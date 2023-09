Alle Spielberichte der Liga: Von Zagersdorf bis Apetlon

NSC Juniors - Mönchhof 2:2. Die erste Halbzeit gehörte den Neusiedlern, die durch einen Treffer von Tugay Arslan in der 33. Spielminute und einem Elfmeter von Conner Reeh nur 180 Sekunden später mit 2:0 in Führung gingen. Das 2:1 von Jesus Junior bereitete den Seestädtern große Probleme, denn plötzlich wurden die Youngsters nervös und kassierten gerechterweise sogar noch den Ausgleichstreffer (77.), wieder hieß der Torschütze Jesus Junior. „Das Unentschieden ging so in Ordnung, wobei es sich für uns eher wie eine Niederlage anfühlte“, bedauerte NSC-Sektionsleiter Gernot Tick. „Meines Erachtens hätten wir uns mehr als einen Punkt verdient, denn ich bin davon überzeugt, dass wir spielerisch besser waren“, meinte Mönchhof-Trainer Robby Szombat.

Nickelsdorf - Podersdorf 2:2. Die Zuseher bekamen ein sehr ansehnliches und intensives Fußballspiel zu sehen. Den ersten Treffer der Partie erzielte Nickelsdorfs Abwehrchef Tamas Horvath per Kopf nach einem Eckball in der 50. Minute, doch davon ließen sich die Podersdorfer nicht beeindrucken. Benjamin Nagy schoss im Nachsetzen das 1:1 in der 72. Spielminute und das war noch nicht alles. Gute zehn Minuten vor dem Ende verwertete Simon Lentsch einen Korner zum 1:2 für das Team von Trainer Franz Ziniel. Die Hausherren konnten sich noch einmal aufbäumen und Ex-Podersdorfer Akos Varga glich per Strafstoß in Minute 86 aus. „Im Großen und Ganzen war es gerechtes Remis, wobei wir in der Schlussphase zweimal das Aluminium trafen“, erzählte Nickelsdorf-Sektionsleiter Michael Liedl. „Es war ein Spiel auf hohem Niveau mit einer verdienten Punkteteilung“, so Ziniel.

Zagersdorf - Frauenkirchen 1:4. Zagersdorf kam gut in die Partie und konnte dem SC Frauenkirchen Paroli bieten, doch die Gäste gingen nach einem Gestocher und darauffolgendem Abschluss von Sebastian Derka in Minute 22 mit 0:1 in Front. Dem Underdog gelang im Namen von Maximilian Ivancsits sogar noch vor der Pause der Ausgleich und die Hoffnung auf einen Punktgewinn lebte weiter. Die zweite Hälfte gehörte jedoch einem Spieler und sein Name ist Tomas Szöllös, denn mit einem lupenreinen Hattrick holte er die drei Punkte nach Frauenkirchen. „Es war ein ambitionierter Auftritt meines Teams, der mit einem glücklicheren Spielverlauf durchaus hätte belohnt werden können“, stellte Zagersdorf-Betreuer Gerald Gollubics fest.

Sankt Andrä - Oggau 2:0. Die Gastgeber waren von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft, wobei Oggau in der Anfangsphase zu zwei guten Möglichkeiten kamen. Flügelspieler Kevin Bors brachte seine Mannschaft mit einem Kopfballtor nach einer guten halben Stunde mit 1:0 in Führung. Das 2:0 fiel gleich nach dem Wiederanpfiff. Lukas Macho zirkelte den Ball perfekt ins Kreuzeck und brachte damit die Vorentscheidung. „Ich bin wirklich stolz auf die Leistung meiner Mannschaft“, stellte Sankt Andrä-Coach Heinz Fleischhacker fest. „An diesem Tag war Sankt Andrä einfach besser, nichtsdestotrotz haben meine Jungs wirklich alles gegeben“, gab Oggau-Trainer Wolfgang Mayer zu.

