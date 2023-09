Alle Spielberichte der Liga: Von Oggau bis Wallern

Wallern - Neudorf/Parndorf Juniors 1:2. Die erste Halbzeit gehörte ganz klar den Gästen, denn Wallern war eher mit dem Verteidigen beschäftigt. Ein abgefälschter Schuss von Melvin Marton kurz vor der Pause brachte den Neudorfern die verdiente Führung. Nach Wiederanpfiff gab es Elfmeter für das Team von Paul Hafner, doch Wallern-Goalie Christoph Schwarz konnte diesen parieren und leitete somit eine Druckphase der Hausherren ein. Die Wallerner dominierten das Geschehen, kamen zu Chancen und zeigten, was in ihnen steckt, doch ein Eigenfehler in der Defensive führte zum 0:2 (75.). Wallern gab sich jedoch nicht geschlagen und kam durch einen Strafstoß von Stanislav Morhac knapp zehn Minuten vor dem Abpfiff noch einmal heran, doch es blieb beim 1:2. „Unsere Leistung war wirklich toll, weshalb wir uns einen Punkt verdient hätten“, stellte USC-Trainer Rene Hoffmann fest. „Wallern spielte sehr engagiert, es war knapp“, so Hafner.

Frauenkirchen - Nickelsdorf 1:0. Die Zuschauer sahen ein chancenarmes Spiel, in dem sich keine der beiden Mannschaften wirklich einen Vorteil herausspielen konnte. Kurz nach der Halbzeit hatte Nickelsdorfs Akos Varga die große Möglichkeit, sein Team in Führung zu bringen, doch diese ließ er aus. Martin Antol sollte zum Helden des Tages werden, als er in der 71. Minute einen Diagonalball super verwerten konnte und den Ball im langen Eck platzierte. „Man hatte lange das Gefühl, dass die Mannschaft gewinnt, die das erste Tor machen wird und so kam es schlussendlich auch“, meinte Frauenkirchen-Kapitän Kevin Kurcsis. „Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen, da leider keiner wirklich gut war“, wie ASV-Sektionsleiter Michael Liedl erklärte.

Zurndorf - Zagersdorf 6:0. Es sollte eine klare Angelegenheit werden. Zurndorf zeigte von der ersten Minute an, dass sie dieses Spiel unbedingt gewinnen wollen. Es dauerte auch nur 120 Sekunden, bis Mittelfeldspieler Mario Unger das Torspektakel eröffnete. Die Gäste aus Zagersdorf schafften es über die gesamten 90 Minuten hinweg nicht, dem ASV auch nur ansatzweise gefährlich zu werden und so wurde es am Ende ein deutlicher 6:0-Kantersieg für Zurndorf. „Ich bin wirklich sehr zufrieden, da wir endlich unsere Chancen genutzt haben“, freute sich Zurndorf-Betreuer Markus Geissler. „Das Ergebnis geht definitiv so in Ordnung, denn leider haben wir jegliche Zweikampfstärke und auch Laufarbeit vermissen lassen“, bedauerte Zagersdorf-Trainer Gerald Gollubics.

Podersdorf - NSC Juniors 1:3. Podersdorf ging als Favorit in diese Begegnung, doch die jungen Neusiedler waren bissiger, agiler und konnten die Fehler, die der UFC im Aufbauspiel machte, eiskalt nutzen und durch Treffer von Tizian Bender und Matej Maas mit 2:0 in die Pause gehen. Podersdorf-Coach Franz Ziniel reagierte dementsprechend in der Halbzeit und brachte mit Elias Kolarik einen zweiten Stoßstürmer, der gleich sofort mit einem super Kopfball für Gefahr sorgte. Die Gastgeber brauchten jedoch bis zur 81. Minute, um den Anschlusstreffer durch Kolarik zu erzielen. Daraufhin wurde es zwar noch einmal spannend, doch die Juniors konterten die Podersdorfer noch einmal aus und Vlna stellte auf 1:3. „Wir haben es nach der Pause verabsäumt, noch einmal so richtig ins Spiel zu kommen“, analysierte Ziniel. „Der Sieg ist verdient, wir haben clever gespielt und unsere Chancen genutzt“, betonte NSC-Sektionsleiter Gernot Tick.

