Alle Spielberichte der Liga: Von Zagersdorf bis Nickelsdorf

Sankt Andrä - Neudorf/Parndorf Juniors 3:2. Dieses Aufeinandertreffen hielt, was es versprach. Zu Beginn war es ein flottes Hin und Her mit leichten Vorteilen auf Seiten der Gäste, doch nach 20 Minuten hatte Sankt Andräs Lukas Mihalik zu viel Platz und versenkte den Ball souverän im rechten Eck. Die Führung hielt jedoch nicht lange an, denn nur zwei Minuten später glich Matus Mikas durch einen sensationell getretenen Freistoß aus und brachte seine Mannschaft nur weitere fünf Minuten später mit einem Schuss aus knapp 30 Metern ins Kreuzeck sogar mit 1:2 in Front. Abermals dauerte es nicht lange, bis eine Antwort des Gegners kam. Nach einer guten halben Stunde köpfte Jan Ziniel zum 2:2 ein, ehe Mihalik kurz vor der Pause den „Robben mit rechts“ machte, nach innen zog und den Ball perfekt im langen Eck unterbrachte. Im zweiten Durchgang gab es zwei strittige Elfmetersituationen für die Neudorfer, doch der Schiedsrichter entschied sich dazu, keinen der beiden zu pfeifen. Sankt Andrä verteidigte gut und ließ kaum Chancen zu und so blieb es am Ende bei einem 3:2-Heimerfolg. „Ein Unentschieden wäre wahrscheinlich gerecht gewesen“, gab Fleischhacker zu. „Diese Niederlage tut natürlich sehr weh“, betonte Neudorf-Betreuer Paul Hafner.

1. Klasse Nord Sankt Andrä besiegt Neudorf/Parndorf mit 3:2

Nickelsdorf - Zurndorf 2:1. Die Fans bekamen ein spannendes Derby zu sehen, in dem Zurndorf mehr vom Spiel hatte, doch Nickelsdorf ging nach einem Standardtreffer von Tamas Horvath in Minute 36 mit 1:0 in Führung. In Halbzeit zwei hatten die Hausherren die Chance auf das 2:0, doch ohne Erfolg, stattdessen traf Manuel Pethö nach einer Stunde zum verdienten Ausgleich. Eine Viertelstunde vor Schluss führte ein super Solo des eingewechselten Robert Kovacs zum 2:1 für Nickelsdorf. In den letzten Minuten kamen beide Mannschaften noch zu guten Chancen, vor allem die Gäste. Schlussendlich änderte sich nichts mehr am Ergebnis. „Es war ein sehr umkämpftes Derby mit dem besseren Ende für uns“, analysierte Nickelsdorf-Sektionsleiter Michael Liedl. „Meines Erachtens hätten wir uns ein Remis verdient“, stellte Zurndorf-Coach Markus Geissler fest.

Hornstein - Podersdorf 1:1. Podersdorf traf trotz Hornsteiner-Überlegenheit nach einer schönen Kombination und einem super Abschluss von Benjamin Nagy als erstes (26.). Was folgte, waren viele Chancen der Gastgeber, doch der Ausgleich durch Raul Hajdinger fiel erst kurz vor der Pause. Die zweite Halbzeit plätscherte so vor sich hin und die beiden Teams neutralisierten sich. „Aufgrund der ersten Hälfte trauere ich zwei verlorenen Punkten nach“, erzählte ASV-Trainer Sebastian Reinprecht. Podersdorf-Coach Franz Ziniel:„Ich bin mit dem Punkt, den wir den heimstarken Hornsteinern entführen konnten, zufrieden.“

NSC Juniors - Frauenkirchen 3:4. Viele Eigenfehler, die starke Frauenkirchner ausnutzen konnten, führten zu einer komfortablen 0:3-Pausenführung. Das Match schien bereits entschieden, doch die Juniors gaben sich nicht geschlagen, kamen voller Selbstvertrauen aus der Kabine zurück und holten diesen deutlichen Rückstand innerhalb einer halben Stunde wieder auf. Man hatte das Gefühl, als würde das Momentum nun voll auf die Seite der Seestädter überschlagen, doch dem war nicht so. Der eingewechselte Rudolf Hudec schoss den SC Frauenkirchen in der Nachspielzeit aus kurzer Distanz zum Sieg. „Es war wie eine Achterbahnfahrt“, erklärte NSC-Sektionsleiter Gernot Tick. „Nach dem 3:3 hat Neusiedl wieder etwas abgebaut, woraufhin wir eher den Sieg am Fuß hatten“, wie Frauenkirchen-Kapitän Kevin Kurcsis schilderte.

