländischen Fußball feststand. Somit wurde der Herbst als Tabellenzweiter beendet, jedoch nur mit vier Punkten Rückstand auf Oggau bei zwei Spielen weniger.

Nachdem die Spielgemeinschaft schon im Herbst zu den am meisten gebeutelten Vereinen zählte, mit den zahlreichen Krankheitsfällen und den wenigsten Spielen der Liga, fürchtet Trainer Werdenich auch im Frühjahr Nachteile für die Mannschaft und um die Fairness der gesamten Liga: „Nach dem aktuellen Plan könnte es sein, dass wir mehr Spiele unter der Woche haben und dazu noch eine kürzere Vorbereitungszeit.

Generell finde ich die Pläne sehr optimistisch, sowohl das Wetter als auch die kurze Vorbereitung wären alles andere als optimal für die Vereine. Fragwürdig ist auch, dass es eine normale Übertrittszeit gibt. Manche Vereine könnten beispielsweise für ein paar Spiele kurzfristig aufrüsten, um aufzusteigen oder die Klasse zu halten. Es wären dann einfach nicht die gleichen Gegner wie im Herbst und kein fairer Wettbewerb.“ Bei Neudorf selbst soll es vorerst keine Kaderveränderungen geben. Wenn es Veränderungen geben wird, dann wohl nur Jugendspieler aus dem Kooperationsverein.