Alle Spielberichte der Liga: Von Oggau bis Wallern

Frauenkirchen - Rust 2:3. Es dauerte gerade einmal vier Minuten, bis Cristiano Barbosa den Ball scharf ins lange Eck platzierte und Rust somit in Führung brachte. Danach hatten die Gäste mehr vom Spiel, doch die Hausherren verteidigten gut und glichen durch ein Freistoßtor aus 40 Metern von Kevin Kurcsis nach 26 Minuten aus. Eine super Einzelaktion von Gergö Nemeth kurz nach der Pause brachte die Ruster erneut in Front. Der SC Frauenkirchen zeigte eine Reaktion und übernahm die Kontrolle über die Partie, weshalb der Ausgleichstreffer von Viktor Dombai auch so in Ordnung ging. Das glücklichere Ende hatte der SC Rust, der durch einen Strafstoß von Bence Orszagh den 3:2-Sieg fixierte. „Leider konnten wir uns trotz einer starken Leistung nicht belohnen“, bedauerte Frauenkirchen-Kapitän Kevin Kurcsis. „Normalerweise hätten wir das Spiel nach 25 Minuten entscheiden müssen“, erzählte Rust-Obmann Thomas Balogh.

Wallern - NSC Juniors 2:3. Den besseren Start erwischten die Juniors, doch Wallern verteidigte stark, wobei die weiße Weste nicht lange unbefleckt blieb. Michal Maas traf per Kopf in der 22. Minute zum 0:1. Die Heimmannschaft konzentrierte sich eher aufs Kontern. Der Ausgleich fiel nach einer knappen Stunde durch ein Freistoßtor von Dominik Janisch. Neusiedl hatte schnell eine Antwort parat und ging durch einen Doppelschlag von Tugay Arslan und Niklas Streimelweger mit 1:3 in Führung. Der Anschlusstreffer von Stanislav Morhac fiel vom Elfmeterpunkt kurz vor dem Abpfiff. „Wir haben gesehen, woran es uns noch fehlt und daran werden wir arbeiten“, meinte USC-Coach Rene Hoffmann. „Unterm Strich freuen wir uns über die drei Punkte und dass wir unseren Flow weiter mitnehmen konnten“, wie NSC-Sektionsleiter Gernot Tick schilderte.

Neudorf/Parndorf - Hornstein 3:2. Der ASV Hornstein hat die erste Halbzeit verschlafen und musste somit zwei Gegentreffer von Jakub Hudec und Christopher Pinter hinnehmen. Nach Wiederanpfiff bewies das Team von Trainer Sebastian Reinprecht Charakter und konnte innerhalb von vier Minuten ausgleichen. Es schien, als würde Hornstein die Partie komplett drehen, doch ein individueller Fehler führte zum 3:2-Endergebnis und Heimsieg für Neudorf. „Zweite Hälfte waren wir die bessere Mannschaft, aber leider waren wir im ersten Durchgang zu schwach“, betonte Reinprecht.

Zurndorf - Sankt Andrä 1:2. Zurndorf war an diesem Tag das bessere Team und ließ wenig zu. Allerdings konnten die Gastgeber ihre Chancen nicht nutzen, was eine starke Mannschaft wie Sankt Andrä natürlich bestraft. „Die Niederlage haben wir uns nicht verdient“, versicherte ASV-Trainer Markus Geissler. Sankt-Andrä-Betreuer Heinz Fleischhacker: „Bei einem Unentschieden hätten wir uns auch nicht beschweren dürfen.“

Oggau - Apetlon 4:0. Die Apetloner gingen äußerst ersatzgeschwächt in die Partie, dafür konnte man in den ersten 45 Minuten gut dagegenhalten und hatte auch die Möglichkeit, auszugleichen, allerdings ließ man diese Chance liegen und ging durch ein Tor von Kevin Schmit mit einem 1:0-Rückstand in die Pause. Das 2:0 nach einem Solo von Lukas Hanifl in der 61. Minute war die Vorentscheidung, denn danach hatte der SCA keinen Zugriff mehr auf die Partie und musste sich mit 4:0 geschlagen geben. „Unsere Ausfälle waren an diesem Tag leider nicht zu kompensieren, wobei ich keinem unserer Spieler einen Vorwurf machen kann“, wie Apetlon Co-Trainer Dominik Gindl klarstellte.