Rust - Apetlon 4:1. Bereits nach zehn Minuten führten die Storchenstädter mit 2:0, doch die Seewinkler näherten sich durch ein Kopfballtor von Tomas Bagi auf 2:1 heran. Im weiteren Verlauf des Spiels gab Rust nie wirklich das Match aus der Hand und gewann klar und deutlich mit 4:1. „Wir hätten unsere Chancen besser nutzen müssen“, stellte Rust-Vereinsboss Thomas Balogh fest. SC Apetlon-Trainer Mutlu Ramazan: „Es war erneut eine Leistungssteigerung meiner Jungs zu sehen.“

Wallern - Mönchhof 2:1. Eine unnötige Rote Karte von Mönchhofs Vinay Vinay nach nur 20 Minuten und einem Spielstand von 1:1 nahm den Mönchhofern wohl die Chance auf einen Punktgewinn in Wallern. Die Hausherren erzielten mit der einzigen gefährlichen Aktion in der zweiten Halbzeit im Namen von Dominik Janisch das 2:1 (75.). „Die Verunsicherung beider Mannschaften war zu spüren“, ist sich Wallern-Coach Rene Hoffmann sicher. „Dieser Ausschluss hat uns mindestens einen Punkt gekostet“, bedauerte Mönchhof-Betreuer Robby Szombat.

Zagersdorf - Oggau 1:1. Oggau hatte die gesamte erste Hälfte über mehr vom Spiel und auch mehr Möglichkeiten, doch es ging mit einem 1:1 in die Pause. Nach Wiederanpfiff erkämpfte sich Zagersdorf mit viel Einsatz, Herz und Wille einen wichtigen Punkt in Sachen Klassenerhalt. „Wir sind alle sehr enttäuscht von diesem Ergebnis, doch die Chancen, um gewinnen zu können, waren da“, wie UFC-Trainer Wolfang Mayer klarstellte. Zagersdorf-Coach Gerald Gollubics: „Ich bin sehr zufrieden mit der Antwort, die wir auf unsere Leistung vergangene Woche, als wir uns mit 6:0 gegen Zurndorf geschlagen geben mussten, gegeben haben.“

ASV Nickelsdorf – ASV Zurndorf 2:1 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (36.) Horvath, 1:1 (60.) Pethö, 2:1 (75.) Kovacs.-

Reserve: 1:5 (Hlavac; Reiter, Manev, Mulamustafic, Salzer, Lambert).-

SR: Kaplan.- Nickelsdorf, 500.

Nickelsdorf: Bolech; Alexander Scherhaufer, Limp, Horvath, Konya; Enz, Weisz (78. Hutta), Kellner (61. Kovacs); Orosz, Semjan, Varga.

Zurndorf: Reif; Mayerhofer, Dürr (20. Dziaba), Bauer, Szoka (60. Prakisch); Pull (60. Kekl), Wrba, Unger, Nevrivy (73. Pamer); Weber, Pethö.

ASV Hornstein – UFC Podersdorf 1:1 (1:1).-

Torfolge: 0:1 (26.) Nagy, 1:1 (42.) Hajdinger.-

Reserve: 6:0 (Lux 2, Ertl 2, Martinovic, Suttner).-

SR: Lang.- Hornstein, 100.

Hornstein: Ferko; Gaubmann (86. Rosenbauch), Grgic, Sara, Reich; Wörndl, Sadowski, Kusolits; Hajdinger, Kospo (78. Pogats), Niklas.

Podersdorf: Binter; Szücs, Leiner, Schillinger; Lentsch, Nemeth; Daniel Schillinger, Püspök (84. Bujtas), Nagy; Böcskey, Kolarik.

