Apetlon: Torjäger Badinsky hat schon neun Tore geschossen

Die Vorbereitung der Seewinkler läuft eigentlich nach Plan, bis auf die großen Verletzungssorgen. Valentin Koppi und Andreas Pethö werden bekanntlich wohl beide aufgrund eines Kreuzbandrisses die gesamte Saison ausfallen und somit die Positionen der beiden Außenverteidiger nicht befüllen können. Nun müssen eben andere Kaderspieler in die Presche springen. Fabio Haider konnte mit seinen erst 15 Jahren bereits einige Male ordentlich aufzeigen und präsentierte sich sowohl in der Innenverteidigung, als auch auf den Außenpositionen, wirklich stark und bewarb sich somit für die Startformation. Doch auch andere Apetloner haben das Zeug dazu, sich einen Stammplatz zu erkämpfen.

Neun Treffer in nur vier Partien

David Badinsky ging bereits vor acht Jahren auf Torjagd für den SC Apetlon. Nun soll eine Fortsetzung dieser erfolgreichen Zeit folgen, die mit dem Titel des Torschützenkönigs in der 2. Liga Nord endete. Die Blau-Gelben bestritten in dieser Vorbereitung vier Partien. Drei davon konnte man für sich entscheiden, unter anderem gegen den Erzrivalen aus Illmitz. Im Duell mit dem Burgenlandligisten aus Halbturn musste man sich zwar mit 1:3 geschlagen geben, doch die Leistung, die die Mannschaft in jener ersten Halbzeit geboten hat, machte definitiv Hoffnung auf mehr.

Ein Spieler, der in diesen Matches besonders hervorgestochen ist, war eben der neue Angreifer. Badinsky schnürte sowohl gegen Illmitz als auch gegen Edelstal einen Dreierpack, traf gegen Purbach doppelt und erzielte gegen den USV Halbturn den Ehrentreffer. In Summe macht das neun Treffer aus nur vier Partien. Das ist ein Einstand, wie man ihn sich nur wünschen kann.