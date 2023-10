Alle Spielberichte der Liga: Von Hornstein bis Nickelsdorf

Mönchhof - Podersdorf 2:0. Die erste große Chance im Spiel hatten die Podersdorfer, doch der Ball ging knapp übers Tor. In Minute 21 war es dann so weit - Julian Gollowitzer hatte zu viel Platz und traf zum 1:0. Im weiteren Verlauf der Partie ging so gut wie jeder Zweikampf an die Mönchhofer, die die Führung über die Pause bringen konnten. Nach Wiederanpfiff hatten die Hausherren eine große Möglichkeit, doch diese ließ man aus und der UFC übernahm das Zepter, doch das brachte dem Team von Trainer Franz Ziniel nicht viel ein, stattdessen sagte der Platzsprecher: „Mit Gottes Hilfe stellte Jesus auf 2:0 für den FC Mönchhof.“ „Meine Mannschaft hat bärenstark gekämpft und verdient gewonnen“, freute sich Mönchhof-Coach Robby Szombat. „Unsere Gegner haben gefightet wie die Löwen und aufgrund dessen muss man ihnen auch zum Sieg gratulieren“, stellte Ziniel klar.

Nickelsdorf - Apetlon 2:0. Der ASV Nickelsdorf ging als klarer Favorit in diese Begegnung und wurde dieser Rolle mit einem Traumtor aus spitzem Winkel von Andrej Semjan bereits nach 120 Sekunden gerecht. Nach dem 1:0 blieben die Gastgeber am Drücker, doch die Apetloner kamen besser in die Partie und machten Nickelsdorf das Leben schwer. Der SCA konnte wenn, dann über Konter gefährlich werden, kam aber zu keinen wirklich hochkarätigen Chancen. In der 83. Spielminute blieb Robert Kovacs cool und schob zum 2:0-Endergebnis ein. „Über die gesamten 90 Minuten gesehen, war es ein verdienter Sieg“, ist sich ASV-Sektionsleiter Michael Liedl sicher. „Wir waren definitiv nicht chancenlos, aber zweite Halbzeit haben unsere Kräfte stark nachgelassen“, wie Apetlon-Trainer Elvir Ibrahimovic analysierte.

Rust - Neudorf/Parndorf 2:1. Cristiano Barbosa traf per Kopf zum 1:0 für die Storchenstädter (18.), die ab der 27. Minute ein Mann mehr waren, da Daniel Gruber aufgrund einer Tätlichkeit, vom Platz gehen musste. Diesen Vorteil konnten die Hausherren allerdings nicht nutzen und Neudorf war plötzlich auf Augenhöhe, was in der 63. Spielminute mit dem Ausgleichstreffer von Bastian Thalhammer belohnt wurde. Kurz darauf hatten sie sogar die Möglichkeit, das Spiel komplett zu drehen, doch schlussendlich schoss David Stagl kurz vor Schluss den SC Rust im Nachschuss zum Sieg. „Es war wirklich ein sehr enges Spiel mit dem besseren Ende für uns“, gab Rust-Obmann Thomas Balogh zu. Neudorf-Coach Paul Hafner: „Wir hätten uns einen Punkt verdient.“

Wallern - Frauenkirchen 2:0. Es dauerte nur zwei Minuten, bis Filip Kusalik einen Kommunikationsfehler des SC Frauenkirchen bestrafte und sein Team in Führung brachte. Wallern spielte sehr intelligent und ließ bis auf zwei Aluminiumtreffer von Kevin Kurcsis und Eren Martinov wenig, bis gar keine Chancen zu. Stanislav Morhac verwandelte in Minute 67 einen Strafstoß souverän und sorgte somit für die Vorentscheidung. „Wir haben es wirklich schlau und ruhig runtergespielt, außerdem haben wir die entscheidenden Zweikämpfe gewonnen und uns daher verdienterweise den dritten Sieg in Folge geholt“, so USC-Coach Rene Hoffmann. Frauenkirchen-Kapitän Kevin Kurcsis: „Leider haben wir nicht umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben und leistungsbezogen auch zu Recht verloren.“

