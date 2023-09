Alle Spielberichte der Liga: Von Rust nach Nickelsdorf bis Apetlon

Rust - Podersdorf 3:2. Das Schlagerspiel der dritten Runde hielt, was es versprach. Diese Partie war Werbung für den Fußball. Rust erwischte den besseren Start und ging durch ein Traumtor von Oliver Fandel in der 6. Minute mit 1:0 in Führung, die jedoch nicht lange anhielt. Marton Nemeth glich nur drei Minuten später aus. Barbosa und Orszagh brachten die Hausherren mit 3:1 in Front, ehe Martin Leiner per Weitschuss den 3:2 Pausen- und auch Endstand besiegelte. Im zweiten Durchgang hatte Podersdorf bis zur 75. Minute die Nase vorne, doch verabsäumte es, den Ausgleich zu erzielen. Rust spielte es klug und sicher zu Ende und holte somit die drei Punkte in die Storchenstadt. „Es war ein Spitzenspiel, mit einem für uns erfreulichen Ergebnis“, erzählte Rust-Obmann Thomas Balogh. „Da beide Mannschaften das spielerische Element bevorzugten, sahen die Zuschauer ein tolles Fußballspiel, in dem wir uns ein Remis absolut verdient hätten“, meinte Podersdorf-Trainer Franz Ziniel.

Apetlon - Zurndorf 0:2. Die Apetloner kamen von der ersten Minute an nie wirklich in Fahrt. Zurndorf hingegen wurde vor allem immer wieder über die Seiten gefährlich und erzielte durch Ralf Weber nach einer halben Stunde den verdienten Führungstreffer. Danach wurde ein Tor von Apetlon aufgrund einer vermeintlichen Abseitsposition nicht gegeben. In Minute 51 fälschte Nazar Savchuk den Ball ins eigene Tor ab, was zur Vorentscheidung führte. Auch in Halbzeit zwei war Zurndorf das spielbestimmende Team und holte verdientermaßen drei Punkte. „Unser Gegner ist gut gestanden, hat die Chancen genutzt und war besser als wir“, wie Apetlons Interimscoach Dominik Gindl zugab. „Meines Erachtens haben wir verdient gewonnen“, so Zurndorf-Betreuer Markus Geissler.

Sankt Andrä - Frauenkirchen 6:3. Sankt Andrä fand raketenartig in dieses Derby und war nach nur elf Minuten mit 3:0 in Führung. Die Partie schien bereits entschieden, doch die Gäste aus Frauenkirchen kämpften sich immer wieder zurück und die Zuschauer bekamen ein tolles Match zu sehen. Der FC Sankt Andrä zeigte nach der 0:4-Pleite gegen Podersdorf eine tolle Reaktion und gewann verdient mit 6:3. „Es war wirklich eine tolle Partie, wobei unsere Defensivleistung noch ausbaufähig ist“, wie Sankt Andrä-Trainer Heinz Fleischhacker feststellte. „Leider haben wir die ersten Minuten komplett verschlafen, was uns das Genick gebrochen hat“, analysierte Frauenkirchen-Kapitän Kevin Kurcsis.

Oggau - Neudorf/Parndorf 1:1. In der ersten Halbzeit bekamen die Fans einen lauen Sommerkick zu sehen. Dominik Allacher brachte die Hausherren kurz vor dem Pausenpfiff nach einem Eckball mit 1:0 in Führung, doch ein Konter in der Nachspielzeit, der von Daniel Gruber verwertet wurde, brachte Neudorf den Ausgleich. In den zweiten 45 Minuten wurden die Gäste gefährlicher und Oggau versuchte hinten dicht zu halten. In der Schlussphase kamen die Juniors zu einigen guten Möglichkeiten, die sie jedoch nicht nutzen konnten. „Es wäre für uns mehr als nur ein Punkt drinnen gewesen“, bedauerte Oggau-Coach Wolfgang Mayer. „Mit dem Punkt bin ich nicht zufrieden, da wir unsere Chancen hätten nutzen müssen“, stellte Neudorf-Betreuer Paul Hafner klar.

