Alle Spielberichte der Liga: Von Oggau bis Apetlon

Apetlon - Zagersdorf 2:0. Es war gerade einmal eine Minute gespielt, als Mustafa Atik einen Freistoß aus gut 35 Metern im Tor versenkte und den SCA somit in Führung brachte. Die Hausherren blieben am Drücker und hatten zwei gute Gelegenheiten, um auf 2:0 zu stellen, doch diese ließ man aus. Danach wurde Zagersdorf aktiver und kämpfte sich zurück ins Spiel. Vor allem im zweiten Durchgang hatten die Gäste gute Möglichkeiten, um den Ausgleich zu erzielen, doch Apetlon-Goalie Matej Strapak hielt die Führung fest. Aufgrund der offensiven Spielweise der Zagersdorfer ergaben sich Räume für die Gastgeber, die sie in der 7. Minute der Nachspielzeit ausnutzten und im Namen von Gligorje Asanin auf 2:0 stellten. „Dieser Sieg hatte viel mit Willen und auch Konzentration zu tun“, analysierte Co-Trainer Dominik Gindl. „Wir müssen es in den Griff bekommen, dass wir immer so früh in Rückstand geraten, aber kämpferisch kann ich meinem Team absolut keinen Vorwurf machen“, stellte Zagersdorf-Coach Gerald Gollubics klar.

St. Andrä - Rust 1:5. Sankt Andrä hätte früh einen Elfmeter bekommen müssen, doch der Pfiff blieb aus. Eine Viertelstunde war gespielt, als Cristiano Barbosa per Kopf das 0:1 erzielte. Rust war besser im Spiel und Izudin Mandalovic erhöhte nach 30 Minuten auf 0:2, doch davon ließ sich das Team von Trainer Heinz Fleischhacker nicht beeindrucken und kam kurz darauf durch einen Strafstoß von Marek Sovcik auf 1:2 heran. Diese Freude hielt nicht lange an, denn Mandalovic schnürte noch vor der Pause den Doppelpack. Nach Wiederanpfiff hatte Sankt Andrä eine enorme Druckphase und erspielte sich zahlreiche Möglichkeiten, doch es sollte einfach nicht sein. Diese fehlende Kaltschnäuzigkeit wurde bestraft. Barbosa traf weitere zwei Male und sorgte für einen 1:5-Auswärtssieg für den SC Rust. „Die Heimserie ist leider gerissen, aber das haben wir uns selbst zuzuschreiben“, gab Fleischhacker zu. „Im Endeffekt war es ein verdienter Sieg“, so Rust-Obmann Thomas Balogh.

Sankt Andrä - Rust Rust fuhr souveränen 5:1-Auswärtssieg in Sankt Andrä ein

Oggau - Nickelsdorf 0:1. Die erste Halbzeit dieser Partie gehörte dem UFC Oggau, doch diese Überlegenheit konnten sie nicht in Tore ummünzen. Im zweiten Durchgang kamen die Nickelsdorfer besser in die Begegnung, wobei keine der beiden Mannschaften wirklich guten Fußball zeigte. In der 85. Minute erzielte Robert Kovacs das Goldtor und schoss den ASV zum Sieg. „Wir hätten uns mit Sicherheit einen Punkt verdient“, wie UFC-Betreuer Wolfgang Mayer feststellte. „Ein „X“ wäre wohl gerecht gewesen, aber die drei Punkte nehmen wir natürlich gerne mit“, sagte Nickelsdorf-Sektionsleiter Michael Liedl.

Podersdorf - Wallern 3:6. Die Zuschauer bekamen ein wirklich tolles Fußballspiel zu sehen. Viele Tore, Spannung pur und es herrschte eine super Stimmung. Wallern ging in Führung, dann drehte Podersdorf die Partie, ehe die Gäste wieder das Ruder übernahmen. Es war ein Hin und Her mit einem verdienten Sieg für den USC Wallern. „Nach den Ausfällen von Martin Leiner und Marton Nemeth konnten wir die Derbyniederlage nicht mehr verhindern“, bedauerte UFC-Trainer Franz Ziniel. „Unterm Strich wollten wir den Sieg mehr als Podersdorf“, ist sich USC-Coach Rene Hoffmann sicher.