Mönchhof - Nickelsdorf 2:5. Es schien, als könnte Mönchhof die Negativserie endlich beenden. Nach 20 gespielten Minuten lag man durch einen Doppelpack von Jesus Junior mit 2:0 vorne, allerdings blieb es nicht dabei. Der Anschlusstreffer von Tamas Horvath und die Gelb-Rote Karte von Philipp Karner leiteten das Torfeuerwerk von Nickelsdorf ein, wobei zu erwähnen ist, dass Mönchhof eine tausendprozentige Möglichkeit zum 3:3 ausließ. So wurde es am Ende ein deutliches 5:2 für den ASV Nickelsdorf. „Wir waren wieder nicht schlecht, aber leider wieder viel zu unsicher“, wie Mönchhof-Betreuer Robby Szombat traurig erzählte. „Das 4:2 war die Entscheidung, denn davor hatten wir Glück, dass wir nicht den Ausgleich kassierten“, so Nickelsdorf-Sektionsleiter Michael Liedl.

Podersdorf - Zagersdorf 2:3. Podersdorf war von Beginn an feldüberlegen, doch das erste Tor erzielte Zagersdorfs Fabian Schmal. Die Gastmannschaft verteidigte klug und brachte die Führung in die Pause. Wieder zurück am Feld konnte Podersdorf das Abwehrbollwerk durchbrechen und drehte die Partie, durch Tore von Martin Leiner und Zsolt Böcskey. Auch im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit kamen die Hausherren quasi im Minutentakt zu Torchancen, doch das 3:1 fiel erst in Minute 86. Nur 60 Sekunden später machte Daniel Bujtas durch ein unglückliches Eigentor die Partie noch einmal spannend, die drei Punkte blieben jedoch in Podersdorf. „Wir sind mit der Favoritenrolle nicht so gut zurechtgekommen“, ist sich UFC-Coach Franz Ziniel sicher. Zagersdorf-Trainer Gerald Gollubics: „Schade, dass wir uns für diese tolle Leistung nicht belohnen konnten.“

Torfolge: 0:1 (22.) Michal Maas, 1:1 (58.) Dominik Janisch, 1:2 (65.) Arslan, 1:3 (68.) Streimelweger, 2:3 (83.) Morhac.-

Reserve: 3:2 (Leurer 2; Sebastian Perlinger; Pernicka 2).-

SR: Fercher.- Wallern, 350 Zuschauer.

Wallern: Schwarz; Steiner, Haider, Morhac, Fabian Perlinger (78. Markus Thell); Engelbert, Janisch; Kampf, Kusalik (72. Pecko); Mayer.

Neusiedl: Köhle; Michal Maas, Haider, Streimelweger, Sonnleitner; Tick (77. Sola), Mcgirr; Breuer, Reeh, Chakabkab (45. Toth); Arslan (90.+2 Strommer).

Torfolge: 0:1 (4.) Barbosa, 1:1 (26.) Kurcsis, 1:2 (52.) Nemeth, 2:2 (70.) Dombai, 2:3 (89.) Orszagh.-

Gelb-Rote Karte: Rainprecht (TR) (90.+2, Unsportlichkeit).-

Rote Karte: Weigl (90.+1, Foul).-

Reserve: 0:9 (Hirschmann 4, Lankovics 2, Weiss, Jafari, Milenkovic).-

SR: Selmani.- Frauenkirchen, 300.

Frauenkirchen: Brauneis; Martinov, Weigl, Derka, Ettl; Haszonits (83. Birschitzky), Kurcsis; Szöllös, Antol, Schmid; Dombai.

Rust: Schwarz; Petrik, Steinhauser, Orszagh, Müllner (60. Stagl); Mandalovic, Petermann; Fandel (82. Balogh), Lang, Nemeth; Barbosa.

Torfolge: 1:0 (14.) Hudec, 2:0 (24.) Pinter, 2:1 (47.) Kospo, 2:2 (49.) Kusolits, 3:2 (57.) Gruber.-

Reserve: 10:1 (Frank 5, Simonich 2, Suliashvili 2, Grafl; Reinprecht).-

SR: Buchecker.- Neudorf, 200.