Zagersdorf - Sankt Andrä 0:6. Bis zum 0:3 hielt Zagersdorf tapfer dagegen, doch dann waren die Dämme gebrochen und der Zug der Sankt Andräer kam so richtig ins Rollen. Am Ende wurde es ein klarer 0:6-Auswärtserfolg mit einem Viererpack von Marek Sovcik. „Unser Kontrahent war uns in allen Belangen klar überlegen und durfte sich gerechterweise über diesen Sieg freuen“, gab sich Zagersdorf-Betreuer Gerald Gollubics fair. „Meines Erachtens hätten wir auch noch höher gewinnen können, denn die Chancen dafür wären auf alle Fälle dagewesen“, erzählte Sankt Andrä-Coach Heinz Fleischhacker.

Hornstein - Zurndorf 2:0. Die Hornsteiner machten kurzen Prozess und Patrick Niklas verwertete nach nur acht gespielten Minuten eine Flanke zum 1:0. Bis zur Halbzeit war es dann ein offener Schlagabtausch. Im zweiten Durchgang hingehen wurde Zurndorf stärker und dominierte das Geschehen, der Torerfolg blieb jedoch aus und Barnabas Horvath vollendete einen Konter zum 2:0. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe, in dem wir das effizientere Team waren“, fasste ASV-Trainer Sebastian Reinprecht zusammen. „Wenn wir es nicht schaffen, ein Tor zu erzielen, verdienen wir uns leider Gottes auch keinen Punkt“, wie Zurndorf-Betreuer Markus Geissler schilderte.

NSC Juniors - Oggau 2:1. Der erste Durchgang ging klar an die jungen Neusiedler, die durch einen Doppelschlag von Paulo Fekete und Conner Reeh binnen zwei Minuten (12. und 14.) mit 2:0 in Front gingen.

Oggau kam in Halbzeit zwei besser ins Spiel, doch der Anschlusstreffer von Robert Rak fiel erst fünf Minuten vor dem Abpfiff und kam damit zu spät. NSC-Co-Trainer Stefan Denk: „Im Endeffekt geht der Sieg in Ordnung.“ Oggau-Trainer Wolfgang Mayer: „Haben alles gegeben, doch am Ende wurden es leider null Punkte.“

ASV Hornstein – ASV Zurndorf 2:0 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (8.) Niklas, 2:0 (80.) Horvath.-

Reserve: 2:0 (Rosenbauch, Lux).-

SR: Molnar.- Hornstein, 123.

Hornstein: Özkanli;Gaubmann, Grgic, Sara, Reich; Sadowski; Barnabas, Kusolits (60. Rosenbauch); Kospo (81. Lux), Niklas (55. Wörndl), Hajdinger.

Zurndorf: Reif; Pull (46. Meixner), Mayerhofer (75. Reiter), Bauer, Szoka (80. Fertsak); Unger, Wrba, Nevrivy (80. Beidl), Prakisch (64. Wohlfahrt); Kekl, Weber.

NSC Juniors – UFC Oggau 2:1 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (12.) Fekete, 2:0 (14.) Reeh, 2:1 (85.) Rak.-

Reserve: 1:0 (Hornak).-

SR: Koc.- Neusiedl, 258.

Neusiedl: Köhle; Michal Maas, Haider, Töpel, Sonnleiter; Benen Mcgirr; Chakabkab, Reeh (68. Graßl),Fekete (74. Reiterits), Bender (61. Pernicka); Arslan.

Oggau: Ruffini; Saadi (65. Marcel Schummi), Hanifl, Hamdaoui, Allacher, Andreas Werner; Salmer (79. Julian Schmit), Pejic, Kevin Schmit; Rak, Kucher.