Mönchhof - Hornstein 1:2. Es war spielerisch nicht die beste Partie beider Mannschaften. Mönchhof ging durch einen Treffer von Sebastian Iacovino-Protiwa in der 57. Minute mit 1:0 in Front. Diese Führung hielt allerdings nicht lange, denn zwei Eigenfehler führten dazu, dass Hornstein die Partie noch drehen konnte. „Ich kann meinen Jungs wieder keinen Vorwurf machen, sie haben alles gegeben“, wie Mönchhof-Coach Robby Szombat klarstellte. „Es war ein klassischer Arbeitssieg“, gab ASV-Trainer Sebastian Reinprecht zu.

Oggau - Rust 1:1. Dieses Derby hielt, was es versprach. Die Fans sorgten für eine super Stimmung und sahen in der 29. Minute einen starken Kopfball von Cristiano Barbosa, der zum 0:1 für Rust führte. Im zweiten Durchgang schafften es die Oggauer, besser in die Partie zu kommen und durch einen Schuss ins linke Eck von Kevin Salmer in Minute 62 auszugleichen. Rust kam zwar noch zu Möglichkeiten, doch es blieb bei der Punkteteilung. „In Summe geht das Remis in Ordnung“, sagte UFC-Trainer Wolfgang Mayer. Rust-Obmann Thomas Balogh: „Wir waren die bessere Mannschaft.“

Apetlon - St. Andrä 0:4. Bis zur 27. Minute schafften es die Apetloner, den Sankt Andräern Paroli zu bieten, doch ein Schuss aus der Drehung von Marek Sovcik brachte die Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Lukas Mihalik mit einem Schuss aus 16 Metern auf 2:0. Die Apetloner kamen im weiteren Verlauf des Spiels kaum noch aus der eigenen Hälfte heraus und mussten sich mit 0:4 geschlagen geben. „Wir müssen weiterkämpfen und den Kopf obenbehalten“, gab sich SCA-Betreuer Mutlu Ramazan zuversichtlich. „Trotz des hohen Sieges ist zu erwähnen, dass wir viele Chancen liegengelassen haben“, wie Sankt Andrä-Coach Heinz Fleischhacker erzählte.

SC Frauenkirchen – ASV Nickelsdorf 1:0 (0:0).-

Tor: 1:0 (71.) Antol.-

Reserve: 1:2 (Mayer; Pahr 2).-

SR: Ceri.- Frauenkirchen, 150.

Frauenkirchen: Brauneis; Birschitzky, Weigl, Derka, Ettl; Haszonits, Kurcsis; Schmid (79. Hudec), Antol (86. Gollowitzer), Szöllos; Dombai.

Nickelsdorf: Bolech; Alexander Scherhaufer, Limp, Horvath, Konya; Kellner, Enz (77. Kovacs), Weisz; Varga, Hutta, Semjan.

USC Wallern – SpG Neudorf/Parndorf Juniors 1:2 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (41.) Marton, 0:2 (75.) Hoffmann, 1:2 (81.) Morhac.-

Reserve: 4:3 (Müllner 2, Michlits, Kampf; Frank, Suliashvili, Mikula).-

SR: Koc.- Wallern, 258.

Wallern: Schwarz; Steiner, Haider (78. Pecko), Morhac, Fabian Perlinger; Dominik Janisch, Leurer; Kampf, Kusalik, Pichler; Mayer.

Neudorf: Weidinger; Hudec, Belmenen, Daniel Lamster, Mitrovic (46. Panic); Thalhammer (58. Baumann), Marton, Thomas Lamster, Hoffmann (88. Gollowitzer); Schweiger (58. Schuber); Gruber (90. Fischer).

ASV Zurndorf – SC Zagersdorf 6:0 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (2.) Unger, 2:0 (28.) Pethö, 3:0 (51.) Unger, 4:0 (63.) Pethö, 5:0 (64.) Weber, 6:0 (80.) Wohlfahrt.-

Reserve: 1:2 (Lambert; Joel Schmal, Kopf).-

SR: Kruisz.- Zurndorf, 123.