Neudorf: Luntzer; Hudec, Daniel Lamster, Belmenen, Mitrovic (53. Schweiger); Thomas Lamster, Hoffmann (66. Schuber), Marton, Savoric (66. Thalhammer); Gruber, Pinter.

Hornstein: Ferko; Gaubmann, Grgic, Sara, Reich; Sadowski; Kusolits, Horvath; Hajdinger, Kospo (70. Lux), Pogats.

Torfolge: 0:1 (33.) Schmal, 1:1 (49.) Leiner, 2:1 (52.) Böcskey, 3:1 (86.) Püspök, 3:2 (87.) Bujtas (ET).- Reserve: 1:2 (Unger; Matei 2).-

SR: Tekeli.- Podersdorf, 150.

Podersdorf: Binter; Bujtas (90.+3 Steiner), Leiner, Richard Schillinger, Szücs; Lentsch, Nemth; Daniel Schillinger, Püspök, Nagy; Böcskey.

Zagersdorf: Rathmann; Lang, Mardaus, Barilich, Andreas Frank (82. Matei), Leidl; Ivancsits, Tobias Frank (81. Stocker), Zivanov (83. Joel Schmal), Fabian Schmal; Lazarevic (57. Wildt).

Torfolge: 1:0 (8.) Kevin Schmit, 2:0 (61.) Hanifl, 3:0 (65.) Rak, 4:0 (76.) Julian Schmit.-

Reserve: 5:0 (Jautz 3, Kröss, Mad).-

SR: Lang.- Oggau, 100.

Oggau: Ruffini; Grassl, Hanifl, Hamdaoui, Allacher; Pelic; Julian Salomon (85. Marcel Schummi), Salmer (80. Kröss), Kevin Schmit (61. Julian Schmit), Rak; Kucher (85. Bastian Salomon).

Apetlon: Strapak (68. Zsoldos); Sebastian Matz, Fabio Haider, Dettl (62. Marco Haider), Rabi; Asanin (55. Payer), Scheiblhofer, Atik, Fleischhacker; Toth, Lentsch.

Torfolge: 1:0 (8.) Junior, 2:0 (20.) Junios, 2:1 (35.) Horvath, 2:2 (42.) Kellner, 2:3 (48.) Hutta, 2:4 (55.) Konya, 2:5 (75.) Varga.-

Gelb-Rote Karte: Philipp Karner (37., Foul).-

Reserve: 4:0 (Huber 2, Erwin Haubenwallner, Gollovitzer (ET)).-

SR: Orhan.- Mönchhof, 120.

Mönchhof: Könnyü; Elias Luisser, Florian Karner, Iacovino-Protiwa (60. Lentsch), Julian Luisser; Philipp Karner, Gollowitzer (76. Michael Karner); Juniors, Glenda (76. Johannes Haubenwallner), Koch; Enz (70. Kirschner).

Nickelsdorf: Bolech; Alexander Scherhaufer, Horvath, Limp, Konya; Kellner (90. Gollovitzer), Semjan, Pahr (81. Hlavac); Hutta (90.+2 Kizildag), Kovacs, Varga.

Torfolge: 0:1 (31.) Sovcik, 1:1 (54.) Wrba, 1:2 (75.) Györvari.-

Reserve: 0:3 (Weinzetl 3).-

SR: Gören.- Zurndorf, 150.

Zurndorf: Reif; Pull (45. Unger), Mayerhofer, Bauer, Szoka (81. Reiter); Dziaba (81. Harmer), Nevrivy, Wrba, Prakisch; Weber (71. Pamer), Pethö.

Sankt Andrä: Maluniak; Durmaz (45. Maximilian Pfeffer), Ziniel, Sekera; Bors, Györvari, Janovsky, Schopf, Macho; Friedl (85. Hrdlicka), Sovcik.

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Nickelsdorf – Podersdorf/See.

Samstag, 16.00 Uhr: Rust – Zurndorf, St. Andrä – Oggau, NSC Juniors – Mönchhof, Zagersdorf – Frauenkirchen.

Samstag, 17.00 Uhr: Hornstein – Wallern.

Sonntag, 16.00 Uhr: Apetlon – Neudorf/Parndorf.