SC Zagersdorf – FC Veganis Sankt Andrä 0:6 (0:2).-

Torfolge: 0:1 (4.) Sovcik, 0:2 (33.) Janovsky, 0:3 (47.) Sovcik, 0:4 (50.) Sovcik, 0:5 (53.) Sovcik, 0:6 (77.) Friedl.-

Reserve: 3:1 (Eisner 2, Katana; Mario Kern).-

SR: Maxharri.- Zagersdorf, 120.

Zagersdorf: Rathmann; Mardaus, Barilich, Reinprecht (59. Wutzlhofer), Andreas Frank (19. Joel Schmal); Lazarevic (59. Stocker), Zivanov (80. Braun), Lang, Wildt; Ivancsits, Fabian Schmal.

Sankt Andrä: Orlando; Maximilian Pfeffer, Ziniel, Sekera, Durmaz; Györvari (45. Schopf), Hrdlicka (62. Muminovic); Macho, Janovsky, Mihalik; Sovcik (62. Friedl).

FC Mönchhof – UFC Podersdorf 2:0 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (21.) Gollowitzer, 2:0 (74.) Jesus.-

Reserve: 5:1 (Stefan Lentsch, Kolby, Kirschner, Haubenwallner, Hochedlinger; Stipsits).-

SR: Ceri.- Mönchhof, 200.

Mönchhof: Könnyü; Elias Luisser, Florian Karner, Koch, Daniel Lentsch; Glenda, Julian Luisser; Jesus (78. Michael Karner), Iacovino-Protiwa (61. Kirschner), Gollowitzer; Enz (90. Stefan Lentsch).

Podersdorf: Binter; Bujtas (68. Karner), Leiner, Richard Schillinger, Kominak; Lentsch, Daniel Schillinger; Nagy, Püspök, Szücs; Böcskey.

USC Wallern – SC Frauenkirchen 2:0 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (2.) Kusalik, 2:0 (67.) Morhac.-

Reserve: 5:0 (Mala 2, Florian Perlinger, Michlits, Schrammel).-

SR: Bauer.- Wallern, 280.

Wallern: Schwarz; Steiner, Engelberth, Morhac, Leurer; Dominik Janisch, Johannes Theiler (84. Haider); Pichler, Kusalik (90.+1 Tschida), Perlinger (64. Kampf); Mayer (90.+1 Thell).

Frauenkirchen: Brauneis; Martinov, Weigl, Birschitzky, Ettl; Haszonits (68. Hudec), Kurcsis; Szöllös, Antol, Schmid (79. Gollowitzer); Dombai.

ASV Nickelsdorf – SC Apetlon 2:0 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (2.) Semjan, 2:0 (83.) Kovacs.-

Reserve: 0:3 (Wulkersdorfer, Horvath, Tschida).-

SR: Sevik.- Nickelsdorf, 150.

Nickelsdorf: Liszkai; Alexander Scherhaufer, Limp, Horvath, Konya; Enz (11. Orosz), Weisz (90. Gollovitzer), Kellner; Semjan, Kovacs, Varga.

Apetlon: Strapak; Matz (80. Dettl), Fabio Haider, Horst Scheiblhofer, Savchuk, Rabi; Fleischhacker, Marco Haider (66. Lentsch); Atik, Asanin; Badinsky.

SC Rust – SpG Neudorf/Parndorf Juniors 2:1 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (18.) Barbosa, 1:1 (63.) Thalhammer, 2:1 (85.) Stagl.-

Rote Karte: Daniel Gruber (27., Tätlichkeit).-

Reserve: 5:3 (Balogh 2, Jafari, Blazek, Schindler; Frank 3).-

SR: Veselcic.- Rust, 200.

Rust: Ackermann; Petrik (78. Stagl), Orszagh, Steinhauser, Prokop (82. Maksimovic); Kovacs,Petermann; Mandalovic, Nemeth (90.+3 Müllner), Fandel; Barbosa.

Neudorf: Kraus; Belmenen, Trimmel (46. Augustini), Daniel Lamster, Panic; Hudec, Thomas Lamster, Marton (70. Schweiger), Gruber; Hoffmann (61. Thalhammer); Pinter.