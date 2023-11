Alle Spielberichte der Liga: Von Nickelsdorf bis Zagersdorf

Mönchhof - Zurndorf 0:2. Die Hausherren hatten mehr vom Spiel und dominierten das Geschehen. Viel Ballbesitz, jedoch wenig zwingende Torchancen. Die Zurndorfer hingegen spielten es klug und lauerten auf Konter, womit sie immer wieder gefährliche Nadelstiche setzen konnten. Das 0:1 fiel in Minute 39 als Ralf Weber einen langen Ball super verwertete und die Kugel flach am Goalie vorbeischoss. Die endgültige Entscheidung fiel erst zwei Minuten vor dem Ende. Alexander Kekl schlenzte den Ball souverän ins lange Eck und erzielte das 0:2. „Es war ein Arbeitssieg, denn wir mussten unser Spiel ungewollt auf Konter auslegen“, wie Zurndorf-Coach Markus Geissler analysierte. Mönchhof-Trainer Robby Szombat: „Die kämpferische Einstellung der Zurndorfer hat den Unterschied gemacht.“

Wallern - Oggau 3:0. Die erste Halbzeit verlief nicht nach den Vorstellungen von Wallern-Trainer Rene Hoffmann. Seine Mannschaft tat sich schwer, Lösungen gegen die tiefstehenden Oggauer zu finden. Die wohl entscheidende Szene des Spiels war, als Oggau ein wohl glasklarer Elfmeter nicht zugesprochen wurde und Wallern darauf mit dem 1:0 durch Julian Kampf in der 70. Spielminute antwortete. Nach diesem Tor waren nämlich die Dämme gebrochen und der USC spielte sich in einen Rausch. Ein Doppelpack von Goalgetter Patrick Mayer brachte den Hausherren einen deutlichen 3:0-Erfolg. „Meines Erachtens geht der Sieg in Ordnung, da wir Oggau in allen Belangen überlegen waren“, wie Hoffmann klarstellte. „Entscheidend war leider Gottes diese Elfmetersituation“, ist sich Oggaus Neo-Coach Thomas Gumatz sicher.

Podersdorf - Frauenkirchen 2:1. Die Zuseher bekamen ein schnelles Spiel zu sehen, welches die Gäste in der ersten halben Stunde kontrollierten, weshalb der Führungstreffer durch Tomas Szöllös nach einer knappen Viertelstunde auch so in Ordnung ging. Nach Wiederanpfiff hatte Frauenkirchen kaum noch Zugriff. Nach einem Fehler im Spielaufbau glich Zsolt Böcskey in Minute 51 aus, ehe Nagy das Spiel per Kopf endgültig drehte (63.). Viktor Dombai ließ vor dem Ende noch eine hundertprozentige Torchance aus. „Ich bin überglücklich, dass wir unserer Negativserie ein Ende bereiten konnten und außerdem der Ansicht, dass wir verdient gewonnen haben“, so Podersdorf-Betreuer Franz Ziniel. „Unser Gegner wollte den Sieg einfach mehr als wir“, gab Frauenkirchen-Kapitän Kevin Kurcsis zu.

Nickelsdorf - Rust 1:2. Der SC Rust ging kurz vor der Pause nach einem Strafstoß von Bence Orszagh in Führung. In Halbzeit zwei wurde Nickelsdorf stärker und der Winterkönig spielte nur noch auf Konter, und so fiel auch das 0:2 durch Michael Balogh. In Minute 77 traf Wolfgang Limp aus gut zehn Metern zum 1:2, doch wirklich gefährlich wurden sie den Rustern nicht mehr. „Wenn es ein Unentschieden geworden wäre, hätten wir uns auch nicht beschweren dürfen“, gab sich Rust-Obmann Thomas Balogh fair. ASV Sektionsleiter Michael Liedl: „Es ist wirklich schade, da wir uns zumindest einen Punkt verdient hätten.“

Zagersdorf - Neudorf/Parndorf 0:2. Neudorf war über die gesamten 90 Minuten hinweg das dominierende Team, wobei die Zagersdorfer wirklich brav dagegenhielten. Am Ende machten zwei Tore von Christopher Pinter den Unterschied. „Der Sieg war keinesfalls unverdient“, schilderte Zagersdorf-Betreuer Gerald Gollubics. Neudorf-Coach Paul Hafner: „War eine klare Angelegenheit, aber nicht unsere beste Leistung.“

NSC Juniors - Sankt Andrä 1:2. Marek Sovcik verwertete bereits nach nur sechs Minuten einen Stanglpass zum 0:1. Die Seestädter wurden spielbestimmend und glichen nach einem Eckball, den Patrick Sonnleitner vollendete, auch verdient aus. Quasi mit dem Pausenpfiff schnürte Sovcik den Doppelpack, als er die Kugel sehenswert ins Tor schlenzte. Damit setzte er auch schon den Schlusspunkt der Partie. „Die Niederlage passierte aufgrund unserer fehlenden Routine“, erzählte NSC-Co-Trainer Stefan Denk. „Dieses Mal waren wir endlich effizient“, freute sich Sankt Andrä-Trainer Heinz Fleischhacker.

Hornstein - Apetlon 3:1. Hornstein ging durch Raul Hajdinger bereits früh in Front. Das 2:0 erzielte Julian Wörndl per Flachschuss ins lange Eck nach 23 Minuten. Apetlon kam durch einen Kopfball von Nazar Savchuk auf 2:1 heran und ließ bis zur Pause Spannung aufkommen, doch der Treffer sofort nach Wiederanpfiff, abermals durch Wörndl, brachte die Vorentscheidung. „Wir konnten alles im Keim ersticken, was Apetlon versuchte“, stellte ASV-Coach Sebastian Reinprecht fest. SCA-Trainer Elvir Ibrahimovic: „Der Wille war da, aber das dritte Tor hat uns leider die Hoffnung genommen.“

USC Wallern – UFC Oggau 3:0 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (70.) Kampf, 2:0 (77.) Mayer, 3:0 (88.) Mayer.-

Reserve: abgesagt.