Zurndorf - NSC Juniors 1:2. In der ersten Hälfte hatte Zurndorf die Nase vorne und ging durch ein Tor von Julian Nevrivy verdient in Führung. Im zweiten Durchgang zeigten die Seestädter ein anderes Gesicht und Tugay Arslan verwertete nach einer knappen Stunde eine Flanke zum 1:1. Den entscheidenden Treffer erzielte Tizian Bender vom Elfmeterpunkt zehn Minuten vor dem Ende. „Jetzt tut das Verlieren schön langsam weh“, wie Zurndorf-Betreuer Markus Geissler schilderte. NSC-Sektionsleiter Gernot Tick: „Aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir uns den Sieg verdient.“

Frauenkirchen - Hornstein 2:0. Ein Handelfmeter und ein Weitschusstor brachten den SC Frauenkirchen trotz Hornsteiner Dominanz eine 2:0-Pausenführung, die bis zum Schlusspfiff bestehen bleiben sollte. In den zweiten 45 Minuten warf Hornstein alles nach vorne, was zu gefährlichen Kontersituationen für die Hausherren führte, die sie jedoch nicht nutzen konnten. „Es war ein reiner Arbeitssieg“, erzählte Frauenkirchen-Kapitän Kevin Kurcsis. ASV-Trainer Sebastian Reinprecht: „Meines Erachtens ist die Niederlage nicht verdient.“

Neudorf/Parndorf Juniors - Mönchhof 2:0. Das Tabellenschlusslicht aus Mönchhof kämpfte, was das Zeug hielt und ließ kaum Torchancen zu. Erst nach 70 gespielten Minuten schafften es die Juniors, durch einen abgefälschten Schuss von Simon Buliga, in Führung zu gehen. Den Schlusspunkt setzte David Dornhackl fünf Minuten vor dem Abpfiff. „Es war ein schwieriger, aber gerechter Sieg“, wie Neudorf-Coach Paul Hafner feststellte. Mönchhof-Betreuer Robby Szombat: „Zurzeit spielt leider alles gegen uns.“

SpG Neudorf/Parndorf Juniors – FC Mönchhof 2:0 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (70.) Buliga, 2:0 (85.) Dornhackl.- Gelb-Rote Karte: Philipp Karner (81., Unsportlichkeit).-

Reserve: 2:0 (Frank, Weinberger).- SR: Karadag.- Neudorf, 220.

Neudorf: Weidinger; Panic, Daniel Lamster, Belmenen, Dornhackl (89. Mitrovic); Hudec, Marton, Schweiger (60. Thalhammer), Gruber (83. Gollowitzer); Buliga (89. Frank), Hoffmann (60. Schuber).

Mönchhof: Könnyü; Julian Luisser, Florian Karner, Theo Koch, Elias Luisser; Iacovino-Protiwa (73. Lentsch),Gollowitzer; Glenda, Philipp Karner; Enz (77. Michael Karner), Jesus.

SC Frauenkirchen – ASV Hornstein 2:0 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (21.) Kurcsis, 2:0 (41.) Haszonits.-

Reserve: 4:3 (Mayer 3, Schaffrian; Lux 3).-

SR: Kruisz.- Frauenkirchen, 123.

Frauenkirchen: Brauneis; Birschitzky, Weigl, Derka, Ettl; Haszonits, Kurcsis; Szöllös (86. Gollowitzer), Antol (89. Bertok), Schmid (83. Hudec); Dombai.

Hornstein: Ferko; Gaubmann (74. Lux), Sara, Grgic (87. Rosenbauch), Reich; Sadowski; Barnabas, Kusolits; Niklas, Hajdinger, Kospo (59. Wörndl).

ASV Zurndorf – NSC Junios 1:2 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (42.) Nevrivy, 1:1 (58.) Arslan, 1:2 (82.) Bender.-

Rote Karte: Dziaba (81., Torchancenverhinderung).- Reserve: 0:0.