Hornstein - Wallern 3:1. Gegen die Hornsteiner war an diesem Tag für Wallern kein Kraut gewachsen. Von der ersten bis zur letzten Minute hatte die Reinprecht-Truppe die Nase vorne und ließ dem Absteiger so gut wie keine Chance. Ein Doppelpack von Patrick Niklas und ein Treffer von Innenverteidiger Mario Sara führten zu einem souveränen 3:1-Erfolg für die Heimmannschaft. „Unser Matchplan ist wirklich voll aufgegangen“, freute sich Hornstein-Trainer Sebastian Reinprecht. Wallern-Coach Rene Hoffmann: „Wir haben absolut verdient verloren, denn so schwach haben wir noch nicht gespielt, seit ich hier Trainer bin.“

Rust - Zurndorf 2:0. Die Storchenstädter gingen als klarer Favorit in diese Begegnung und wollten die Tabellenführung natürlich verteidigen, doch Zurndorf machte ihnen das Leben schwerer als gedacht und hielten gut dagegen. Die Gastgeber hatten zwar mehr Spielanteile, doch die besseren Möglichkeiten hatte die Auswärtsmannschaft. Noch dazu war Rust nach einer Gelb-Roten Karte für Raffael Petrik von der 47. Minute an, einen Mann weniger, doch das schien sie nicht zu stören, denn ein Freistoß von Domenic Steinhauser gut 20 Minuten vor Schluss und ein Tor von Cristiano Barbosa in der 85. Minute besiegelten den 2:0-Heimsieg. „Bei einem Unentschieden hätten wir uns auch nicht beschweren dürfen, so ehrlich muss man sein“, gab sich Rust-Obmann Thomas Balogh fair. „Leider haben wir uns in vielen Situationen ungeschickt angestellt, sonst wär wahrscheinlich mehr drinnen gewesen“, wie Zurndorf-Betreuer Markus Geissler klarstellte.

Apetlon - Neudorf/Parndorf 0:6. Die Gäste machten den angeknacksten Apetlonern sofort klar, dass an diesem Tag wohl nicht viel zu holen sein wird, wobei die Seewinkler nach dem 0:1-Rückstand zwei gute Möglichkeiten hatten, um den Ausgleich zu erzielen, doch diese ließ man allesamt aus. Es sollte der Anfang vom Ende werden. Ein Traumtor folgte auf das nächste und es wurde eine regelrechte Machtdemonstration der Neudorfer. „Egal, ob spielerisch, taktisch oder auch läuferisch. An diesem Tag haben wir schlicht und ergreifend alles missen lassen, was es benötigt, um als Sieger vom Platz gehen zu können“, analysierte Apetlons Co-Trainer Dominik Gindl. „Nach dem 0:2 war die Sache gegessen, davor mussten wir etwas kämpfen“, schilderte Neudorf-Coach Paul Hafner.

ASV Nickelsdorf – UFC Podersdorf 2:2 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (50.) Horvath, 1:1 (72.) Nagy, 1:2 (79.) Lentsch.-

Reserve: 4:2 (Milosevic, Hlavac, Halbauer, Lebmann; Gross, Steiner).-

SR: Koc.- Nickelsdorf, 201.

Nickelsdorf: Bolech; Alexander Scherhaufer, Horvath, Limp, Konya; Weisz, Orosz, Kellner, Semjan, Varga; Hutta (76. Kovacs).

Podersdorf: Binter; Szücs, Leiner, Richard Schillinger, Bujtas (67. Elias Kolarik); Nemeth (90. Jonas Kolarik), Lentsch; Daniel Schillinger, Püspök, Nagy; Böcskey.

FC Veganis Sankt Andrä – UFC Oggau 2:0 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (34.) Bors, 2:0 (48.) Macho.-

Reserve: 2:2 (Patrick Pfeffer, Altenburger; Julian Salomon, Mad).-

SR: Dinic.- Sankt Andrä, 120.

Sankt Andrä: Maluniak; Maximilian Pfeffer, Ziniel, Janovsky, Durmaz; Györvari, Hrdlicka; Bors (75. Schopf), Macho (86. Friedl), Mihalik; Sovcik.

Oggau: Ruffini; Grassl, Kordanic, Hamdaoui, Allacher; Salmer, Pejic; Thaller (69. Christopher Schummi), Kevin Schmit (62. Julian Schmit), Rak; Kucher.