SR: Buchecker.- Wallern, 250.

Wallern: Schwarz; Steiner, Engelberth (89. Johannes Theiler), Morhac, Fabian Perlinger; Domink Janisch, Leurer (71. Haider); Pichler, Kusalik, Kampf (89. Macher); Mayer.

Oggau: Ruffini; Kucher, Grassl, Hanifl, Allacher (89. Christopher Schummi); Andreas Werner, Salmer (75. Thaller), Pejic (83. Mad), Hamdaoui; Kevin Schmit, Rak.

ASV Nickelsdorf – SC Rust 1:2 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (39.) Orszagh, 0:2 (74.) Balogh, 1:2 (77.) Limp.-

Reserve: abgesagt.

SR: Cetiner.- Nickelsdorf, 150.

Nickelsdorf: Bolech; Lebmann (77. Hutta), Horvath, Limp, Konya; Kellner, Orosz, Semjan; Varga, Kovacs, Weisz.

Rust: Ackermann; Petrik (76. Müllner), Orszagh, Steinhauser, Prokop; Kovacs, Stagl; Maksimovic, Fandel (90.+2 Hauptmann), Hirschmann (65. Balogh), Nemeth.

NSC Juniors – FC Veganis Sankt Andrä 1:2 (1:2).-

Torfolge: 0:1 (6.) Sovcik, 1:1 (33.) Sonnleitner, 1:2 (44.) Sovcik.-

Reserve: 7:2 (Hluchovsky 2, Sola, Pichler, Knabl, Pernicka, Hamm; Heller, Weinzetl).-

SR: Tosun.- Neusiedl, 120.

Neusiedl: Köhle; Michal Maas, Haider, Sonnleitner, Matej Maas; Bender, Fekete (63. Graßl), Mcgirr, Reeh, Arslan; Toth (63. Chakabkab).

Sankt Andrä: Orlando; Muminovic, Ziniel, Sekera (46. Bors), Friedl; Schopf, Györvari, Hrdlicka, Macho; Janovsky; Sovcik (90.+3 Rath).

ASV Hornstein – SC Apetlon 3:1 (2:1).-

Torfolge: 1:0 (4.) Hajdinger, 2:0 (23.) Wörndl, 2:1 (28.) Savchuk, 3:1 (49.) Wörndl.-

Reserve: 5:1 (Martinovic 2, Szoldatics, Reinprecht, Rosenbauch; Adrian).-

SR: Cvrljak.- Hornstein, 150.

Hornstein: Ferko; Gaubmann (81. Rosenbauch), Grgic, Reich, Pogats; Sadowski; Horvath (90. Pleninger),Wörndl; Hajdinger (90. Ertl), Niklas, Kospo (70. Lux).

Apetlon: Strapak; Fabio Haider, Nazar Savchuk, Horst Scheiblhofer, Rabi (70. Payer), Fleischhacker (26. Jakob Bors); Atik (83. Dettl), Marco Haider; Asanin; Lentsch (83. Lukas Matz), Badinsky.

UFC Podersdorf – SC Frauenkirchen 2:1 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (13.) Szöllös, 1:1 (51.) Böcskey, 2:1 (63.) Nagy.-

Reserve: 0:5 (Palensky 2, Müllern, Mahr, Juric).-

SR: Erdem.- Podersdorf, 255.

Podersdorf: Binter; Nagy,Leiner, Richard Schillinger, Szücs; Nemeth, Lentsch; Daniel Schillinger (90.+2 Jonas Kolarik), Püspök (70. Bujtas), Elias Kolarik (88. Steiner); Böcskey.

Frauenkirchen: Brauneis; Martinov; Weigl, Derka, Birschitzky; Haszonits, Kurcsis; Szöllös, Schmid (86. Bertok), Gollowitzer (57. Hudec); Dombai.

SC Zagersdorf – SpG Neudorf/Parndorf Juniors 0:2 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (35.) Pinter, 0:2 (79.) Pinter.-

Reserve: 2:6 (Katana 2; Grafl 2, Rauscher, Suliashvili, Puzsar, Eidler).-

SR: Dinic.- Zagersdorf, 100.

Zagersdorf: Rathmann; Mardaus, Barilich, Lang, Leidl; Joel Schmal, Ivancsits, Wildt, Fabian Schmal (36. Matei); Lazarevic (83. Braun), Christoph Schaffer (73. Stocker).

Neudorf: Luntzer; Hudec, Belmenen, Panic, Mitrovic (46. Augustini); Thalhammer (66. Schuber), Marton, Schweiger, Gruber (66. Frank); Hoffmann (80. Fischer); Pinter (86. Gollowitzer).

FC Mönchhof – ASV Zurndorf 0:2 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (39.) Weber, 0:2 (88.) Kekl.-

Gelb-Rote Karte: Geissler (TR) (88., Kritik).-

Reserve: 0:1 (Lambert).-

SR: Tatzber.- Mönchhof, 200.

Mönchhof: Könnyü; Elias Luisser,Florian Karner, Julian Luisser, Daniel Lentsch; Gollowitzer, Philipp Karner, Glenda, Iacovino-Protiwa, Jesus (60. Vinay); Enz.

Zurndorf: Reif; Kekl, Harmer, Bauer, Pull (79. Meixner); Nevrivy (20. Dziaba), Unger, Wrba, Pamer (60. Reiter); Pethö, Weber (60. Szoka).