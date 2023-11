Alle Spielberichte der Liga: Von Zagersdorf bis St. Andrä

Rust - NSC Juniors 2:3. Die Neusiedler traten mit der jüngsten Startelf der Vereinsgeschichte an, sie hatte ein Durchschnittsalter von 19,8 Jahren. Rust machte das Spiel und die Seestädter legten an diesem Tag mehr Wert auf die Defensive. Das 1:0 fiel in der 17. Spielminute, als Conner Reeh unglücklicherweise den Ball im eigenen Tor versenkte. Auch nach dem Treffer änderte sich nichts an den Spielanteilen und Izudin Mandalovic stellte per Lupfer kurz vor der Pause auf 2:0. Das 2:1 in Minute 64 von Nikolaus Reiterits, welcher nach einem Eckball nur noch „Danke“ sagen musste, sollte der Wendepunkt der Partie werden. Neusiedl wurde mutiger und wurde für seine taktische Disziplin belohnt. Nicolas Hluchovsky und Tugay Arslan trafen in der Schlussphase des Matches und sorgten für einen 2:3-Sieg beim Herbstmeister. „Ich kann nicht sagen, woran es bei uns gelegen hat“, bedauerte Rust-Obmann Michael Balogh. „Es war ein verdienter Sieg, da wir taktisch genau das umgesetzt haben, was wir uns auch vorgenommen haben“, freute sich NSC-Co-Trainer Stefan Denk.

Sankt Andrä - Hornstein 3:0. Das erste Tor ließ nicht lange auf sich warten. Marek Sovcik verwertete einen Stanglpass zum 1:0 für die Hausherren (5.). Was folgte, war ein ständiges Hin und Her mit mehr Ballbesitz auf Seiten der Hornsteiner. Die Zuseher bekamen ein sehr ausgeglichenes Spiel zu sehen, mit überraschend zurückhaltenden Sankt Andräern, doch entscheidend sind die Tore. Nach einer guten Stunde schnürte Sovcik den Doppelpack und Lukas Macho setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt. „Wir haben verdient gewonnen, doch das Ergebnis ist zu hoch ausgefallen“, gab Sankt Andrä-Coach Heinz Fleischhacker zu. „An diesem Tag hat die spielbestimmende Mannschaft verloren und die individuelle Klasse gewonnen“, analysierte Hornstein-Betreuer Sebastian Reinprecht.

Neudorf/Parndorf Juniors - Frauenkirchen 4:1. Von der ersten Sekunde an zeigten die Neudorfer, dass sie dieses Spiel unbedingt gewinnen wollen und ließen den Gästen aus Frauenkirchen nicht den Hauch einer Chance. Die 1:0-Pausenführung durch einen Treffer von Lukas Hoffmann ging mehr als nur in Ordnung. Auch im zweiten Durchgang waren die jungen Neudorfer präsenter, bissiger und schneller als das Team von Trainer Bernhard Rainprecht. Nach 68 Minuten stand es bereits 3:0 für die Gastgeber. In der 70. Spielminute kam Frauenkirchen dann zu seiner ersten gefährlichen Offensivaktion der gesamten Begegnung und das mit Erfolg. Tomas Szöllös verkürzte auf 3:1, doch spannend wurde es nicht mehr, stattdessen traf Thomas Lamster nach einem Konter in der Nachspielzeit zum 4:1. „Meines Erachtens geht auch die Höhe des Sieges so in Ordnung“, wie Neudorf-Trainer Paul Hafner klarstelle. „Neudorf war uns in allen Belangen um mindestens eine Klasse voraus, daher großes Lob an unseren Gegner“, gab sich Frauenkirchens Kapitän Kevin Kurcsis fair.

Oggau - Mönchhof 2:0. Oggau hatte die Nase vorne und kam bereits in den ersten 45 Minuten zu drei Großchancen, allerdings konnte man keine davon verwerten und die beiden Teams gingen mit einem 0:0 in die Pause. Auch nach Wiederanpfiff bestimmte die Heimmannschaft dieses Aufeinandertreffen und ging durch einen Abstauber von Matthias Grassl nach 52 gespielten Minuten verdient mit 1:0 in Front. Das 2:0 fiel erst in der Nachspielzeit, als Angreifer Robert Rak einen Konter vollendete und das Match somit entschied. „Es war zwar kein Fußballleckerbissen, doch ein hochverdienter Sieg“, stellte Oggau-Coach Thomas Gumatz fest. Mönchhof-Betreuer Robby Szombat: „Leider haben wir dieses Spiel gerechterweise verloren.“

Zurndorf - Podersdorf 2:2. Podersdorf hatte die Partie voll im Griff und führte durch ein Kopfballtor von Zsolt Böcskey nach (34.) und durch einen direkt verwandelten Corner von Peter Püspök (39.) verdient mit 2:0. Zurndorf nahm in der Pause einen Dreifachwechsel vor, kam mit ordentlich Schwung aus der Kabine und verkürzte nach einer knappen Stunde durch Ralf Weber auf 1:2. Danach schaffte es Podersdorf nicht, seine Möglichkeiten zu Ende zu spielen und wurde dafür bestraft. Wir schreiben die 90. Minute als Michal Dziaba nach einem Eckball die Kugel aus dem Rückraum im Tor versenkte. „Meine Mannschaft hat das Unentschieden erzwungen“, so Zurndorf-Trainer Markus Geissler. Podersdorf-Coach Franz Ziniel: „Wir hatten die drei Punkte bereits im Gepäck, ehe die ominöse Schlussminute kam.“

