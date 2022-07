Alles neu in Neudorf

Werbung

Die letzten Jahre waren spannende im kleinen Ort Neudorf bei Parndorf. Zwei Mal war man mitten im Aufstiegskampf, ehe es zu Saisonabbrüchen und Annullierungen kam. Dann kam vor dem Saisonbeginn 21/22 der erste große Umbruch. Die Spielgemeinschaft mit dem SC/ESV Parndorf wurde gegründet. Viele junge Parndorfer durften ihr Können zeigen.

Am Ende der Saison stand dennoch lediglich der vorletzte Platz. Mitten im Frühjahr trat dann noch Trainer Josef Werdenich zurück und Daniel Welleschütz musste bis Saisonende übernehmen. Am Ende stand in der Frühjahrstabelle sogar der letzte Platz, hinter Absteiger St. Georgen.

Das soll der Vergangenheit angehören und deshalb gab es erneut viele Änderungen: Auf der Trainerbank sitzt nun ein Altbekannter im burgenländischen Fußball: Dieter Firmkranz. Er kennt viele der neuen jungen Wilden und jeder der ihn kennt weiß, wie gut er im Heranführen von Nachwuchsspielern an den Profifußball ist.

Der Kader wurde komplett umgebaut

Nicht umsonst war er beispielsweise 2019 Coach der damaligen 1b-Mannschaft in der Burgenlandliga. Bis auf Jakub Lieskovsky, der von Ligakonkurrent Frauenkirchen kam und Routinier Sebastian Schober, der von Gattendorf kam, wird der Kader aus jungen Eigenbauspielern bestehen.

Namensänderung ist vom Tisch

Daher gab es auch auf der Abgang-Seite eine ordentliche Liste. Kurz zusammengefasst: Bis auf Maurice Enz wurde die gesamte Mannschaft der Vorsaison abgegeben. Die Kooperation mit den Parndorfern wird also noch weiter verknüpft.

Vom Tisch sind allerdings die Gerüchte einer Namensänderung. Hier war vielerorts von einer Umbenennung des Vereins in „Parndorf/Neudorf Juniors“ zu hören. Dazu kommt es (noch?) nicht.