Zagersdorf - Mönchhof 1:0. Der Underdog aus Zagersdorf erzielte durch von Fabian Schmal nach nur drei Minuten das 1:0. Danach hatte Mönchhof zwar über die gesamten 90 Minuten hinweg mehr Ballbesitz, doch wurde bis auf einen verschossenen Elfmeter nicht gefährlich. „Der Sieg war definitiv nicht unverdient“, wie Zagersdorf-Trainer Gerald Gollubics erklärte. Mönchhof-Betreuer Robby Szombat: „Uns hat das Selbstvertrauen und die Konzentration gefehlt.“

Nickelsdorf - Wallern 2:3. Der USC Wallern konnte diese Partie vor allem aufgrund der Leistung im zweiten Durchgang für sich entscheiden, denn da hatten sie das Match vollkommen im Griff. Mit neun Wallerner auf dem Feld konnte sich das Team von Rene Hoffmann gegen stark aufgestellte Nickelsdorfer mit 2:3 durchsetzen. „Wir haben nun einen guten Polster, außerdem war ich selten so stolz auf eine Leistung wie auf diese, denn die Jungs haben alles reingeworfen“, so Hoffmann.

NSC Juniors - Hornstein 2:0. Nach 120 Sekunden beendete Neusiedl-Stürmer Tugay Arslan seinen persönlichen Torfluch und traf zum 1:0. Beide Teams kamen zu guten Gelegenheiten, doch nur die Juniors konnten eine dieser Chancen verwerten. Conner Reeh musste in der 34. Spielminute den Ball nur noch ins leere Tor schieben. Danach ließen die Seestädter nicht mehr viel anbrennen. „Der Sieg war absolut verdient“, freute sich NSC-Sektionsleiter Gernot Tick. ASV-Coach Sebastian Reinprecht: „Leider haben wir einen schlechten Start erwischt. Die Niederlage geht so in Ordnung.

SC Zagersdorf – FC Mönchhof 1:0 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (3.) Fabian Schmal.-

Rote Karte: Vinay (81., Tätlichkeit).-

Gelb-Rote Karte: Szombat (TR) (80., Kritik).-

Reserve: 1:5 (Wutzlhofer; Kirschner 2, Batalka, Vogel, Erwin Haubenwallner).-

SR: Paukowitsch.- Zagersdorf, 100.

Zagersdorf: Rathmann; Lang, Mardaus, Barilich, Andreas Frank (65. Wildt), Leidl; Ivancsits, Tobias Frank, Zivanov (90. Schaffer), Fabian Schmal; Lazarevic (75. Stocker).

Mönchhof: Könnyü; Florian Karner, Iacovino-Protiwa, Vinay, Elias Luisser; Gollowitzer, Julian Luisser; Philipp Karner (89. Michael Karner), Junior, Johannes Haubenwallner (63. Lentsch); Enz.

ASV Nickelsdorf – USC Wallern 2:3 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (37.) Morhac (ET), 1:1 (67.) Haider, 1:2 (84.) Kampf, 1:3 (86.) Morhac, 2:3 (90.+1) Kovacs.-

Gelb-Rote Karte: Milosevic (16., Kritik).-

Reserve: 0:8 (Markus Janisch 2, Griemann 2, Sebastian Perlinger 2, Michlits, Meinhardt.-

SR: Dinleyici.- Nickelsdorf, 150.

Nickelsdorf: Bolech; Alexander Scherhaufer, Semjan, Horvath, Lukas Scherhaufer; Konya, Orosz, Weisz (76. Pahr); Hutta, Kovacs, Varga.

Wallern: Schwarz; Steiner, Haider, Morhac, Perlinger (81. Thell); Engelbert, Janisch; Pichler, Kusalik, Macher (76. Kampf); Mayer.

SC Apetlon – ASV Zurndorf 0:2 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (30.) Weber, 0:2 (51., Eigentor) Savchuk.-

Gelb-Rote Karte: Halai (83., Foul).-

Reserve: 1:4 (Lentsch; Wohlfahrt 2, Lambert, Reiter).-

SR: Ülker.- Apetlon, 400.

Apetlon: Strapak; Fleischhacker (57. Dettl), Savchuk, Fabio Haider, Rabi; Bagi, Kevin Scheiblhofer; Toth, Atik, Asanin (77. Bors); Halai.