NSC Juniors – SC Frauenkirchen 3:4 (0:3).-

Torfolge: 0:1 (10.) Dombai, 0:2 (19.) Antol, 0:3 (45.+1) Antol, 1:3 (49.) Chakabkab, 2:3 (55.) Toth, 3:3 (64.) Sonnleitner, 3:4 (90.+) Hudec.-

Reserve: 5:2 (Pernicka 2, Strommer, Kirschner, Hamm; Bertok 2).-

SR: Szombati.- Neusiedl, 120.

Neusiedl: Köhle; Maletschek (46. Chakabkab), Haider, Sonnleiter, Michal Maas; Mcgirr (78. Graßl); Reeh, Fekete (46. Reiterits), Toth, Matej Maas; Arslan.

Frauenkirchen: Brauneis; Birschitzky, Weigl, Derka, Ettl; Haszonits, Kurcsis; Szöllös (77. Gollowitzer), Antol, Schmid (70. Hudec); Dombai.

FC Veganis Sankt Andrä – SpG Neudorf/Parndorf Juniors 3:2 (3:2).-

Torfolge: 1:0 (20.) Mihalik, 1:1 (22.) Mikus, 1:2 (27.) Mikus, 2:2 (32.) Ziniel, 3:2 (40.) Mihalik.-

Reserve: 3:4 (Altenburger, Busch, Lehner; Frank 2, Mikats, Puszar).- SR: Bauer.- Sankt Andrä, 280.

Sankt Andrä: Maluniak; Maximilian Pfeffer, Ziniel, Sekera, Durmaz; Györvari, Hrdlicka (82. Janovsky); Bors (66. Schopf), Macho, Mihalik (82. Friedl); Sovcik.

Neudorf: Weidinger; Hudec (45. Mitrovic), Daniel Lamster (77. Schuber), Felix Wendelin, Panic; Marton, Thomas Lamster (62, Schweiger); Gruber (62. Thalhammer), Thüringer, Hoffmann (62. Augustini); Mikus.

SC Rust – SC Apetlon 4:1 (3:1).-

Torfolge: 1:0 (6.) Nemeth, 2:0 (9.) Barbosa, 2:1 (19.) Bagi, 3:1 (40.) Nemeth, 4:1 (64.) Mandalovic.-

Reserve: abgesagt.

SR: Bukvic.- Rust, 120.

Rust: Ackermann; Petrik, Orszagh, Steinhauser, Prokop; Petermann, Kovacs; Fandel, Mandalovic, Nemeth; Barbosa.

Apetlon: Strapak; Sebastian Matz, Savchuk, Fabio Haider, Asanin; Scheiblhofer, Bagi; Fleischhacker, Badinsky, Rabi; Toth.

USC Wallern – FC Mönchhof 2:1 (1:1).-

Torfolge: 1:0 (7.) Fabian Perliniger, 1:1 (18.) Jesus, 2:1 (75.) Dominik Janisch.-

Rote Karte: Vinay (20., Foul).-

Reserve: 2:2 (Mala, Griemann; Hacker, Lentsch).-

SR: Wisak.- Wallern, 350.

Wallern: Schwarz; Steiner, Engelberth, Morhac, Haider (72. Johannes Theiler); Dominik Janisch, Leurer; Pichler, Kusalik (60. Pecko), Fabian Perlinger; Mayer.

Mönchhof: Könnyü; Julian Luisser, Florian Karner, Vinay, Koch, Elias Luisser; Gollowitzer (85. Lentsch), Philipp Karner (81. Johannes Haubenwallner); Iacovino-Protiwa (69. Kirschner); Enz, Jesus (85. Michael Karner).

SC Zagersdorf – UFC Oggau 1:1 (1:1).-

Torfolge: 0:1 (20.) Rak, 1:1 (25.) Ivancsits.-

Reserve: 1:3 (Stocker; Kröss 2, Mad).-

SR: Reinprecht.- Zagersdorf, 300.

Zagersdorf: Rathmann; Andreas Frank (65. Schaffer), Barilich, Lang, Leidl; Joel Schmal (75. Wildt), Tobias Frank, Zivanov (87. Stocker), Fabian Schmal; Ivancsits, Lazarevic.

Oggau: Ruffini; Grassl, Kordanic, Hamdaoui, Hanifl; Thaller, Salmer (75. Kucher), Pejic, Christopher Schummi (65. Marcel Schummi); Kevin Schmit; Rak.