Zurndorf: Reif; Pull (46. Prakisch), Mayerhofer, Bauer, Szoka (74. Reiter); Dziaba, Unger, Wrba (64. Wohlfahrt), Kekl (74. Meixner); Weber (64. Pamer), Pethö.

Zagersdorf: Rathmann; Andreas Frank, Barilich, Mardaus (61. Wildt); Lang, Tobias Frank (75. Joel Schmal), Zivanov, Leidl (61. Stocker); Ivancsits, Lazarevic, Fabian Schmal.

UFC Podersdorf – NSC Juniors 1:3 (0:2).-

Torfolge: 0:1 (20.) Bender, 0:2 (38.) Matej Maas, 1:2 (81.) Kolarik, 1:3 (86.) Vlna.-

Reserve: 0:6 (Hamm 2, Pernicka, Strommer, Kirschner, Braunschmidt).-

SR: Buchecker.- Podersdorf, 150.

Podersdorf: Binter; Bujtas (45. Kolarik), Leiner, Richard Schillinger, Szücs; Lentsch, Nemeth; Daniel Schillinger, Püspök, Nagy; Böcskey.

Neusiedl: Kanka; Maletschek (70. Graßl), Haider, Sonnleitner,Michal Maas; Mcgirr; Matej Maas, Vlna; Reeh (70. Tick), Arslan (89. Hamm), Bender (70. Chakabkab).

UFC Oggau – SC Rust 1:1 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (29.) Barbosa, 1:1 (62.) Salmer.-

Gelb-Rote Karte: Allacher (78., Foul).-

Reserve: 2:2 (Salomon, Jautz; Blazek 2).-

SR: Sevik.- Oggau, 350.

Oggau: Ruffini; Grassl (55. Marcel Schummi), Kordanic, Hamdaoui, Allacher; Salmer, Pejic; Thaller (80. Julian Schmit), Christopher Schummi (66. Kucher), Rak; Kevin Schmit.

Rust: Schwarz; Stagl, Orszagh, Steinhauser, Prokop (8. Michael Balogh); Kovacs, Petermann; Fandel, Nemeth, Mandalovic; Barbosa.

SC Apetlon – FC Veganis Sankt Andrä 0:4 (0:2).-

Torfolge: 0:1 (27.) Sovcik, 0:2 (42.) Mihalik, 0:3 (73.) Mihalik, 0:4 (78.) Mihalik.-

Reserve: 1:0 (Moritz Bors).-

SR: Tosun.- Apetlon, 400.

Apetlon: Strapak; Sebastian Matz, Savchuk, Marco Haider, Rabi (45. Fabio Haider); Bagi, Scheiblhofer; Lentsch (83. Fleischhacker), Atik, Toth (59. Lukas Matz); Badinsky.

Sankt Andrä: Maluniak; Maximilian Pfeffer, Ziniel, Sekera, Durmaz (86. Kern); Györvari, Hrdlicka (71. Schopf); Bors (71. Friedl), Macho (86. Csida), Mihalik; Sovcik (86. Weinzetl).

FC Mönchhof – ASV Hornstein 1:2 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (57.) Iacovino-Protiwa, 1:1 (65.) Niklas, 1:2 (76.) Kusolits.-

Gelb-Rote Karte: Horvath (86., Foul).-

Reserve: 4:3 (Erwin Haubenwallner 2, Johannes Haubenwallner, Hochedlinger; Lux 2, Stefanits).-

SR: Ülker.- Mönchhof, 150.

Mönchhof: Könnyü; Florian Karner, Vinay, Koch, Elias Luisser; Enz, Philipp Karner, Julian Luisser, Gollowitzer, Iacovina-Protiwa (72. Johannes Haubenwallner), Jesus.

Hornstein: Özkanli; Gaubmann, Grgic, Sara, Reich (46. Wörndl); Sadowski, Kusolits, Barnabas; Pogats (46. Rosenbauch), Niklas, Kospo.