Zurndorf: Reif; Pull, Mayerhofer (70. Nevrivy), Dziaba (86. Harmer), Bauer, Szoka; Prakisch (86. Wohlfahrt), Wrba (52. Kekl), Unger; Weber (70. Pamer), Pethö.

SC Rust – UFC Podersdorf 3:2 (3:2).-

Torfolge: 1:0 (6.) Fandel, 1:1 (9.) Nemeth, 2:1 (23.) Barbosa, 3:1 (30.) Orszagh, 3:2 (32.) Leiner.-

Reserve: 5:0 (Hirschmann 2, Milenkovic, Weiss, Stipsits Eigentor).-

SR: Szombati.- Rust, 120.

Rust: Schwarz; Petrik, Orszagh, Steinhauser, Müllner; Kovacs, Mandalovic (67. Petermann); Fandel, Lang (78. Stagl), Nemeth (90. Michael Balogh); Barbosa.

Podersdorf: Binter; Bujtas, Jonas Kolarik (45. Püspök), Richard Schillinger, Szücs; Leiner, Lentsch; Daniel Schillinger, Nemeth, Nagy; Böcskey.

UFC Oggau – SpG Neudorf/Parndorf Juniors 1:1 (1:1).-

Torfolge: 1:0 (41.) Allacher, 1:1 (45.+1) Gruber.-

Reserve: 3:0 (Kröss 2, Mad).-

SR: Eyüp.- Oggau, 200 Zuschauer.

Oggau: Ruffini; Grassl, Kordanic, Hanifl, Allacher; Pejic, Hamdaoui, Christopher Schummi (75. Salmer); Saadi (70. Mathias Thaller), Kevin Schmit, Rak.

Neudorf: Luntzer; Belmenen, Haider (64. Gollowitzer), Daniel Lamster, Mitrovic; Hudec, Marton, Schweiger (45. Schuber), Savoric, Thalhammer (78. Frank); Gruber.

NSC Juniors – ASV Coldamaris Hornstein 2:0 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (2.) Arslan, 2:0 (34.) Reeh.-

Gelb-Rote Karte: Niklas (90.+4, Foul).-

Reserve: 4:1 (Pernicka 2, Hluchovsky, Strommer).-

SR: Dinic.- Neusiedl, 150.

Neusiedl: Köhle; Pittnauer (80. Braunschmidt), Haider, Sonnleitner, Michal Maas; Tick, Mcgirr; Reeh (63. Maletschek), Vlna, Chakabkab; Arslan.

Hornstein: Ferko; Gaubmann (89. Lux), Grgic (68. Demirel), Reich, Pogats; Sadowski; Horvath, Kusolits; Kospo (59. Rosenbauch), Niklas, Hajdinger.

FC Veganis Sankt Andrä – SC Frauenkirchen 6:3 (5:2).-

Torfolge: 1:0 (1.) Mihalik, 2:0 (5.) Sovcik, 3:0 (11.) Macho, 3:1 (29.) Kurcsis, 4:1 (30.) Mihalik, 4:2 (34.) Dombai, 5:2 (38.) Durmaz, 5:3 (48.) Dombai, 6:3 (94.) Macho.-

Rote Karten: Hudec (83., Foul), Mihalik (88., Foul).-

Reserve: 4:2 (Busch 2, Rath, Frank; Letal, Windholz).- SR: Gruber.- Sankt Andrä, 200.

Sankt Andrä: Maluniak; Maximilian Pfeffer (68. Friedl), Ziniel, Janovsky, Durmaz (51. Sekera); Hrdlicka, Györvari; Bors (86. Patrick Pfeffer), Macho, Mihalik; Sovcik (68. Schopf).

Frauenkirchen: Brauneis; Martinov (68. Ettl), Weigl, Derka, Birschitzky (45. Haszonits); Kurcsis; Szöllös, Schmid (68. Gollowitzer), Antol, Hudec; Dombai.

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Frauenkirchen – Rust, Wallern – NSC Juniors.

Samstag, 16.30 Uhr: Mönchhof – Nickelsdorf, Zurndorf – St. Andrä, Neudorf/Parndorf – Hornstein, Oggau – Apetlon, Podersdorf – Zagersdorf.