SC Zagersdorf – SC Frauenkirchen 1:4 (1:1).-

Torfolge: 0:1 (22.) Derka, 1:1 (40.) Ivancsits, 1:2 (74.) Szöllös, 1:3 (76.) Szöllös, 1:4 (88.) Szöllös.-

Reserve: 1:3 (Hofstädter; Juric, Handler, Sapiha).-

SR: Kern.- Zagersdorf, 78.

Zagersdorf: Rathmann; Andreas Frank (86. Joel Schmal), Barilich, Mardaus; Lang (69. Wildt), Zivanov (80. Wutzlhofer), Tobias Frank, Leidl; Ivancsits, Fabian Schmal; Lazarevic.

Frauenkirchen: Brauneis; Martinov, Birschitzky, Derka, Ettl; Kurcsis; Szöllös, Antol (85. Bauer), Schmid (71. Haszonits), Gollowitzer (64. Hudec); Dombai.

ASV Coldamaris Hornstein – USC Wallern 3:1 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (20.) Niklas, 2:0 (56.) Sara, 2:1 (67.) Engelbert, 3:1 (79.) Niklas.-

Reserve: 2:2 (Szoldatics, Martinovic; Sebastian Perlinger, Meinhardt).-

SR: Bekteshi.- Hornstein, 130.

Hornstein: Ferko; Gaubmann (90.+2 Pleninger), Grgic, Sara, Reich; Sadowski, Kusolits, Barnabas; Hajdinger,Niklas (90. Pleninger), Pogats (65. Rosenbauch).

Wallern: Schwarz; Steiner, Haider (85. Thell), Morhac, Perlinger (68. Johannes Theiler); Engelbert, Dominik Janisch; Kampf (68. Leurer), Kusalik, Pecko; Pichler.

SC Rust – ASV Zurndorf 2:0 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (68.) Steinhauser, 2:0 (85.) Barbosa.-

Gelb-Rote Karte: Petrik (47., Foul).-

Reserve: 0:3 (Reiter 2, Harmer).-

SR: Kazanci.- Rust, 150.

Rust: Schwarz; Petrik, Steinhauser, Orszagh, Müllner; Petermann, Kovacs; Fandel (90.+3 Balogh), Lang (62. Mandalovic), Nemeth (70. Stagl); Barbosa.

Zurndorf: Reif; Pull (82. Pamer); Mayerhofer, Bauer (39. Dürr), Szoka (35. Dziaba); Kekl, Nevrivy, Wrba, Unger; Weber, Pethö.

NSC Juniors – FC Mönchhof 2:2 (2:1).-

Torfolge: 1:0 (33.) Arslan, 2:0 (36.) Reeh, 2:1 (45.) Jesus, 2:2 (77.) Jesus.-

Reserve: 0:2 (Huber, Erwin Haubenwallner).-

SR: Kuzat.- Neusiedl, 100.

Neusiedl: Köhle; Maletschek, Reiterits, Sonnleitner, Michal Maas; Benen Mcgirr, Grassl (74. Tick); Reeh, Vlna, Chakabkab; Arslan.

Mönchhof: Könnyü; Elias Luisser; Vinay, Koch, Florian Karner; Julian Luisser, Gollowitzer (58. Iacovino-Protiwa), Glenda; Jesus, Enz, Lentsch (68. Johannes Haubenwallner).

SC Apetlon – SpG Neudorf/Parndorf 0:6 (0:3).- Torfolge: 0:1 (8.) Daniel Lamster, 0:2 (38.) Hoffmann, 0:3 (45.) Gruber, 0:4 (52.) Hoffmann, 0:5 (54.) Gruber, 0:6 (84.) Bagi (ET).-

Reserve: 0:4 (Suliashvili 2, Frank, Firmkranz).-

SR: Kazanci.- Apetlon, 400.

Apetlon: Strapak; Sebastian Matz (45. Bors), Savchuk, Fabio Haider (83. Marco Haider), Rabi; Bagi, Scheiblhofer (45. Dettl); Toth, Atik, Asanin; Badinsky (61. Lukas Matz).

Neudorf: Luntzer; Hudec, Belmenen, Daniel Lamster, Mitrovic; Hoffmann (58. Thalhammer), Marton, Thomas Lamster (65. Fischer), Gruber (71. Frank); Savoric (58. Gollowitzer); Pinter (58. Schweiger).