SR: Gregorits.- Zurndorf, 200.

Zurndorf: Reif; Pull, Dziaba, Bauer, Szoka (84. Wohlfart); Unger, Nevrivy (84. Dürr), Wrba, Prakisch; Weber (88. Meixner), Pethö.

Neusiedl: Köhle; Michal Maas, Töpel, Haider, Sonnleiter; Mcgirr, Matej Maas (10. Fekete); Chakabkab (89. Pernicka), Reeh (89. Reiterits), Bender; Arslan.

UFC Podersdorf – USC Wallern 3:6 (2:3).-

Torfolge: 0:1 (18.) Mayer, 1:1 (19.) Böcskey, 2:1 (25.) Böcskey, 2:2 (27.) Kusalik, 2:3 (45.) Mayer, 3:3 (66.) Püspök, 3:4 (68.) Mayer, 3:5 (81.) Kusalik, 3:6 (88.) Leurer.-

Reserve: 1:5 (Unger; Mala 2, Sebastian Perlinger 2, Florian Perlinger).-

SR: Birte.- Podersdorf, 234.

Podersdorf: Binter; Szücs, Leiner (71. Jonas Kolarik), Richard Schillinger; Lentsch (90.+3 Steiner), Nemeth (78. Karner); Daniel Schillinger, Elias Kolarik, Nagy; Püspök, Böcskey.

Wallern: Schwarz; Leurer, Engelberth, Morhac, Perlinger; Dominik Janisch, Johannes Theiler; Kampf (87. Thell), Kusalik, Pichler (90.+4 Tschida); Mayer (90. Macher).

UFC Oggau – ASV Nickelsdorf 0:1 (0:0).-

Tor: 0:1 (85.) Kovacs.-

Reserve: 8:0 (Salomon 2, Kröss 2, Zeiler, Mad, Werner, Jautz).- SR: Selmani.- Oggau, 200.

Oggau: Ruffini; Graßl, Kordanic, Hanifl, Allacher; Salmer (60. Julian Schmit), Pejic; Christopher Schummi (72. Werner), Hamdaoui, Rak; Kevin Schmit.

Nickelsdorf: Bolech; Alexander Scherhaufer, Limp, Horvath, Konya; Enz, Weisz (82. Orosz), Kellner (75. Hutta); Kovacs, Semjan (90.+3 Gollovitzer), Varga.

FC Veganis Sankt Andrä – SC Rust 1:5 (1:3).-

Torfolge: 0:1 (15.) Barbosa, 0:2 (30.) Mandalovic, 1:2 (33.) Sovcik, 1:3 (44.) Mandalovic, 1:4 (84.) Barbosa, 1:5 (86.) Barbosa.-

Reserve: 3:3 (Mario Kern 2, Peter Kern; Blazek, Ries, Balogh).-

SR: Fir.- Sankt Andrä, 200.

Sankt Andrä: Maluniak; Maximilian Pfeffer (81. Schopf), Ziniel, Sekera, Durmaz (56. Janovsky); Györvari, Hrdlicka (56. Muminovic); Mihalik, Macho, Bors; Sovcik.

Rust: Ackermann; Petrik, Orszagh (86. Balogh), Steinhauser, Prokop; Petermann (86. Müllner), Kovacs (86. Maksimovic); Fandel, Mandalovic, Nemeth (90.+1 Blazek); Cristiano.

SC Apetlon – SC Zagersdorf 2:0 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (1.) Atik, 2:0 (97.) Asanin.-

Reserve: 1:0 (Eöri).-

SR: Stevic.- Apetlon, 271.

Apetlon: Strapak; Fabio Haider, Horst Scheiblhofer, Savchuk, Rabi; Kevin Scheiblhofer (17. Fleischhacker), Bagi (22. Toth, 76. Sebastian Matz); Asanin, Atik,Lentsch; Badinsky.

Zagersdorf: Rathmann; Andreas Frank, Barilich, Reinprecht (86. Stocker), Leidl; Mardaus, Joel Schmal (65. Schaffer), Zivanov (80. Wildt), Fabian Schmal; Ivancsits, Lazarevic.