Zagersdorf - Nickelsdorf 1:1. Zagersdorf bot Nickelsdorf von Beginn weg gut Paroli, wobei die Gäste zur Pause hätten führen müssen. Milos Zivanov brachte die Hausherren durch eine tolle Einzelaktion in Minute 51 mit 1:0 in Führung. Danach war es, als würde Nickelsdorf gegen eine Wand laufen, doch schaffte es, zehn Minuten vor dem Abpfiff, den Ausgleich zu erzielen. „Wir haben uns das Unentschieden aufgrund unserer kämpferischen und mannschaftlich geschlossenen Leistung verdient“, ist sich Zagersdorf-Betreuer Gerald Gollubics sicher. ASV-Sektionsleiter Michael Liedl: „Es war nicht unser Spiel.“

FC Veganis Sankt Andrä – ASV Coldamaris Hornstein 3:0 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (5.) Sovcik, 2:0 (61.) Sovcik, 3:0 (90.) Macho.-

Reserve: 7:1 (Weinzetl 4, Stermeczki, Nolz, Altenburger; Reinprecht).-

SR: Koc.- Sankt Andrä, 238.

Sankt Andrä: Maluniak; Muminovic, Maximilian Pfeffer, Sekera, Friedl; Györvari, Hrdlicka; Mihalik, Janovsky (73. Schopf), Macho;Sovcik (86. Rath).

Hornstein: Ferko; Gaubmann, Grgic, Reich, Pogats; Sadowski; Wörndl, Horvath (77. Rosenbauch); Hajdinger (66. Pleninger), Niklas, Kospo (40. Kusolits).

SpG Neudorf/Parndorf Juniors – SC Frauenkirchen 4:1 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (20.) Hoffmann, 2:0 (63.) Hoffmann, 3:0 (68.) Gruber, 3:1 (70.) Szöllös, 4:1 (90.+3) Thomas Lamster.-

Reserve: abgesagt.-

SR: Karner.- Neudorf, 210.

Neudorf: Weidinger; Hudec, Marton, Daniel Lamster, Panic; Thalhammer (65. Frank), Thomas Lamster, Schweiger (65. Schuber), Gruber; Hoffmann (90. Fischer); Augustini (80. Gollowitzer).

Frauenkirchen: Brauneis; Martinov, Weigl, Derka, Birschitzky; Haszonits (83. Bertok), Kurcsis (68. Ettl); Szöllös, Schmid (60. Gollowitzer), Hudec (83. Bauer); Dombai.

UFC Oggau – FC Mönchhof 2:0 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (52.) Grassl, 2:0 (90.+1) Rak.-

Reserve: 2:3 (Mad, Jautz; Huber, Hochedlinger, Braunschmidt).-

SR: Szombati.- Oggau, 120.

Oggau: Ruffini; Kucher, Grassl, Hanifl, Allacher; Andreas Werner (90.+2 Marcel Schummi), Pejic (74. Thaller), Salmer, Hamdaoui; Kevin Schmit, Rak.

Mönchhof: Könnyü; Elias Luisser, Florian Karner, Theo Koch, Daniel Lentsch; Vinay, Philipp Karner; Gollowitzer, Glenda (38. Kirschner), Jesus; Enz.

ASV Zurndorf – UFC Podersdorf 2:2 (0:2).-

Torfolge: 0:1 (34.) Böcskey, 0:2 (39.) Püspök, 1:2 (56.) Weber, 2:2 (90.) Dziaba.-

Reserve: 6:0 (Manev 2, Fertsak, Reiter, Lambert, Wohlfahrt).-

SR: Paukowitsch.- Zurndorf, 180.

Zurndorf: Reif; Unger, Harmer (46. Dürr), Dziaba, Szoka (80. Meixner); Pamer (46. Pull), Wrba, Kekl (46. Prakisch), Bauer; Weber (78. Reiter), Pethö.

Podersdorf: Binter; Nagy,Leiner, Richard Schillinger, Szücs (73. Bujtas); Lentsch, Nemeth; Daniel Schillinger (90. Jonas Kolarik), Püspök, Elias Kolarik; Böcskey.

SC Rust – NSC Juniors 2:3 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (17.) Reeh (ET), 2:0 (40.) Mandalovic, 2:1 (64.) Reiterits, 2:2 (84.) Hluchovsky, 2:3 (88.) Arslan.- Reserve: abgesagt.-

SR: Kuzat.- Rust, 100.

Rust: Ackermann; Petrik, Orszagh, Steinhauser, Prokop; Kovacs, Petermann (56. Stagl); Maksimovic (77. Balogh), Mandalovic, Fandel; Barbosa.

Neusiedl: Köhle; Hamm, Reiterits, Haider, Pichler (75. Hluchovsky); Strommer (61. Huber), Graßl (86. Bauer); Chakabkab, Reeh, Pernicka (61. Kirschner); Arslan.

SC Zagersdorf – ASV Nickelsdorf 1:1 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (51.) Zivanov, 1:1 (80.) Kovacs.-

Reserve: abgesagt.-

SR: Baondl.- Zagersdorf, 70.

Zagersdorf: Rathmann; Mardaus, Barilich, Stocker, Leidl; Wutzlhofer, Ivancsits, Wildt, Joel Schmal; Zivanov, Lazarevic (78. Matei).

Nickelsdorf: Bolech; Lebmann, Limp, Horvath, Konya; Kellner, Semjan Orosz, Varga; Kovacs, Hutta (75. Hlavac).